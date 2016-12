Resumen Alavés 1-0 Real Betis en La Liga 2016

Google Plus

22:45. Desde VAVEL, ponemos el punto y final a esta retransmisión. Fue un placer estar ahí. Les emplazamos a seguir disfrutando de la Jornada 16 con nosotros. ¡Buen fin de semana!

¡FINAL! Alavés 1-0 Real Betis. Ganaron los vitorianos, que siempre pusieron más ímpetu en hacerlo. El tanto de Deyverson cierra un 2016 mágico para los albiazules que siguen dando 'guerra' en Primera División. Los de Víctor Sánchez tuvieron las suyas pero quizá faltó ambición en la primera mitad.

90+3' Tarjeta amarilla para Manu García, la enésima que ve el Alavés esta noche. El objetivo es frenar como sea esos últimos arreones del cuadro de Víctor Sánchez.

90+2' Mauricio Pellegrino agota sus cambios. Se marcha Deyverson, el autor del 1-0. Ingresa Christian Santos, que a ver si le da tiempo de participar.

90' ¡Dani Ceballos! Gran recorte del centrocampista que siempre aporta cosas diferentes. Seguro, Pacheco. Cuatro minutos de añadido en el Estadio de Mendizorroza.

89' Se juega entre poco y nada. El Alavés es consciente de la importancia de esta victoria. Numerosos jugadores caídos en el suelo. El tiempo corre para unos muy lento. Para los otros, volando.

84' La última ficha de Víctor Sánchez es Piccini. Se retira un desacertado Álex Martínez, que no ha jugado nada cómodo en ese sitio. Sigue el 1-0.

83' Lo intenta el Alavés también a balón parado. Siempre peligroso. Y ojo a la entrada de Deyverson, cuyo corazón late a gran ritmo, sobre Dani Ceballos. Tenía tarjeta...

79' CAMBIO LOCAL: Édgar por Toquero. Aplausos para el obrero del fútbol, que vaya asistencia se marcó en el tanto de su equipo. El trabajo como sello.

78' ¡CAMARASA! Está fundido el centrocampista del Alavés que llegó al área con la pelota pero no supo definir. Vamos a entrar en breve en el tramo final del encuentro.

73' TARJETA AMARILLA PARA PACHECO. Protestó una caída de Zozulya dentro del área. Iglesias Villanueva no se anda con chiquitas. Y hay cambio en el Alavés: Ibai Gómez, OFF. Raúl García, IN.

71' ¡PACHECO! Detuvo el meta del Alavés con una buena estirada una falta de Rubén Castro desde la frontal. El Real Betis ha dado un paso adelante en busca del empate.

67' Se va Sanabria. Entra Zozulya. Parece que arrastraba molestias el paraguayo. SEGUNDO CAMBIO DE VÍCTOR SÁNCHEZ. Otro obligado al parecer.

66' ¡Otra vez, Camarasa! Lanzamiento lejano del centrocampista del Alavés que se pierde no por mucho. El Real Betis está tocado. Falto de ideas.

63' Golpeo lejano en carrera de Durmisi que se marcha alto. El Real Betis tiene que cambiar algo por que así es difícil ganar un partido de fútbol.

58' ¡GOOOOOL DEL ALAVÉS! ¡GOOOOOL DE DEYVERSON! Se pone por delante el conjunto vitoriano. Cómo definió el ariete ante Adán. Ahora, sí. Alavés 1-0 Real Betis.

57' ¡CAMARASA! Golpeo del medio desde la frontal que golpea en José Carlos y se marcha a córner. El Alavés ya ha avisado demasiado esta tarde-noche.

55' El partido se pone feo. Esto ya no gusta. Amarillas para Theo Hernández, la cuarta del Alavés, y para Dani Ceballos que estuvo pasado de revoluciones. Por cierto, que el lateral francés se pierde el debut de 2017.

53' CUIDADO, CUIDADO. Manotazo de Marcos Llorente a Dani Ceballos tratando de quitárselo de encima ante la presión del bético. Tarjeta amarilla que bien pudo ser naranja.

52' No ha habido cambios en esta segunda mitad. Solo aquel obligado de Joaquín por Petros en el Real Betis. Tiene pinta de que este partido, si se resuelve, será por mínimos detalles.

48' ¡QUÉ OCASIÓN DE RUBÉN CASTRO! Envío de Donk que coge despistada a la zaga local pero el canario no logra batir a Pacheco por bajo. Ahí estuvo.

46' ¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE! Alavés 0-0 Real Betis.

