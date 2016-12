Deportivo - Real Betis: Prohibido cometer errores

Google Plus

Deportivo de La Coruña vs Real Betis // FOTO: Anxo Rei (Vavel)

Algunas bajas asolan en el club verdiblanca. El entrenador madrileño da descanso a su portero, ya que en esta competición apuesta por Dani Giménez. A su vez, cuenta con bajas como la de Joaquín, Musonda o Alex Martínez. Unas bajas por lesión y otras por decisión técnica. La lesión de Joaquín, leyenda verdiblanca, resulta ser más seria que lo que se esperaba, por lo que no veremos al jugador hasta el próximo año.

El partido se torna muy importante aunque Víctor viaje y alinee a jugadores poco habituales. El resultado en la ida fue de 1-0, tras un gol de Sanabria. El partido fue dominado en gran medida por un Deportivo que puso más en el campo para obtener el premio de la victoria. Sin embargo, el Real Betis supo manejar su ventaja de un gol y acabar el encuentro con dicho resultado.

Prohibido relajarse, cualquier detalle puede condicionar el encuentro

Por ello, Víctor no querrá relajaciones en el partido ya que este encuentro se disputa en campo contrario, en Riazor. Cualquier error o relajación puede ser determinante para el devenir de la eliminatoria. Se prevé un Deportivo que vaya a por el partido al igual que en el Villamarín, por lo que la concentración del conjunto de las “trece barras” debe ser total.

Al contrario que el Real Betis, el Deportivo no cuenta con ninguna baja importante. Garitano podrá contar con su once tipo para intentar ir a por la eliminatoria. Para el Deportivo, que ha sufrido desde que comenzó la temporada por no conseguir los resultados que se esperaban, es muy importante seguir vivo en esta competición. Sin duda alguna, será un partido emocionante de principio a fin, sin momentos de relajación a pesar de ser una competición secundaria.

Ambos equipos tomaron caminos distintos después de la ida

Desde el partido de ida, el Real Betis ha cosechado en Liga un empate, una victoria y una derrota. La última resultó dolorosa por la imagen ofrecida, ya que es el primer partido de la era Víctor en la que el equipo dio la impresión de jugar sin actitud y sin ganas. Sin embargo, en los partidos anteriores, el conjunto verdiblanco ganó a todo un Athletic y empate contra el siempre ofensivo Celta de Vigo.

Por otro lado, el Deportivo le endosó un 5-1 a la Real Sociedad tras el partido copero. Se desahogaron los coruñeses con la Real Sociedad que pagó la culpas de todas las derrotas del Depor. En la siguiente jornada le plantaron cara al Madrid en el Bernabéu poniéndose por delante en el marcador y no sucumbiendo hasta el descuento donde apareció Sergio Ramos, el hombre milagro. Y por último, los gallegos lograron vencer a Osasuna por 2-0 en la última jornada, con lo que llegan con ganas y mucha energía.

Convocatorias de ambos entrenadores

En este momento, tan solo conocemos la lista de convocados por parte del Real Betis, la cual ha sido ofrecida esta mañana por Víctor Sánchez del Amo y en la que no están jugadores como Joaquín, Adán o Alex Martínez. Es una tarea complicada predecir los onces de ambos equipos, ya que las rotaciones toman protagonismo en esta competición. Las convocatorias son las siguientes:

Real Betis: Dani Giménez. Manu Herrera, Vallés, Rafa Navarro, Piccini, Mandi, Pezzella, Bruno, Donk, Durmisi, Petros, Felipe Gutiérrez, Brasanac, Jonas Martin, Cejudo, Dani Ceballos, Álex Alegría, Sanabria y Rubén Castro

Deportivo de La Coruña: sin confirmar

Sin duda alguna, será un partido difícil para González González ya que hay mucho en juego y el partido tendrá un ritmo trepidante. Depor y Real Betis tienen en juego más que pasar a la siguiente eliminatoria, ya que de perder se irían de vacaciones generando mucha incertidumbre entre sus aficionados.