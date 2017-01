Víctor Sánchez del Amo: “Todo es mejorable y seguiremos trabajando”

Google Plus

Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Real Betis Balompié | Foto: Raúl Pajares (Vavel)

Llegó al Real Betis Balompié para intentar poner de nuevo en pie un proyecto que, aunque prometía mucho cuando se presentó, no acabó de cuajar en la puesta en práctica. Pero, a pesar de todo, siempre estuvo en su mente devolver al club verdiblanco a donde se merecía estar: “Forma parte de nuestro trabajo, adaptarnos a los contextos en que nos toque trabajar. Nos ha tocado entrar con una competición en marcha con una dinámica que no es positiva. Hay que adaptarse a eso porque lo que se viene es a aportar soluciones”. E incidía: “No vale de nada buscar lamentos o excusas de que no se ha podido organizar nada antes. Hay que poner el foco para encontrar soluciones cuanto antes y aprovechar al máximo el tiempo para reconducir”.

Y vaya si lo hizo. Al menos en lo que a partidos disputados en casa se refiere ya que lejos del feudo bético aún no ha logrado la victoria. Aunque afirma que “todo siempre es mejorable”, Víctor Sánchez del Amo no duda en mostrar su felicidad. Una felicidad que radica, no tanto en los resultados, sino en “la línea de trabajo y de crecimiento”: “De manera puntual puedes tener buenos o malos resultados que muchas veces se pueden producir incluso por cuestiones de azar, pero tenemos que poner el foco en el trabajo y en que se vea que el equipo tiene una línea de juego clara que le permita ser competitivo. Eso nos deja contentos, pero todo es mejorable y seguiremos haciéndolo”.

Contra el Leganés, partido controlado

Preguntado sobre el nerviosismo que se vio en la grada del Benito Villamarín durante los primeros 45 minutos del último encuentro, Víctor también tiene claro que es un estadio propio de una afición que quiere que su equipo gane. Una tensión que, por otra parte, también se vive “abajo en el campo”: “Con un resultado de empate, en casa, cuando nuestro objetivo es ganar, esa tensión se tiene”.

"En líneas generales, el equipo compitió muy bien" Sin embargo, dejando esa tensión a un lado, “el partido estuvo muy controlado”, aseguraba el técnico verdiblanco tras haber analizado en frío el encuentro: “En líneas generales, el equipo compitió muy bien. Hubo fases en las que fue difícil generar juego de ataque a base de buenas combinaciones porque, entre otras cosas, los rivales también juegan, y el Leganés es un especialista en defender”.

Un encuentro en el que, por otra parte, Víctor aprovechó también para probar nuevos sistemas, como el adelanto de la posición de Jonas Martin en el campo: “Creo que reúne las condiciones perfectas para jugar en esa posición y es un futbolista muy completo. Aparte de aportar todo lo que nos aportó en el aspecto ofensivo, también dio un gran trabajo en el aspecto defensivo. Todos tenemos claro que esa es la posición más adecuada para Jonas”. Cambio que permitió también dar más libertad a Ceballos para generar “superioridad”, “para que recibiera, para que pudiera generar circulaciones de balón y pudiera filtrar esos pases de tanta calidad que tiene para poder conectar con nuestros jugadores de ataque”.

“Todos los árbitros son humanos”

Recurrente tema en los últimos días, incluso semanas, el técnico del Betis no pudo evitar ser preguntado por los árbitros y no tuvo problemas para aceptar que, frente al Leganés, discutió con el cuarto árbitro. Pero se justificaba: “Yo no pido que me den nada, solo que se aplique el reglamento con rigurosidad. Desde mi punto de vista, Bustinza hacía falta en muchos saques de banda. Es un jugador que lanza muy lejos pero tienes que estar con los dos pies posicionados para que el lanzamiento sea legal. Si levantas el pie de tras estás cogiendo más impulso, y eso tiene que ser sancionado. Eso es aplicar el reglamento. Se produjo varias veces y yo avisé al cuarto árbitro para que se lo comentase al juez de línea”.

"Esa es la suerte, que el árbitro tenga el acierto en esa jugada" A pesar de todo, reconoce como la hacía días atrás que “todos los árbitros son humanos” y su trabajo es “muy difícil”. Pero añadía: “No hemos tenido hasta ahora suerte, entendiendo la suerte como el porcentaje de acierto que tienen los árbitros como seres humanos. Nosotros, hasta ahora, con ese porcentaje acierto, no hemos tenido suerte”. Afirmación que acompañaba de jugadas y partidos donde, considera, el árbitro erró en alguno de sus decisiones: “Recuerdo el día del Celta, el día del Alavés, que hubo un penalti clarísimo a Ceballos antes de acabar la primera parte. La jugada de ayer de Durmisi. En la Coruña hubo también dos penaltis, uno a Álex Alegría y otro a Tonny Sanabria. No hemos tenido suerte. Esa es la suerte, que el árbitro tenga el acierto en esa jugada”.

Un equipo en crecimiento

En definitiva, en lo que respecta al encuentro frente al Leganés, Víctor considera que “faltó un poco más de claridad en la circulación de balón”, pero que también se vio una muestra de que el trabajo de los entrenamientos funciona: “Comentaron los propios jugadores que la jugada (del primer gol) había salido calcada en el entrenamiento del jueves en el partido que organizamos con el filial”. En resumen: “Fuimos muy competitivos y muy equilibrados, y eso es muy importante. Vemos que los jugadores van creciendo a nivel individual y que, a nivel colectivo, se va funcionando bien como equipo y vamos eliminando errores que nos han penalizado en los encuentros que hemos perdido”.

