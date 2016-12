Resumen Deportivo de La Coruña 3-1 Real Betis en Copa del Rey 2016

Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por confiar en VAVEL.com para seguir el RC Deportivo de La Coruña vs Real Betis en vivo. En breve podrán disfrutar de la crónica del encuentro y del resto de reacciones de los protagonistas en nuestra web. Y, por supuesto, seguir disfrutando de toda la información deportivo. ¡Buenas noches!

Luisinho: "Sabíamos que era difícil remontar pero el equipo ha demostrado que está en un buen momento"

Alegría: "No hemos estado cómodos en la segunda parte"

Alegría: "Sabíamos que si marcábamos un gol el partido se ponía de cara, pero ellos han marcado primero y todo se ha puesto cuesta abajo"

El Deportivo de La Coruña se mete en octavos de final tras vencer por 3-1 (3-2 en el global) al Real Betis Balompié. Un Betis que, desde que es entrenado por Víctor Sánchez del Amo, no ha ganado ningún partido fuera de casa

93' FINAL del partido

92' Se estrelló contra la barrera el disparo de Çolak

91' Cuando hay falta a favor del Deportivo muy cerca del área bética. Una falta sobre Luisinho por la que Jonas Martin vio la amarilla

90' Se jugarán 3 minutos más en Riazor

89' Agota los cambios Garitano. Se marcha Mosquera y entra Borges

88' Cambio en el Depor. Se marcha Babel y entra Çolak

87' La tuvo ahora Jonas Martin, pero el esférico se estrelló en la defensa y acabó en saque de esquina

86' ¡Rubén! Paró el guardameta del Deportivo un disparo de Rubén Castro que llevaba peligro

84' Cayó Alegría en el área, pero González González señala falta en ataque

82' Último cambio en el Betis. Entra Felipe Gutiérrez y se marcha Donk

80' Amarilla para Joselu

78' Y antes vio la amarilla Ceballos por protestar

78' Primer cambio en el Depor. Se marcha Marlos Moreno y entra Bruno Gama

77' ¡Fuera! Falló Joselu el penalti, que se marchó por encima del larguero

76' Penalti a favor del Deportivo

75' Disparó Ceballos pero el balón acabó encontrándose con el guardameta del Deportivo

74' Y hay falta a favor del Betis

73' Está creciendo mucho la intensidad en los últimos minutos de encuentro. Ninguno quiere darse por eliminado todavía

67' Y hay doble cambio en el Betis: se marcharon Mandi y Petros y entraron Rubén Castro y Jonas Martin

66' Goooooooool del Betis. Recorta distancias Piccini a falta de 25 minutos del final tras un centro de Sanabria

64' Llega cada vez con más facilidad el Depor y cerca ha estado el cuarto. Debe reordenarse y centrarse el Betis si quiere intentar seguir adelante en la competición

59' Gooooool del Deportivo. Marca el tercero Babel para afianzar aún más el pase de su equipo a octavos. Necesitaría dos tantos el Betis

57' Amarilla para Bruno tras una falta sobre Marlos Moreno

54' Goooooooooool del Deportivo. Anotó Luisinho un auténtico golazo tras un disparo lejano, fuera del área

52' Nueva falta sobre Luisinho que puede significar peligro. Pero sacó los puños Dani Giménez para despejar el esférico

49' Pero en esta ocasión el Deportivo no buscó el centro y el balón acabó marchándose muy alto sobre la portería de Dani Giménez

48' Falta de Ryan Donk sobre Luisinho. Debe tener cuidado el Betis, así llegó el 1-0.

46' Arranca la segunda mitad en Riazor y lo hace sin cambios

Ambos equipos quieren pasar a cuartos y, con 45 minutos por delante, aún hay mucho que decidir

A partir del minuto 20 cambiaba el guion del encuentro y el Betis se hacía con el balón para generar hasta tres ocasiones de peligro consecutivas

Valió el tanto de Arribas que puso el 1-0 sobre el marcador e igualó la eliminatoria. Un gol que ha llegado con un Deportivo dominando ante un Betis que no acababa de encontrarse a sí mismo.

