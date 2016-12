Víctor Sánchez del Amo no se confía: "la eliminatoria está totalmente abierta"

Google Plus

Víctor Sánchez del Amo en la rueda de prensa de hoy. | Foto: www.realbetisbalompie,es

Hoy volvió a ser protagonista la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín al recibir al técnico de la primera plantilla verdiblanca, Víctor Sánchez del Amo. El míster contestó a las preguntas de los periodistas, las cuales iban enfocadas al choque que tendrá lugar mañana día 21 de diciembre, en Riazor, entre los de Heliópolis y el Deportivo de la Coruña.

El partido, correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, dictaminará qué equipo se clasifica para la siguiente ronda del torneo tras haberse disputado el encuentro de ida en el coliseo bético con victoria verdiblanca por un gol a cero.

Sobre el 1-0 de la ida...

El primer asunto que tuvo que abordar Víctor fue el referido a la ventaja cosechada por su equipo en el partido de ida. Sin embargo, el ex técnico del Deportivo recalcó que a pesar del buen resultado del primer enfrentamiento, y el no recibir gol en casa, "la eliminatoria está totalmente abierta, muy disputada e igualada".

La encaramos de la misma manera, no cambia nada. Es imposible valorar de suficiente o no un resultado en un partido de ida

El técnico quiso recordar un encuentro de semifinales de Champions entre el propio Deportivo de la Coruña y el Milan donde el combinado coruñés remontó el 4-1 dado en el partido de ida. Así, habló de que encara la eliminatoria de la misma manera, ya que es imposible valorar de suficiente un resultado de un partido de ida: "No te puedes fiar nunca, y con un 1-0 mucho menos".

Tras no querer descifrar la duda de si Rubén Castro jugará o no mañana, y de si lo hará de titular o saldrá como revulsivo, el míster bético sí admitió que la idea es elaborar un once con diferentes cambios respecto al del partido de ida, ya que como dijo en la comparecencia, "Hace ya un mes del partido de ida. Ha habido una progresión en el trabajo y en los jugadores, y vamos a elegir a los que consideramos que son los mejores para el partido de vuelta".

Las malas actuaciones del equipo como visitante

El propio Víctor sabría que llegaría el momento de tener que responder a por qué el equipo muestra un nivel inferior, tanto en juego como en resultado, cuando juega fuera de su campo.

"La idea del equipo es tener el mimo comportamiento tante en casa como fuera".

Así, habló del enfrentamiento ante el Eibar en el que destacó el haber jugado con un jugador menos desde la primera parte, y el choque de la pasada jornada liguera ante el Alavés, donde quiso destacar que: "Si hubiésemos tenido el acierto de adelantarnos en la primera parte con las ocasiones que tuvimos, pudo haber ocurrido otro resultado tranquilamente".

Cerró el tema añadiendo que la idea del equipo es "tener el mismo comportamiento tanto en casa como fuera".

Víctor y su pasado

El choque tendrá, como no podía ser de otra manera, un tinte especial para el técnico del Real Betis. Volverá al Estadio y a la ciudad que le vio dar sus primeros pasos como primer entrenador. Reconoció que Riazor siempre sería un campo especial para él, lleno de recuerdos maravillosos, pero que su cabeza va a estar en el partido, en el trabajo, y en la concentración para disputar la vuelta de la eliminatoria.

Por otro lado, Víctor tuvo que explicar que la importancia que le dan a la Copa del Rey es máxima, por respeto a la afición y a su profesión: "Cada vez que saltamos al campo es con la idea de ganar, competir y llegar lo más lejos, tanto en liga como en Copa".

Balance, mercado invernal y la lesión de Joaquín

Al ser preguntado por el balance que podía hacer del equipo desde que tomó las riendas del mismo, dijo que no haría ninguno. Recalcó que los balances se hacen con temporadas completas, "donde se analiza el trabajo de la pretemporada, de la primera vuelta y de la segunda vuelta".

Sobre el mercado invernal que está a punto de abrirse, admitió que el equipo técnico está trabajando en él, "independientemente de los supuestos que se dan en Copa".

Y por último, para finalizar la rueda de prensa, el técnico madrileño fue cuestionado sobre la lesión de Joaquín, de la que dijo lamentarse para posteriormente desearle la más pronta recuperación y que esté disponible cuanto antes: "De deseos no podemos tomar decisiones. Cuando esté recuperado, estará disponible y empezará a entrenar con el equipo al mismo nivel y tendrá ya opciones para volver a entrar en el equipo”.

Antes de finalizar la comparecencia, explicó que la planificación del trabajo que hará el equipo está ya cerrada, aunque abierta a modificaciones. Así mismo, recordó que el día 29, el equipo entrenaría en doble sesión.