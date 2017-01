Joaquín es uno más en la primera sesión semanal

Joaquín ha vuelto este martes a los entrenamientos | foto: realbetisbalompie.es

La sesión de esta tarde estaba prevista a las 16:15 horas aunque la salida de los jugadores se hacía esperar 25 minutos debido a una posible charla con vídeos de Víctor Sánchez.

La noticia más positiva ocurrió cuando el equipo terminaba un circuito físico diseñado por Marcos Álvarez y Joaquín saltaba al césped, levantando así a la afición presente en el campo 1 de la Ciudad Deportiva. El jugador portuense empezó el entrenamiento en el gimnasio pero cuando el entrenamiento ha pasado a ser con balón ha participado con sus compañeros con total normalidad.

No todo fueron buenas noticias

Sin emgargo, no todo fueron buenas noticias y es que hasta cuatro fueron las ausencias señaladas que se perdieron el entrenamiento. Sanabria, Rafa Navarro, Piccini y Felipe Gutiérrez no participaron en la sesión. Sanabria estará un mes apartado de los terrenos de juego debido a una rotura de grado I-II en el recto anterior del cuádricpes derecho, mientras que Rafa Navarro se recupera de las sobrecargas en su gemelo que le hicieron abandonar el encuentro frente al Leganés antes de lo previsto. Por otra parte, el lateral italiano no ha entrenado debido a un proceso gripal y el centrocampista chileno no entrenó debido a que tiene afectado el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

A quienes sí han podido ver los aficionados que han asistido hoy al entrenamiento ha sido a Narváez, Hinojosa y Julio Gracia, jugadores del filial, que han sido llamados por Víctor y han completado la sesión de entrenamiento junto a los compañeros del primer equipo.

En el entrenamiento se ha podido ver el buen ambiente que hay entre muchos jugadores y ha finalizado con un partido en el cual el único titular contra el Leganés que ha participado ha sido Adán, ya que Dani Giménez se retiró junto a los titulares del domingo.