45' + 1' Final de la primera parte en Riazor

45' Se añade un minuto de descuento en la primera mitad

40' Saque de esquina para el equipo verdiblanco. El quinto del partido y el tercero para el Betis

34' Domina ahora el partido el Real Betis, que también quiere seguir en la Copa

29' ¡Fuera! Remató de cabeza de nuevo Álex Alegría pero el balón se marchó fuera

25' ¡Rubén! De nuevo el guardameta del Depor salió para evitar que vuelva el empate al marcador. La tuvo ahora Álex Alegría

24' Rebotó en el pecho de Rubén la primera acción de peligro del Real Betis

22' 54% de posesión del Deportivo frente al 46% del Betis, aunque, en el juego, la diferencia parece mucho mayor

17' ¡Giménez! Se estiró para enviar fuera un balón que podría haber significado el 2-0

12' Es el primer gol de Arribas en esta temporada. Un gol que podría significar la prórroga si se llega así al minuto 90. Pero queda mucho partido por delante

11' Goooooooooool del Deportivo. Se adelantan los de Garitano por medio de Arribas, que remató el lanzamiento de falta. Se iguala la eliminatoria

10' Falta de Pezzella sobre Luisinho

10' Poco peligro, de momento, en Riazor

9' Se quejaba Mosquera tras caer en el área bética, pero González González no pitó nada

7' Por cierto que, antes del partido, se ha anunciado por megafonía la renovación del jugador del Deportivo, Sidnei, ha renovado su contrato hasta 2020

2' Se dolía Guilherme sobre el terreno de juego tras un encontronazo con Bruno, pero se ha recuperado satisfactoriamente y se reanuda el encuentro

1' Arranca el partido

Antes del inicio del encuentro se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Polo, ex-jugador del Deportivo y del presidente de honor del Racing de Ferrol, Isidro Silveira

Saltan los jugadores al terreno de juego

Algo más de media hora para el inicio del encuentro y los equipos ya calientan sobre el terreno de juego

El Dépor buscará hoy una remontada del partido de ida (1-0) y así lo reflejaba ayer su técnico en rueda de prensa: "Históricamente aquí se han conseguido cosas muy bonitas en la Copa. Y se lo estoy recordando constantemente a los jugadores. Se han vivido grandes noches de Copa. El Club vive mucho de esos recuerdos, de esos títulos. ¿Porqué nosotros no vamos a llegar lejos en esta competición?"

Cinco cambios hay en el club blanquiazul respecto al once que salió de primeras en el partido de ida en el Benito Villamarín

Acompañarán a Garitano en el banquillo: Poroto Lux, Álex B., Albentosa, Çolak, Borja Valle, Bruno Gama y Borges

El Deportivo de La Coruña arrancará el encuentro con: Rubén, Juanfran, Arribas, Sidnei, Luisinho, Fajr, Mosquera, Guilherme, Babel, Marlos y Joselu

Giménez, Piccini, Mandi, Durmisi, Donk, Sanabria y Álex Alegría son los únicos que repiten respecto a aquel partido de ida

El técnico madrileño ha apostado, como ya hiciera en el partido de ida en el Villamarín, por un once diferente. Y el de hoy es un equipo titular que difiere bastante del elegido el 29 de noviembre

Se quedan en el banquillo junto al Víctor Sánchez del Amo: Manu Herrera, Rafa Navarro, Felipe Gutiérrez, Brasanac, Jonas Martin, Cejudo y Rubén Castro

El Real Betis saltará al terreno de juego con: Dani Giménez, Piccini, Bruno, Mandi, Pezzella, Durmisi, Donk, Petros, Dani Ceballos, Álex Alegría y Sanabria

Algo más de una hora para que arranque el encuentro en Riazor y ya hay onces oficiales

La última vez que Deportivo y Betis se vieron las caras fue en la ida de los dieciseisavos de Copa del Rey. El partido, que se disputó en el Benito Villamarín, acabó con victoria verdiblanca tras un gol de Sanabria a los 19 minutos de juego.

González González arbitrará el encuentro

González González ha sido el colegiado designado para dirigir el Deportivo de La Coruña vs Real Betis. Perteneciente al colegio castellano-leonés, comenzó su andadura en el mundo del arbitraje en 1996, llegando a la máxima categoría del fútbol español en 2009. No será la primera vez que se cruce con el Betis en esta temporada, pues ya dirigió los partidos de los verdiblancos frente a Valencia y Real Madrid. Tampoco es nuevo en la andadura bética en Copa del Rey, pues también fue él el encargado de arbitrar la vuelta de dieciseisavos de la Copa del Rey 2015/2016 en la que se enfrentaba al Sporting (3-3). En cuanto al Depor, el último partido de los blanquiazules en el que González González fue el juez fue el pasado 31 de octubre frente al Valencia. En Copa hace ya seis años que este colegiado no arbitraba a los de Riazor.

Estadio de Riazor

El encuentro entre Deportivo y Betis tendrá lugar en Riazor. Un estadio que se inauguró en 1944 y que cuenta con capacidad para más de 34.000 espectadores. Su césped ha sido testigo, además de la final de la Copa del Generalísimo en 1947, de algunos partidos del Mundial de 1982, siendo parte de la sede del grupo A que conformaban Italia, Perú, Polonia y Camerún.