21:48. Todo listo para que arranque la segunda mitad en Vitoria. No hay goles. Por no haber, apenas existen ocasiones. Sí llegadas aunque falta la salsa del fútbol.

¡DESCANSO! Alavés 0-0 Real Betis. Pocas ocasiones en Vitoria. La más clara fue para Ibai Gómez pero estuvo seguro Adán. No ha ocurrido mucho. Mencionar esa posible lesión de Joaquín que tuvo que dejar su sitio a Petros. Bocadillos en mano. Volvemos en breve.

45' Pedía penalti Dani Ceballos tras caer dentro del área. Recortaba el canterano que caía trastabillado. Nada señaló Iglesias Villanueva. Dos minutos más.

44' ¡LA TUVO DEYVERSON! Qué centro con el exterior de Ibai Gómez que el 20' envía fuera por poco. El Alavés está apretando en estos momentos.

41' CAMBIO OBLIGADO. Joaquín se estaba mirando su pierna y tiene que dejar el partido por precaución. Ingresa Petros, que vuelve tras perderse por sanción el último choque.

40' ¡IBAI GÓMEZ! Buena llegada ahora del cuadro de Mauricio Pellegrino. Lanzamiento un poco ortodoxo del ex-jugador del Athletic Club que ataja Adán. Resopla el meta.

37' El Alavés echa en falta más apariciones de Marcos Llorente. La báscula del cuadro babazorro. Sí está haciendo daño Toquero en banda derecha, tanto con centros como con acciones individuales.

35' Centro peligroso de Álex Martínez a balón parado que casi conecta en el segundo palo un jugador visitante. El córner acaba con otra falta. Y con la segunda amarilla para el Alavés. Turno para Camarasa.

33' OJO. Cuidado con ese centro de Toquero. Deyverson chocó con Adán, saliendo peor parado el portero. Es lo que pasa cuando se cruzan dos valientes. Juego detenido.

31' Se ha hecho daño ahora Rubén Castro. Entró con todo Feddal, que toca balón, pero sabe que fue demasiado contundente. Recuperado, por fortuna, el máximo goleador de la historia del Real Betis.

28' Camarasa ha sido el primero en probar fortuna ante la meta de Adán. No consiguió el premio deseado un futbolista de mucho talento que juega en el Alavés.

25' La puso Joaquín con rosca pero la mandó la zaga albiazul a córner. En el saque de esquina, botado en corto, no pasó nada. Se buscan las ocasiones en el Estadio de Mendizorroza.

23' El Alavés viste como siempre. El Real Betis, hoy, lo hace más verde que nunca. Llegan más los locales pero los de Víctor Sánchez están esperando su oportunidad.

21' Está un pelín desconectado el centro del campo con la delantera del Real Betis. Aparecen poco Joaquín o Dani Ceballos. Los buenos con el balón en los pies.

18' Tarjeta amarilla para Deyverson, un chico muy expresivo. Pedía falta de Pezzella e Iglesias Villanueva no duda en mostrarle la cartulina por esas protestas. Sonrisa irónica del '20'.

15' El Alavés se ha hecho la foto de familia antes de comenzar el encuentro. No debe ser un partido más para la parroquia vasca. Este año hay que recordarlo.

12' Se ha hecho daño Donk en un salto pero el espigado jugador holandés de tremendo físico podrá seguir. Prácticamente, lo único que pasa en Vitoria es el tiempo.

9' Cabe mencionar que Álex Martínez, en efecto, ocupa la banda derecha a pierna cambiada. Víctor Sánchez busca ganar profundidad especialmente con los centros del canterano.

8' Empuja el Alavés, fiel a su estilo. Activo Toquero en este inicio. Nuevamente, tuvo que atrapar Adán un envío al que estuvo cerca de llegar Deyverson. Primeros compases.

6' Primer acercamiento local. Centro de Ibai Gómez con veneno que Adán, sin problemas, detiene. Parece que el dominio lo llevarán los vascos esta tarde-noche.

3' Ambiente grande en el Estadio de Mendizorroza, que respira fútbol del de toda la vida. Su Alavés ha hecho un 2016 para enmarcar especialmente con un ansiado ascenso a esta categoría.

1' ¡Comienza el partido! Alavés 0-0 Real Betis.

20:44. Pónganse cómodos. Escasos minutos para que arranque el último partido liguero en Vitoria de 2016. Víctor Sánchez quiere aguar la fiesta y, de paso, marcharse también con una sonrisa a las Navidades. Dos históricos frente a frente. Alavés - Real Betis.

