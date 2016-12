Dani Ceballos: "Este equipo tiene que ser más competitivo"

Dani Ceballos, pensativo | FOTO: VAVEL

Era una noche difícil pero pocos pensaban que podría ser tan dura. El Real Betis se despide a las primeras de cambio de la Copa del Rey en la enésima decepción, la primera importante de la temporada. Dani Ceballos comparecía ante los medios de comunicación para analizar la derrota cosechada por su equipo: "Tras su gol hemos sido superiores. Hemos generado cuatro ocasiones claras pero no las hemos materializado. En la segunda parte el rival ha salido de nuevo mejor que nosotros. Eso ha pasado factura con el tercer gol y nos ha puesto el partido muy cuesta arriba”.

El Real Betis no entraba bien al encuentro, ni en la primera ni en la segunda mitad. Tuvo, eso sí, ocasiones para pasar: "Lo hemos intentado hasta el último momento pero hay que intentar corregir para no llegar a ese momento de remar con el partido cuesta arriba. Ahora es momento de desconectar y pensar que el equipo tiene que ser más competitivo fuera de casa. Seguir creciendo en la línea que lleva en casa". Es un problema tan serio como real. Este equipo, lejos de Heliópolis, no carbura: "Fuera de casa no hemos conseguido ningún resultado positivo. La misma intensidad que metemos en casa debemos imprimir también fuera. Como bien dije hace semanas, si el equipo trabaja y corre es muy difícil de ganar pero si entramos con esta actitud somos un equipo mediocre y lo tenemos bastante difícil para ganar", apuntaba.

Piccini: "Estamos muy decepcionados"

Otro que analizaba la eliminación de su equipo es Piccini, autor de ese 3-1 final: "Estamos todos muy decepcionados porque hemos salido con la convicción justa. Hemos hecho una muy buena primera parte y, por lo visto, tenemos un problema a balón parado porque nos han metido otro gol. El segundo tanto también viene de un balón parado y un rechace. Y luego Luisinho metió un gran gol. Tenemos que trabajar, no queda otra y empezar a hacernos fuertes fuera de casa".

Es complicado de explicar pero es así. El Real Betis terminó muy bien la primera mitad, generando llegadas peligrosas, pero en la segunda mitad se desmoronó por completo. ¿Tiene explicación?: No lo sé. Ha ido así y no tenemos que agachar la cabeza. Somos profesionales y tenemos que trabajar para mejorar". Se acaba 2016. Y llega 2017: "Ahora tenemos unos días de vacaciones para desconectar pero al mismo tiempo para pensar en volver con mucha más fuerza y ganas para ganar al Leganés", finiquitaba el lateral italiano.