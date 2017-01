El Duelo: Piccini vs Víctor Díaz

PIccini en el entrenamiento bético | Foto: Vavel / Juan Ignacio Lechuga

Partido de urgencias en el Villamarín el que veremos este domingo. Los locales llegan tras perder en su último partido de liga contra el Alavés y tras caer eliminados de la copa después de un vergonzoso partido de vuelta en Riazor, donde tras unos malísimos 60 primeros minutos se acabó desperdiciando la ventaja cosechada en la ida. El Leganés viene con una dinámica similar a la bética, ya que llega tras caer eliminado de la copa ante el Valencia y con tan solo una victoria en sus últimos diez partidos de liga.

Los dos equipos se encuentran en la zona “crítica” de la clasificación, con 18 y 16 puntos, locales y visitantes respectivamente. En sus onces, si no hay sorpresas, encontraremos a dos laterales muy diferentes y que viven etapas en sus equipos muy distintas, Piccini y Víctor Díaz.

Víctor Díaz, el "multiusos" que nunca falla

El lateral sevillano, a sus 28 años, está en el mejor momento de su carrera. Es un jugador que se caracteriza por su polivalencia y sobre todo, por hacerlo bien en cualquier posición en la que juega. Su posición natural es la de lateral derecho aunque ya ha llegado a jugar de central, de lateral izquierdo e incluso de interior. Esta temporada comenzó con Víctor consiguiendo algo histórico para su equipo, el primer gol del Leganés en Primera y además gracias a ese gol la consecuente primera victoria de los madrileños en la máxima categoría del fútbol español.

Se afianzó en el once de su equipo y tan solo pequeñas molestias y la sanción por acumulación de tarjetas le han podido sacar de los once titulares de Garitano. Fue una pieza muy importante en el ascenso y ahora está siendo clave para mantener al equipo pepinero fuera del descenso. En cuanto a sus características en su juego, destacan la solvencia y el trabajo incansable. No es un lateral de largo recorrido pero cuando se incorpora siempre trae peligro consigo. Si el Betis no quiere sufrir por las bandas tendrá que estar atento a las subidas de este lateral y tendrá que buscar un extremo muy bueno que consiga algo que parece muy difícil, superar a Víctor Díaz.

Piccini, en la cuerda floja

El lateral italiano, a pesar de marcar en el último partido del Betis en Riazor, llega muy discutido al partido del domingo. Su bajo nivel defensivo siempre ha sido objeto de crítica en la afición bética, que ya parece haberse cansado de la poca contundencia del lateral. Piccini buscará reivindicarse y demostrar que puede ser el lateral titular del Betis, objetivo que cada vez está perdiendo más ya que Rafa Navarro le viene pisando los talones.

Pero si hay algo que no se le puede discutir a Piccini es su proyección ofensiva, ya que combina muy bien su físico con su velocidad a la hora de subir la banda. Para acabar convenciendo a la afición bética el italiano tiene un buen espejo donde mirarse en Víctor Díaz.