¿Qué perdería el Atleti sin Gameiro?

En apenas 10 días el mercado de invierno pondrá fin y por eso muchos equipos están haciendo el último esfuerzo para reforzar sus plantillas. Este es el caso del Tottenham. Según el diario The Sun, el club inglés realizaría una oferta de última hora para conseguir la cesión del delantero. Gameiro sería el recambio de Harry Kane cuando este necesite descanso. Este interés se suma al ya conocido por otros dos equipos, Swansea y Besiktas.

Kevin Gameiro no pasará a la historia como uno de los mejores delanteros que ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid. Su fichaje fue un intento de suplir el no fichaje de Diego Costa en el verano de 2016. Pero nunca ha sido del agrado de Simeone pues el argentino quería al hispano-brasileño a toda costa. Llegaba abalado por su papel en el Sevilla. Allí logró hacerse con un cartel inmejorable (campeón de Europa League, competición en la que marcó ocho goles, y finalista de Copa y 29 goles en su última temporada como sevillista). Datos con los que se perfilaba como titular y a ser el acompañante de Griezmann en el ataque. A pesar del papel que le tocaba coger, el ex sevillista se achicó e hizo una temporada normal, sin destacar en un Atlético semifinalista de Copa y Champions. Solo 12 goles en Liga y dos en Champions.

La sanción FIFA dejó una plantilla descompensada e hizo que el Atlético perdiera gol y referencia en ataque. Una sanción que no ha sido mala para el galo pues ha sido el más usado en esa posición por parte de Simeone, a pesar de no contar con su confianza. Aunque también las lesiones o decisiones técnicas le han tenido apartado en ocasiones.

Estas estadísticas pueden llevar a pensar que el ex de Nervión no ha servido de gran ayuda al equipo madrileño, pero gracias a él también se han salvado puntos y partidos.

¿Qué aporta Gameiro al Atleti?

Entre otras, la aportación más importante de Gameiro ha sido la asociación perfecta con Griezmann. Juntos han conformado la doble G del Atleti o los “Hombres G” del Atleti. Una nueva pareja que recuerda a otros duetos de antaño. La victoria ante la Roma en Champions y la goleada en el Ciutat de Valencia estuvieron protagonizadas por ellos. Fueron los autores de los goles. Ambos resucitaron al mismo tiempo para seguir dando vida al conjunto. Aparecieron en el momento clave, cuando el pesimismo invadía el Metropolitano.

Pero ahora con la incorporación de Diego Costa, Gameiro no tiene el puesto asegurado como antes, sobre todo en el útlimo tramo del pasado año. El nuevo delantero le ha quitado el puesto y el francés ha pasado a ser el suplente de este. Los datos hablan por sí solos. Seis dianas ha hecho Gameiro en los 18 partidos en los que el técnico argentino le ha colocado mientras que Costa, en solo cinco partidos ya ha marcado tres goles y dado dos asistencias.

Si su marcha se llevara a efecto, el Atlético perdería a un atacante con garantías desde el banquillo, como pasó en Ipurua. La baja de Costa le dio la oportunidad de reivindicarse y vaya si lo hizo. Gracias a su único tanto el Atleti se trajo los tres puntos a casa.

Ahora bien, el Atlético no estaría pensando en deshacerse del futbolista, y menos en cederle por medio curso. La única opción, remota, sería la negociación de un traspaso que alcanzaría la cifra nada desdeñable, aunque en los tiempos que corren bastante asequible, de 30 millones de euros. Una alta cifra que habría provocado que Swansea y Besiktas se retirasen de la puja por el delantero.