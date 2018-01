Dieciocho para la 'final' en Sevilla

Imagen: Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ya está en Sevilla. De nuevo, una final más para los rojiblancos que, tras verse derrotados en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey, buscarán la remontada en un Sáncbez Pizjuán a rebosar. Un 1-2 en el Metropolitano hizo saltar las alarmas en la entidad colchonera, que ya se ha visto eliminado de la Champions y que se aleja cada vez más de la Liga; es la última oportunidad para no cometer errores.

Esta misma mañana, dieciocho futbolistas del equipo madrileño han volado a la ciudad andaluza. Entre ellos, destaca la presencia de Jan Oblak que, aunque no aparecerá en el once inicial, sí ha entrado en la lista de Simeone. Primera vez que el esloveno entra en los planes de su técnico para la Copa del Rey tras confirmarse la titularidad de Miguel Á. Moyá para disputar el torneo. Además, Vitolo volverá a la que fue su casa; el Sánchez Pizjuán no despidió de la mejor manera al canario, que seguro vivirá una noche intensa y que podría aparecer de inicio en el once del Atlético aunque parece ser que su rol estará más cercano al banquillo en el primer tramo del encuentro.

El Atlético también cuenta con bajas importantes; se cae de la lista Diego Costa, que estará de baja alrededor de diez días por una lesión en la musculatura, Filipe Luis también lesionado, y Gaitán, Augusto y Werner por decisión técnica. Nico Gaitán podría estar barajando la posibilidad de salir del club, aunque de momento no está decidido si en forma de cesión o traspaso. Algunos clubes de Inglaterra, Portugal, China, Italia, Turquía, México y Argentina estarían interesados en el argentino.

La lista del arentino está formada por Moyá, Oblak, Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas, Juanfran, Savic, Gabi, Saúl, Koke, Correa, Casrasco, Thomas, Vitolo, Griezmann, Gameiro y Fernando Torres. Todos ellos se han ejercitado en el Cerro del Espino en las horas previas al viaje.