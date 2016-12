RCD de La Coruña -  Real Betis: Puntuaciones del Real Betis, vuelta dieciseisavos de la Copa del Rey

Google Plus

Dani Ceballos ante el Celta de Vigo | Foto: Raúl Pajares (VAVEL)

A pesar de la renta positiva con la que contaba el plantel verdiblanco, el Dépor fue capaz de darle vuelta y clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey.

Un partido con muchas imprecisiones, con una defensa bética desaparecida y sin la chispa en el ataque necesaria para poder avanzar en la competición, condenaron a los de Víctor Sánchez del Amo al fracaso. Los buenos números en casa desde que llegara el nuevo técnico contrastan con los malos resultados lejos del feudo de las trece barras, ya que lleva tres derrotas consecutivas.

Estas son las puntuaciones de los jugadores de las trece barras:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Dani Giménez

5 | Poco pudo hacer el arquero bético en los goles del RCD de La Coruña. El primero de ellos, a balón parado, sería a consecuencia de un descomunal fallo del central canario, Bruno. El segundo, que fue anotado por Luisinho, fue un lanzamiento imparable y el tercero, que sentenció el encuentro, vino tras otro descomunal fallo de Piccini.

Piccini

1 | La afición bética ya no le da más oportunidades al lateral italiano. A pesar de que anotó el único tanto verdiblanco el jugador sigue muy lejos del nivel que esperaban de él. Su banda es un coladero en cada partido para el ataque rival y sus imprecisiones ponen en peligro al guardameta verdiblanco. Un ejemplo claro se pudo observar en el tercer gol local, que llegaría tras un fallo del italiano.

Pezzella

4 | Lejos del nivel que ha demostrado en otras ocasiones. Es cierto que estuvo en un escalón superior que sus compañeros Piccini o Bruno, pero tampoco fue su partido.

Bruno

2 | Mal partido del canario. No paró de errar en todo el partido, el primer gol, que llegó a los 11 minutos de comenzar, fue debido a un error del defensa. El tinerfeño está muy por debajo del nivel que ha demostrado en otras ocasiones.

Mandi

3 | Al igual que Pezzela no fue el peor de la defensa verdiblanca, pero tampoco completó un buen partido.

Durmisi

4 | Fue el “menos malo” de la línea defensiva, no cometió errores de principiantes como sus compañeros, pero tampoco estuvo en un nivel muy superior al resto.

Petros

2 | Desaparecido, el brasileño no terminó de saltar al verde de Riazor. Lejos de su carácter, su garra, su lucha característica, pasó por el césped como un espectador más.

Donk

2 | Al igual que Petros, el holandés, solo saltó al terreno de juego para ver aquel desastre que se estaba produciendo en tierras gallegas. Su calidad es incuestionable, pero pocas veces la está demostrando. Mucho que mejorar.

Dani Ceballos

7 |El centro del campo fue para el canterano, Dani Ceballos. No solo en la medular fue el mejor, sino también, el mejor del equipo bético. Una vez más, se echó al equipo a la espalda e intentó construir, fue el único con algo de idea en un partido donde sus compañeros no le acompañaron.

Álex Alegría

3 | El delantero bético contó con algunas ocasiones claras que no pudo transformar. No cabe duda de que el canterano no pasa por su mejor momento. En un partido donde unos se contagiaron de los otros, él tampoco brilló.

Sanabria

4 | Mejor que su compañero en el ataque bético, pero muy lejos de lo que se esperaba del delantero a principios de temporada. Rubén Castro sigue siendo el delantero de referencia para el Real Betis.

Jonas Martin

2 | Tuvo casi media hora para demostrar sus cualidades. No apareció en el campo.

Felipe Gutiérrez

2 | Entro cuando quedaba menos de 10 minutos y su aportación no se notó.

Rubén Castro

5 | Demasiado tarde saltó al verde para algunos. El canario no pudo revertir la situación del equipo pero sí aportó más que Sanabria o Alegría en los pocos minutos que estuvo. A día de hoy, el “tiburón” debe ser titular si Víctor Sánchez del Amo quiere volver a la senda de la victoria.