20:30. Se van ultimando los preparativos. Parece que el esquema de Mauricio Pellegrino va a girar en torno al 4-3-2-1. Camarasa acompañaría a Marcos Llorente y Manu García, el capitán, en la medular. Ibai Gómez avanzaría su posición, retrasando un poco Toquero la suya. Una sola referencia ofensiva.

20:15. Seguro que el Estadio de Mendizorroza quiere cerrar de la mejor manera este 2016. No fallarán a la cita los fieles de El Glorioso, que solo han visto vencer esta campaña una vez a su equipo en casa. Buscan la segunda.

20:11. Un peso pesado junto a una promesa que se está consolidando de la mano de Víctor Sánchez. Rubén Castro y Dani Ceballos, en la llegada.

20:08. El banquillo sevillano estará conformado por: Dani Giménez, Piccini, Bruno, Cejudo, Petros, Jonas Martin, Zozulya. Se quedan fuera de los 20 convocados el meta Manu Herrera y el delantero Álex Alegría. Los descartados.

20:05. El Real Betis de Víctor Sánchez apuesta en Vitoria por un 'once' cuanto menos curioso: Adán; Álex Martínez, Mandi, Pezzella, Durmisi; Donk, Dani Ceballos; Joaquín; Sanabria, Rubén Castro.

20:02. En el banco, junto al míster del Alavés, quedarán los siguientes: Ortolá -portero suplente-, Vigaray, Raúl García, Krsticic, Katai, Edgar, Christian Santos. Las soluciones ante posibles problemas.

20:00. Y vamos con los 'onces', que ya va quedando menos. El Alavés sale con: Pacheco; Kiko Femenía, Laguardia, Feddal, Theo Hernández; Camarasa, Marcos Llorente, Manu García, Ibai Gómez; Toquero, Deyverson. Veremos cómo queda el esquema de Mauricio Pellegrino.

19:53. A las 20:45 horas, se abre la Jornada 16 en Vitoria y, al mismo tiempo, se cierra el 2016 en lo que a LaLiga Santander se refiere. Alavés y Real Betis están empatados a casi todo y quieren jugar al desempate. La misión es salir de la zona media. Un recién ascendido que gana poco en casa ante los 'lobos' de Víctor Sánchez, que también quiere estrenarse a domicilio. ¡Al lío!

Toda la información del encuentro con la previa del partido Alavés vs Real Betis.

El último Alavés - Real Betis terminó con victoria andaluza. Fue en Segunda División, en la Jornada 35, por 1-2. La sociedad Rubén Castro-Jorge Molina seguía haciendo estragos. El alcoyano hizo uno y, el canario, otro. Toti, ya en el tramo final, recortaba diferencias para darle emoción al choque. Los verdiblancos, ese año, acabaron ascendiendo como campeones.

El Alavés - Real Betis de este viernes lo dirigirá Iglesias Villanueva, de 41 años. Natural de Galicia. Debutó en Primera División en 2010, en un Almería 2-2 Real Sociedad, habiendo arbitrado hasta 117 encuentros. Además, Ignacio es profesor de Educación Física.

El Estadio de Mendizorroza se encuentra en Vitoria. De propiedad municipal, desde su inauguración, es el campo del Alavés. Cuenta con una capacidad para 19.840 espectadores. Siempre fieles a unos colores. Un recinto que ha visto grandes noches. Y es que la afición de El Glorioso no falla nunca. Casi siempre llena al completo las gradas de su templo. Bendito sea.

Joaquín ha sido uno de los protagonistas esta semana en el Real Betis al tener una rueda de prensa especial con niños actuando de periodistas: "El himno cantado en este Estadio suena diferente", dijo entre otras tantas cuestiones. El chiste tampoco faltó.

Lo ha dicho Mauricio Pellegrino, el portero Pacheco y también Laguardia: "Queremos cerrar el año con victoria". El central de Aragón es otro que quiere irse feliz al parón, por lo que el deseo de ganar al Real Betis está presente. Ilusión.

El Real Betis se ha cruzado casi España entera con Zozulya como principal novedad de una convocatoria a la que ha vuelto Petros. Brasanac, Felipe Gutiérrez, Fabián o Nahuel han sido los que se han quedado en Sevilla. La tarea de conquistar Vitoria no será sencilla, ni para los verdiblancos ni para nadie. Solo el Real Madrid y el Espanyol han sabido hacerlo este año.

Pacheco, meta del Alavés, es otro que desea marcharse con un gran sabor de boca a las vacaciones: "Tenemos ganas de hacerlo bien y poder ofrecerles la victoria a nuestros aficionados, que se la merecen". Ganar significa pasar unas Navidades tranquilas por Vitoria porque el objetivo de la permanencia estará más cerca. Hacer del Estadio de Mendizorroza un fortín, el principal deseo para 2017.