"Hemos sido capaces de tener el balón en La Coruña mucho más que el Deportivo, un equipo que está dominando los partidos en posesión desde hace jornadas" Y en esa “línea de crecimiento” que el Betis no quiere abandonar jamás porque considera tener “un equipo con un potencial de crecimiento importante”, además de adquirir “conceptos con el nuevo sistema e idea de juego”, también es importante la afición: “Hemos querido darle argumentos a nuestra gente para que esté contenta con el equipo y vayan al campo con esa ilusión que debe tener toda afición”.

Pero, centrándose en el sistema de juego, Víctor tiene claro el mensaje que debe transmitir a sus jugadores: “Si consigues dejar la portería a cero tienes un punto asegurado y si encima haces gol vas a sumar de tres en tres. Es el ideal para casa y para fuera, y eso buscamos”. Aunque, lamentablemente, la manada de Víctor aún no ha logrado sumar fuera, lo que, por otra parte, no quita esos “momentos de muy buen juego” del equipo. Quedándose con momentos como haber “sido capaces de tener el balón en La Coruña mucho más que el Deportivo, un equipo que está dominando los partidos en posesión desde hace jornadas”.

"Un momento de despiste en un partido en la máxima competición supone poder recibir un gol o poder marcarlo" Un sistema de juego que, además, no es fijo, pues “todo es negociable” y dependerá mucho del equipo que se tenga enfrente: “En función de esas características peculiares que tiene cada rival y que surgen del estudio que hacemos de cada uno, puede que haya modificaciones de un partido a otro para, desde el punto de vista defensivo, protegernos de las virtudes del rival; y, desde el punto de vista ofensivo, sacar ventaja de sus debilidades”.

Un sistema que lleva detrás mucho trabajo, estar encima de los jugadores e intentar mostrarle el camino a través de diversos métodos. Unos métodos que sirven también para trabajar posibles errores de concentración: “Nuestra dinámica de trabajo va mucho por ese camino. Hay reuniones, muchas charlas, vídeos y ejercicios que requieren de la atención para que se realicen bien. Estamos constantemente repitiendo ese mensaje porque un momento de despiste en un partido en la máxima competición, con el máximo nivel en el que estamos en LaLiga, supone poder recibir un gol o poder marcarlo”. Un método que los jugadores están aceptando a la perfección.

Ante todo, calma

Pero, a pesar de la predisposición del equipo, del estado de crecimiento en el que se encuentra o de los resultados obtenidos desde la llegada del actual técnico, Víctor pide calma y opta por adoptar esa mentalidad del ‘partido a partido’ de Simeone: “Si cada semana estás con que si ganas te sitúas en tal posición, tu atención no está al cien por cien en el trabajo para el partido. Tienes que poner toda la atención en el encuentro siguiente. La clasificación es una consecuencia de cada partido”.

Una mentalidad, afirma, que no adopta para “huir del azúcar”, sino porque, continúa, se centran en lo “entendemos que realmente es productivo para el negocio deportivo del equipo, el máximo rendimiento”: “Tratamos de llevar a los jugadores a eso, es al trabajo diario, a prepararnos muy bien en lo físico y en lo táctico en cada partido para poder conseguir los resultados que nos permitan estar lo más arriba posible”.

El mercado de fichajes

Trabaja “en un ambiente de trabajo en equipo y solidario donde todos” ayudan y “el talento individual se multiplica” y tiene claro cuál debe ser la aspiración de los futbolistas, y de las personas en general: “Nadie tiene que renunciar a nada. A base de esfuerzo, trabajo y dedicación se puede llegar hasta casi donde uno se plantee. A lo mejor no llegas porque te has puesto una meta demasiado alta o "En el mercado entran en juego otros factores que son los clubes que poseen al jugador y los propios jugadores con sus agentes. Hay que poner de acuerdo a tres partes" utópica, pero te vas a quedar cerca y vas a estar satisfecho porque has puesto todo de tu parte para alcanzar tu máximo rendimiento”.

Pero, a pesar de considerar que cuenta con una plantilla completa, es imposible no pensar en refuerzos y en posibles llegadas en el mercado invernal. Por ello, afirma que ahora se encuentra en ese punto de “aportar un informe sobre la situación deportiva de la plantilla y las necesidades”, ponerlo ante la directiva e intentar establecer “una estrategia”.

Estrategia que, en concreto, se intenta hacer para reforzar “dos posiciones”. Aunque no será fácil, ya que “en el mercado entran en juego otros factores que son los clubes que poseen al jugador y los propios jugadores con sus agentes. Hay que poner de acuerdo a tres partes. El entrenador no participa de eso, visiona los partidos para dar su opinión y elige los perfiles”. A pesar de todo, se muestra “optimista” en que esos refuerzos lleguen lo antes posible.

Al Calderón van a ganar

Por último, Víctor Sánchez del Amo no pudo abandonar el plató sin hablar de su próximo encuentro. Un encuentro que, sin duda, se presenta difícil, aunque nunca se debe perder la esperanza de ganar, sea en casa o en estadio como el Vicente Calderón. Por ello, los jugadores béticos irán “con toda la ilusión para ganar”: “Tenemos máximo respeto a uno de los equipos más importantes del fútbol español en los últimos años, pero vamos a tratar de aprovechar nuestras oportunidades y conseguir los tres puntos. Si somos capaces de tener unos niveles de atención muy altos, y jugamos con esfuerzo y eficacia, tendremos nuestras posibilidades”.

“Va ser uno de los rivales más difíciles, pero tenemos que afrontarlo no con miedo, sino como una oportunidad para hacer algo importante en un escenario muy especial para nuestra afición. A ver si somos capaces de que tengan un buen recuerdo del Vicente Calderón”, sentenciaba el entrenador bético.