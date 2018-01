Google Plus

Caer desde arriba es más duro | Foto: Rodri J. Torrellas, VAVEL

Para cualquier equipo sea del deporte que sea lo más importante es llegar a la cima de la montañas, al éxito o, al menos, llegar a lo más alto posible y mantenerse. La parte mala de todo esto es que, estando arriba si caes es más duro que si estás abajo. Este es el caso del Atlético de Madrid en esta temporada. Tras cinco/seis años manteniéndose en la élite del fútbol gracias, entre otros, a la llegada del argentino Diego Pablo Simeone, en esta temporada su equipo ya ha sido eliminado de dos competiciones (Champions y Copa del Rey) y solo estamos en el mes de enero.

Una vez producido el desastre, ¿qué queda? ¿Rendirse o afrontarlo y levantarse? La historia del club rojiblanco siempre ha sido de subir y bajar, de pasar de la euforia al pesimismo, de escalar al cielo y bajar al precipicio pero en los últimos años han saboreado la gloria y por eso el año actual está siendo más duro, no tanto por el hecho sino por cómo se ha producido. Un Atlético sin ganas, sin ambición, un equipo que no recuerda al visto en los últimos años con Simeone y que deja la sensación de rendición pero nada por el estilo. A diferencia de muchas situaciones de la vida, ellos asumen y afrontan para seguir adelante.

El equipo de Madrid es un experto en salir de la alcantarilla para demostrar que están y que nunca se han ido. Un equipo curado en cicatrices de guerra y que sabe cómo volver a estar arriba y uno de los principales responsables es el capitán de este barco, Diego Pablo Simeone.

'Cholismo' por bandera

Hace siete años cogió un equipo al borde del abismo y le convirtió en campeón de Europa con la consecución de su segunda Europa League. Se instauró la filosofía del "Cholismo", esa en la que solo existe la lucha, la entrega y el sacrificio. Gracias a ella una larga lista de títulos, pasando por llegar a dos finales de Champions perdidas sí, pero de las que ningún aficionado atlético agachó la cabeza y mostró más orgulloso que nunca su camiseta de rayas rojas y blancas.

“Caerse está permitido, levantarse es obligatorio”

Desde su nacimiento en 1903, el Atlético de Madrid se ha convertido en algo más que un equipo de fútbol. Se ha convertido en una familia, en un sentimiento que traspasa las gradas de un estadio. Una comunión entre afición, futbolistas y cuerpo técnico. Precisamente es esa afición la que hace que el equipo no se hunda, la que lleva a la práctica el “caerse está permitido pero levantarse es obligatorio” que tan instaurado está en el club. Más que nadie ellos saben lo que es sufrir. Prueba de ellos son las finales de Champions o la de Copa del Rey ante el Sevilla en el Camp Nou. En aquellos tres partidos, la afición no abandonó a sus futbolistas pese a perder. Pasados muchos minutos del pitido final, ellos seguían en sus asientos haciendo vibrar sus gargantas con el himno para no dejarles solos y que supieran que el Atleti está por encima de todo y todos. O cuando se descendió a segunda división, donde el Vicente Calderón se quedó pequeño pues en esa temporada se llenó como nunca antes.

No se puede entender el Atlético de Madrid sin su afición, una afición entregada y leal que cuando más lo necesiten, cuando más caigan más estarán para levantarles. Es su motor.