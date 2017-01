Víctor Sánchez: "Nos falta efectividad fuera de casa"

Víctor Sánchez, en el banquillo | FOTO: VAVEL

El Real Betis ha dado la cara este sábado en la última visita al Estadio Vicente Calderón, la cancha de los dos títulos coperos. Lo ha hecho a pesar de caer por 1-0 con un tanto tempranero de Nico Gaitán. Tras el encuentro, Víctor Sánchez sacaba sus propias valoraciones sobre el digno partido realizado por su equipo. El cambio de sistema, la llegada por bandas, las dos caras de su equipo y nombres como Dani Ceballos o Brasanac fueron los principales temas tratados.

"Hemos competido bien"

Víctor Sánchez, en Madrid | FOTO: LaLiga

En primer lugar, así opinaba sobre el choque: "Lo primero, felicitar al Atlético de Madrid por su victoria. La eficacia de las áreas, que como venimos diciendo nos está penalizando, es la que manda. Ha sido un partido muy disputado. Le hemos plantado mucha cara al rival. La entrada de Gameiro y Carrasco les ha dado mucha más velocidad para salir a la contra". Su sistema del 4-4-2 no le dio "resultado" respecto al 5-3-2 inicial. El técnico madrileño también hablaba sobre la jugada del tanto, donde "Donk ha resbalado, ha despejado el balón de cualquier manera, ha caído a un rival dentro del área y han sabido aprovecharla". Además, añadía que "el Atlético de Madrid a la contra ha tenido ocasiones donde Adán ha estado bien". El Real Betis dice adiós a un Estadio "tan emblemático" para su afición.

"El Atlético de Madrid tiene mucha calidad, nivel y experiencia"

Su equipo dio la cara. ¿Mereció puntuar?: "Al final, los merecimientos se hacen con la efectividad. Hasta ahora, en los partidos que hemos jugado fuera de casa es lo que nos está penalizando. Nos está faltando efectividad en las áreas. Hoy, hemos defendido muy bien. El equipo va creciendo en conceptos y en defensa hemos estado muy bien ante un equipo que tiene muchísimas cualidades y posibilidades, con jugadores de mucho talento y un juego a balón parado peligroso que nos había penalizado en partidos anteriores fuera de casa, y hemos sido muy sólidos. Nos ha faltado eficacia de cara al gol. Hemos tenido buenas llegadas. Queríamos aprovechar las bandas con Piccini y Durmisi, que han estado muy bien y nos han dado profundidad pero nos ha faltado un poco más de precisión en ese último pase y en la finalización".

En casa casi nadie tose al Real Betis. Fuera, el Real Betis apenas tose a nadie. Todo son derrotas hasta el momento. ¿Qué falta?: "Seguir trabajando para mejorar la eficacia en todos los aspectos. Aumentar la eficacia, ese pase final y la finalización. En el aspecto defensivo, hemos hecho un partido muy sólido. Eso es interesante porque en las derrotas anteriores fuera de casa nos han penalizado situaciones defensivas. La de hoy, un resbalón, no podemos considerarla en ese sentido. Hemos reducido mucho las virtudes ofensivas del rival, que son poderosas".

Contento está también el madrileño por "el aspecto ofensivo", donde el equipo verdiblanco sigue "generando ocasiones de gol, que eso es importante": "Tenemos momentos en los que somos capaces de controlar y dominar al rival aunque esté en su campo y llegar cerca del área pero resta eficacia en el último pase y finalización".

Cuestionado sobre algunos jugadores en cuestión, Víctor Sánchez 'se mojaba'. Dani Ceballos: "Es un jugador que tiene mucho recorrido. Aunque no lo veamos con un físico como el de Donk, por ejemplo, es un futbolista dinámico y abarca mucho campo. Es una de sus cualidades. Como ha jugado hoy está jugando habitualmente. Tiene esa libertad también para venir a recibir o poder engancharse entre líneas cerca de los delanteros. Como tiene capacidad física para ello, puede hacerlo".

"LaLiga es muy competitiva"

Y sobre Brasanac, comentaba: "En general, el resumen que he hecho del equipo es la suma de todos. Estamos contentos con el crecimiento que van teniendo todos estos jugadores que además han llegado nuevos este año y que necesitan tiempo. Hay mucha juventud. Muchos que no conocían LaLiga española y eso requiere tiempo y adaptación". Su centro del campo estuvo firme: "Brasanac ha jugado un partido completo y Jonas Martin ha vuelto a hacer un encuentro muy bueno".

Con tiempo se asimilan conceptos y se adquiere la adaptación a un nuevo entorno de trabajo. Hombres como Nahuel o Zozulya "son jugadores que están entrenando tan bien que queremos darle minutos a todos, lo que ocurre es que hay competencia y los jugadores de ataque nos están dando mucho y es difícil entrar". Buscaba esas "buenas sensaciones en los entrenamientos".

"Brasanac ha jugado un partido completo y Jonas Martin ha vuelto a hacer un encuentro muy bueno"

"El césped estaba seco"

Por último, preguntado por la puesta en escena de su equipo, el míster prefería analizar con más calma el encuentro: "No, ese tipo de análisis es mucho mejor esperar a ver de nuevo el partido. No tengo esa percepción. Los jugadores salen en caliente y pueden hacer comentarios de ese tipo. Dani Ceballos es súper-competitivo, es un ganador nato y está cabreado. Como lo estoy yo y como están la mayoría de los compañeros que tienen ese gen competitivo y en ese momento la cabeza tampoco te funciona con la precisión para reflexionar bien. No tengo esa percepción de que el equipo no haya entrado bien al campo". Y añadía: "El Atlético de Madrid se ayuda del terreno de juego para ejercer "su presión". Hemos hablado de no arriesgar en esos primeros minutos para evitar esa posible situación que tuviéramos una presión alta del rival y hemos jugado precavidos, no dormidos".