Rubén Castro es el alma del Real Betis. El canario sigue fino a pesar de esos rumores que tratan de desconcertarlo. Nada, continúa metiendo goles como el del otro día ante el Athletic Club que valió un triunfo de peso. Sus movimientos son un incordio para cualquier zaguero. Su precisión, el mejor 'arma' de combate para los porteros. Cuánto gol en las venas de 'RC24', el máximo anotador de la historia verdiblanca.

El Alavés es un equipo que se basa en serlo principalmente. No hay individuales. Los éxitos se consiguen formando un buen colectivo capaz de competir. Eso sí, hay una pieza como Marcos Llorente que se hace notar en el centro del campo. Tiene la confianza de Mauricio Pellegrino y está aprovechando su oportunidad. Juventud al servicio del talento. Proyección para un chico con ganas de 'comerse' el mundo.

Por su parte, Víctor Sánchez no quiere azúcar a pesar de la notable mejoría del Real Betis desde la marcha de Gustavo Poyet. Los resultados salen: "Nos centramos en el trabajo. Con el elogio no se compite". Así de claro se mostraba el ex-técnico del Deportivo Coruña en rueda de prensa.

Mauricio Pellegrino, míster del Alavés, quiere acabar el año de la mejor forma posible: "Nuestra ilusión sería acabar LaLiga Santander con un buen partido ante el Real Betis". Un 2016 para agradecerle, cuanto menos, ese ascenso logrado a la máxima categoría del fútbol español tras un tiempo sin pisarla.

25.04.2015. Segunda División. Alavés 1-2 Real Betis.

Hace mucho tiempo ya pero el Alavés tiene aquel 5-2 que endosó al Real Betis como gran recuerdo. Fue en la Jornada 22 de la temporada 1978-79. Vaya si ha llovido, más aún siendo el norte. Está claro que Mauricio Pellegrino firmaría un marcador como aquel para este viernes. Pinta a que la historia va a ser muy diferente aunque como decía Vujadin Boskov: "fútbol es fútbol".

El Glorioso ante otro que también ha saboreado lo que es la gloria. Tanto Alavés como Real Betis son dos históricos, que se conocen bien. Han jugado 24 veces, con un balance de ocho triunfos para los albiazules, cuatro empates y 12 victorias verdiblancas. Los del norte han metido 31 goles. Los del sur, 36. Se han medido prácticamente lo mismo en Primera División -12- como en Segunda División -10-. También lo han hecho en Copa del Rey, con sonrisa sevillana.

El entrenador madrileño solo ha dirigido en una ocasión hasta la fecha al Real Betis como visitante. Fue en Éibar, en aquella derrota por 3-1. Engañosa como la vida misma porque los andaluces jugaron con uno menos casi todo el partido. Y aún así, dieron la cara hasta el final. Piccini fue expulsado por roja directa en una falta que ni era. Pedro León la convertía y Sergi Enrich hacía el segundo poco después. Rubén Castro reaccionaba al final pero Kike, en el descuento, ponía más dolor incluso a un marcador inmerecido o, al menos, irreal.

Viaja a Vitoria la tropa de Víctor Sánchez, que ha formado un equipo de lobos que está aullando con fuerza. El Real Betis también tiene 18 puntos, con un balance de cinco victorias, tres empates con siete derrotas. Gol-average general negativo, con 18 'chicharros' anotados y 28 recibidos. Fuera de casa, la cosa no está para tirar cohetes pero la cita de este viernes es esencial para cambiar el panorama. Se ve el horizonte sin Gustavo Poyet.

Lleva tiempo sin ganar el Alavés en su feudo. No lo hace desde finales de septiembre -único triunfo hasta el momento- ante el Granada por 3-1. El último compromiso se saldaba con un 1-1 ante Las Palmas, que fue mejor pero no pudo llevarse la victoria de Vitoria. Alexis firmaba el primero pronto pero Livaja, en la segunda mitad, ponía la igualada.

El Alavés llega a la cita cómodo, en un buen momento de forma y con un margen destacado respecto al descenso. 18 puntos suman los albiazules, con un balance de cuatro triunfos, seis empates más cinco derrotas. 14 goles a favor para 17 tantos en contra. Ojo a la defensa vitoriana que se está mostrando francamente férrea. Cierto es que en casa la mejora es notoria porque el cuadro babazorro solo ha sacado una victoria.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Alavés vs Real Betis en vivo, perteneciente a la 16ª jornada de LaLiga Santander. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Mendizorroza a partir de las 20:45 horas.