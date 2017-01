Víctor Sánchez del Amo: "Con muchas ganas e ilusión"

Víctor Sánchez del Amo, entrenador Del Real Betis | Foto: Raúl Pajares - Vavel

Tras haber descansado y haber aprovechado el parón futbolístico para “estar con la familia”, el equipo verdiblanco volvía a ponerse el mono de trabajo el pasado 29 de diciembre. Fecha desde la cual, afirma su técnico, han trabajado “mucho”: “Estar fuera de la Copa del Rey nos ha permitido tener 10 días de preparación para seguir avanzando y consolidar conceptos en la preparación del partido. A eso es lo que hemos dedicado tiempo, ilusión y ganas”.

A falta de tres jornadas para el fin de la primera vuelta, es hora de olvidar los últimos encuentros del año pasado. Encuentros en los que el Betis no mostró su mejor cara: “No se han hecho muchas cosas bien, por eso el rival ha sido superior y nos ha ganado, pero estamos en proceso de crecimiento donde queremos consolidar muchos conceptos”. Un proceso cuya meta más inmediata es “poner fin a la primera vuelta y encarar la segunda con ganas de ir de atrás hacia arriba”.

Y, para conseguirlo, Víctor tiene claro cuál es el camino, o, al menos, sabe que tiene un equipo que puede lograrlo: “La idea que tenemos encaja con el perfil de plantilla del que disponemos. Desde el primer día nos hemos puesto a trabajar, en nuestro análisis y sensaciones vemos que el equipo va consolidando conceptos y tenemos mucho margen de mejora. Para eso estamos en esa línea de querer ser competitivos y evitar tener los desajustes en estos dos partidos que nos han penalizado mucho".

La "Es un rival tremendamente organizado y muy trabajado por su entrenador" primera parada en ese camino de éxitos que quiere el Betis es el Leganés. Un encuentro que Víctor ve como “una oportunidad muy buena para dar un paso” hacia donde el club quiere estar. No obstante, puede que no sea tan fácil como algunos quieren ver: “Su número de goles en contra no le está haciendo justicia viendo el nivel de competitividad que está mostrando. Es un rival tremendamente organizado y muy trabajado por su entrenador, al que admiro por su trabajo”. Y añadía: “Nos va a complicar mucho la cosa, es un equipo con capacidad para defender muy bien y hacer daño al contragolpe".

Más bajas de las previstas y sin perder de vista el mercado de invierno

Tras unos días en los que cada información nueva que salía sobre el equipo verdiblanco era, prácticamente, una nueva baja, finalmente solo habrá dos jugadores que, con total seguridad, no podrán jugar frente al Leganés: Felipe Gutiérrez y Joaquín.

Sobre el chileno, Víctor ha asegurado tener fe en que su lesión “sea lo menos grave posible” y puedan “contar con él en el menor tiempo posible”. Al mismo tiempo que afirmaba que la pérdida de este jugador no significa que haya que buscar a nadie de manera urgente que cubra su posición: “En esa posición tenemos a muchos jugadores”.

En cuanto al capitán, a pesar de haber estado entrenando con el grupo, “está descartado para esta semana”, aunque su vuelta se espera pronto: “Sintió unas molestias, así que iremos con precaución para que esté al 100%. Los tiempos los van a ir marcando las sensaciones del día a día. Puede que se incorpore de forma progresiva la semana que viene y que podamos contar con él para el siguiente encuentro”.

"El entrenador no está aquí para revelar esas cosas" Con respecto a las posibles incorporaciones durante el mercado invernal, el técnico bético ha dicho que el club ya estaba trabajando en ello “antes de que se abriera” oficialmente. Aunque no ha querido hablar sobre entradas ni salidas, pues, incidía, “el entrenador no está aquí para revelar esas cosas”. Y añadía: “Es un trabajo más de la dirección deportiva, aunque también nosotros participamos y hemos aprovechado todo el tiempo de parón en la competición para hacer esa valoración sobre jugadores que pueden ser interesantes. En el mercado también hay que competir, hay clubes que quieren hacer fichajes y no es tan fácil como activar un botón y ya está”.

Por último, el técnico del Betis ha querido defender que los árbitros también son seres humano y “pueden equivocarse” como cualquier otra persona: “Hay que dejar hacer su trabajo a las personas que entienden y tienen esa capacidad para hacerlo”.