Víctor no da con la tecla

Dani Ceballos en un lance del Alavés-Betis | Foto: laliga

La oportunidad de tomarse las uvas con 21 puntos se esfumó. El Real Betis no pudo ser superior al equipo de Mauricio Pellegrino. El partido que vimos en Mendizorroza el pasado viernes fue aburrido, de poco fútbol. Más defensa que ataque es lo que ambos técnicos parecieron proponer. Al final, el gato al agua se lo llevaron los blanquiazules. Tras un despiste defensivo del club heliopolitano, el brasileño Deyverson introdujo el balón en la meta de Adán. Puso el 1-0 que los verdiblancos ni siquiera pudieron igualar.

Partidos a domicilio contados por derrotas

Desde la llegada al banquillo del técnico Víctor Sánchez del Amo, el Real Betis ha disputado seis partidos, cinco de ellos pertenecientes a la competición liguera y el otro a la Copa del Rey. Los dos que han sido lejos del Benito Villamarín han sido viajes en vano para los verdiblancos. Ni siquiera un empate han logrado con el técnico madrileño. El primer viaje del técnico madrileño con la entidad heliopolitana fue a Éibar. De allí volvieron con cero puntos y con tras goles más en el casillero de 'goles encajados'.

La siguiente salida fue la que correspondió al partido de la pasada noche de viernes. Al País Vasco de nuevo. Una vez más, viaje en vano. Viaje de vuelta con cero puntos en la maleta.

El Real Betis de Víctor Sánchez tiene dos versiones: la fuera de casa, la horrorosa, y la de casa, la buena. En casa, desde la llegada del madrileño, el Real Betis ha disputado cuatro partidos, tres de liga y uno de Copa del Rey. En liga, los verdiblancos ganaron a Las Palmas (2-0) y Athletic Club de Bilbao (1-0). Además empataron a tres goles con el Celta de Vigo. En Copa del Rey, se venció al Deportivo de la Coruña por un gol a cero.

Las pruebas de ayer no salieron bien

Desde que Víctor Sánchez del Amo dirige al Real Betis en todas las alineaciones hace alguna que otra prueba, ya sea con la posición de algunos jugadores o con la colocacióndel equipo.

Las que hizo en el día de ayer no parecieron salir bien. El aficionado no sabía qué pretendía el madrileño con ciertas cosas. Por ejemplo, la posición de carrilero diestro de Álex Martínez. Todos conocemos a Álex Martínez. Un jugador de esos que se llaman zurdo 'cerrado'. Es decir, que la derecha no sabe usarla. O al menos no tiene confianza para hacerlo. Ayer pudimos verlo claramente. Las pocas veces que los verdiblancos salían por la derecha, Martínez no lograba crear profundiad porque una vez que controlaba o intentaba recortar hacia dentro o hacía cosas sin confianza en su pierna menos buena y acababa perdiendo el balón. También tenía delante a un gran lateral: Theo, un jugador rápido y corpulento a la vez.

Ayer en la primer parte el Betis tocaba poco el balón. La jugada más recurrida era la del balonazo largo a Sanabria, que no podía con Laguardia. Ante el Athletic salió a veces bien. En el día de ayer, no. Se necesitaba jugar en corto por el césped pero el Alavés no dejaba.

Otra variación apreciable en el encuentro de ayer fue la salida al lateral de José Carlos para cubrirle las espaladas a Riza Drumisi. El canterano no podía con Toquero. El 'lehendakari' siempre lograba doblegar al de Paradas.