Noticias - Betis > Dos noticias han marcado la actualidad verdiblanca en los últimos días. Noticias que se traducen en ausencias. La primera que se conoció fue la de Mandi, que tras ser convocado por el seleccionador de Argelia para disputar la Copa de África, estará ausente casi un mes. La segunda ausencia la dejaba el partido frente al Alavés, el capitán tuvo que abandonar el terreno de juego antes del descanso y el lunes se hacía público que padece una elongación del sóleo que lo mantendrá apartado del fútbol hasta principios de 2017.

Ryan Donk celebrando, junto a sus compañeros, la victoria en el Villamarín

Atentos a: Ryan Donk. El neerlandés fue la última incorporación del Betis en el mercado estival y, hasta que llegara el nuevo técnico, apenas había participado con el equipo. Sin embargo, para Víctor se ha convertido en imprescindible y apunta a ser de nuevo titular en la Copa del Rey. Aunque, con las sorpresas en los once del técnico madrileño, nunca se sabe.

Joselu mueve el balón durante el partido de ida de la Copa del Rey en el Villamarín

Atentos a: Joselu. Sin Florin Andone convocado, este delantero es uno de los que más probabilidades tiene de estar en el once titular de Garitano. Joselu ya tuvo algunos minutos en el partido de ida en el Villamarín, donde salió en el minuto 68 para sustituir a Marlos Moreno. Entre sus últimas hazañas se encuentra los dos goles que anotó frente al Real Madrid y que pusieron contra las cuerdas al conjunto merengue durante algunos minutos.

Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Real Betis

Víctor Sánchez del Amo ha afirmado que “el no recibir gol en tu campo e ir con victoria es interesante, pero la eliminatoria está totalmente abierta, muy disputada e igualada”. En cuanto a si habrá cambios en los once titulares, no ha querido responder: “Hace ya un mes del partido de ida. Ha habido una progresión en el trabajo y en los jugadores, y vamos a elegir a los que consideramos que son los mejores para el partido de vuelta, no pensando en lo que pasó en el partido de ida”.

Betis - Deportivo 1947 Copa del Generalísimo

87 años y 67 partidos han pasado desde que Depor y Betis se enfrentaran por primera vez. Encuentros que han dejado unas estadísticas casi idénticas (22 victorias verdiblancas, 22 empates y 23 victorias blanquiazules). De ese total de encuentros, solo ocho han tenido lugar en Copa del Rey. Aquí sí que hay un claro ganador, solo en una ocasion fue el Depor el que se impuso al club andaluz. Fue en 1947, en una eliminatoria que acabó llevándose el Betis tras vencer en la vuelta por 3-0.

La última vez que el club verdiblanco jugó lejos de casa fue el pasado viernes. Los pupilos de Víctor se desplazaron hasta Mendizorroza para medirse a un Alavés que acabó dominando y venciendo. En un partido trabado y con un Betis ausente, Deyverson anotaba en el minuto 58 para sentenciar el 1-0 definitivo.

Por su parte, el Real Betis ha sabido encarrilar el camino que podría llevarlo hacia la permanencia, durante una temporada más, en Primera División. La manada de Víctor Sánchez del Amo ha hecho de su estadio un fortín desde que llegara el técnico madrileño, pero, sin embargo, tienen una asignatura pendiente. Con Víctor al frente, el Betis ha jugado a domicilio en dos ocasiones, y en ninguna ha conseguido ganar, ni siquiera sumar puntos. Por ello, el partido en Riazor podría ser especial por ser el último del año, por poder conseguir el pase a octavos y, sin duda, por ser la primera victoria lejos de Heliópolis de este nuevo Betis.

Y esos tres puntos los sumó, precisamente, en su estadio, en Riazor. Frente a un Osasuna en horas bajas, Andone y Ryan Babel anotaron para dejar el partido sentenciado antes del descanso. El Depor ha ganado sus dos últimos encuentros en casa y, sin duda, frente al Betis saldrá a por todas para pasar a la siguiente ronda de la Copa.

El Deportivo de La Coruña está intentando salir de un bache sin victorias que se mantuvo durante siete jornadas. Un bache cuyo fin estuvo, precisamente, en la ida de dieciseisavos de la Copa del Rey en el Villamarín. Tras perder en ese encuentro frente al Betis (1-0), los de Garitano lograron meterle una manita a la Real Sociedad y, aunque en la siguiente jornada cayeron frente al Real Madrid, el fin de semana pasado volvía a sumar los tres puntos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Deportivo de La Coruña vs Real Betis en vivo, perteneciente a la vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Riazor a partir de las 21:00 horas.