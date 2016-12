Horror en Riazor

Google Plus

Deportivo-Betis de Copa del Rey | Foto: laliga

Un año más, el Real Betis cae eliminado en la Copa del Rey en las primeras rondas. Esta vez ha sido en los dieciséisavos de final, frente al Deportivo de la Coruña. Cayó eliminado mereciéndolo tras un partido de vuelta horrible. No se salva nada. De nombres propios podemos salvar a Dani Ceballos, que se dejó, como siempre, todo en el verde. Pero uno solo no sirve. Tras el buen partido de la ida en el Benito Villamarín con resultado de 1-0 favorable a los verdiblancos con el estreno goleador de Tony Sanabria en el Real Betis, la película cambió en tierras gallegas. El viernes estarán los blanquiazules en el bombo y los verdiblancos no.

Acumulación de hombres y errores

Víctor Sánchez del Amo no cambió el sistema que viene usando desde que dirije el primer equipo del Real Betis Balompié; un 5-3-2. En Riazor salió con una defensa formada por cinco hombres, los cuales fueron Piccini, Mandi, Pezzella, Bruno y Durmisi. A estos cinco le sumamos un hombre más de aspecto defensivo; Ryan Donk. El Real Betis salió al césped de Riazor con la intención de defender el resultado ventajoso de la ida (1-0). Esto a pesar de Víctor Sánchez dijera en la rueda de prensa previa al choque que la eliminatoria estaba abierta.

El técnico madrileño no contaba con el mal día que tuvieron sus hombres. Fueron muy numerosos los errores en las marcas de los hombres de la línea de atrás, esa línea formada, a veces, hasta por seis hombres. El primer error en las marcas fue el del primer gol de los gallegos, con el sello de Alejandro Arribas. El marcaje corría a cuenta de Bruno. El central se adelantó al canario y remató con el pie cerca del borde del área pequeña un balón procedente de una falta sacada por Fajr.

El Betis había salido al partido dormido. En el minuto once de encuentro el Deportivo de la Coruña ya había empatado la eliminatoria. Esto no entraba en los planes de Víctor. Con ese uno a cero se marchaban los veintidós futbolistas a los vestuarios.

Al poco de empezar llegó el segundo gol del Deportivo. De nuevo, tras una falta lateral lanzada por Fajr. El Betis arrastra carencias defensivas en los balones parados desde hace ya muchas campañas. Tras el lanzamiento del jugador marroquí, un mal despeje de Germán Pezzella cayó en las botas de Luisinho y este anotó un auténtico golazo. Este gol fue en el cincuenta y cuatro. En el cincuenta y nueve llegó el tercero. Centro lateral del Deportivo y nuevo error en el marcaje del Real Betis. Esta vez la responsabilidad recaía sobre Piccini. Le tocaba marcar a Babel, pero este se le escapó y remató 'a placer'.

Momentos de buen fútbol

El Real Betis en Riazor fue de menos a más. Pero no llegó al nivel suficiente. El final de la primera parte fue el momento cumbre del fútbol del Real Betis. Los verdiblancos eran capaces, primero de tener el balón, cosa que les había costado, y segundo moverlo con sentido por el verde. Todo esto con un director; Daniel Ceballos. El canterano, dentro del horroroso partido del equipo en general, fue una vez más el mejor de los de las trece barras. Luchando y jugando con sentido. Cada cosa en su momento. Antes del descanso, como resultado de este buen fútbol, el Real Betis tuvo tres ocasiones bastante claras de marcar. No fue así hasta el segundo tiempo, tras ir ya por detrás en la eliminatoria. Buena jugada del Betis que acabó con remate a gol de Cristiano Piccini.

Los verdiblancos demostraron que saben mover la bola bien. Hasta Víctor Sánchez pareció darse cuenta. Sacó al césped a Jonas Martin y a Felipe Gutiérrez. Juntando a tres que saben mover el balón. Aunque ya el equipo estaba hundido y no surtió efecto este cambio de idea tardío del ex.entrenador del Deportivo de la Coruña. Quizás va siendo hora más valientes en los partidos y salir a ganarlos en vez de a no perderlos.