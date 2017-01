Derrota, pero buenas sensaciones

Google Plus

Joaquín en una pugna con Gabi | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

El Real Betis Balompié perdió en el día de ayer. Una vez más, el equipo de Víctor Sánchez del Amo no consigue puntuar lejos del Benito Villamarín. Ni siquiera un punto. Pero la derrota de ayer tiene un sabor diferente a las anteriores. En el Vicente Calderón, los verdiblancos intentaron despedirse de su estadio fetiche por todo lo alto. Y para ello dieron todo lo que tenían.

El técnico madrileño colocó a once hombres en el césped del Calderón dispuestos en la forma típica de las últimas jornadas, un 5-3-2. La línea de defensa la formaron, de derecha a izquierda, Piccini, Pezzella, Donk, José Carlos y Durmisi. Por delante destacaba la novedad del serbio Darko Brasanac, quien le cubría las espaldas a Dani Ceballos y a Jonas Martin, cuya misión era la de surtir balones a los delanteros, Rubén Castro y Álex Alegría.

Faltó efectividad

El Real Betis lleva arrastrando un problema toda esta temporada, sobre todo fuera de casa. Ese problema es la falta de efectividad. El equipo cada partido juega más y crea más ocasiones que el anterior, pero esas ocasiones pocas veces entran en la portería rival. Y eso se paga. En el día de ayer se vio claramente.

El equipo, en algunas fases del partido, tenía más la pelota que el conjunto del Cholo. Además lo hacía con criterio, sobre todo si pasaba por las botas del mago de Utrera, Dani Ceballos. Él era quien daba sentido a la posesión. Los madrileños se percataron, y trataban de pararlo como fuera. Con faltas si era necesario. Todo con tal de que Dani Ceballos no oliese el esférico. El utrerano tenía siempre encima a uno o dos jugadores del Atlético de Madrid, entre ellos Gabi, Koke o Saúl. Quizás tres de los mejores centrocampistas de esta liga.

El Real Betis Balompié también creó algunas ocasiones desde las bandas. Tanto Piccini, por la derecha, como Durmisi, por la izquierda, hicieron un gran partido. Cada vez que subían era sinónimo de hacer trabajar duro a los laterales del Atlético de Madrid (Vrsaljko y Filipe Luis).

Ambos laterales béticos tuvieron sus ocasiones, pero quizás una de las más claras del encuentro favorable a los verdiblancos fue una entrada de Cristiano Piccini, marchándose de varios hombres de Simeone, y jugando el balón atrás, balón que tras dos toques dentro del área acabó con el remate forzado a puerta del francés Jonas Martin. El balón terminó en las manos de Miguel Ángel Moyá.

Buen trato de balón

El Real Betis, como antes ha sido mencionado, es cada vez más capaz de manejar mejor el balón. Poco a poco se va viendo el trabajo de Víctor Sánchez del Amo y el asentamiento de sus esquemas y de sus ideas. Aunque el Atlético de Madrid no es un equipo que necesite la pelota mucho, solo para marcar, ayer el Betis fue capaz de discutírsela. Cada duelo por el balón era una batalla de gladiadores. Todo valía para recuperar la pelota para tu equipo. Una de las cosas que se le venía pidiendo la equipo por parte de la grada del Benito Villamarín era eso, más lucha. Pues ayer se vió bastante mejoría en los duelos individuales, algo fundamental en el fútbol.

Además de la lucha, el Real Betis aportó ayer al espectáculo calidad. Todo el equipo contribuyó a eso, sobre todo los once que salieron de titulares. Pero, si hay que hablar de espectáculo y de calidad en el día de ayer, claramente sale el nombre de Daniel Ceballos Fernández. El utrerano dio todo un recital de pases. Además, como viene siendo habitual, es omnipresente. Lo ves por todas partes, sobre todo a la hora de defender es el primero en correr hacia atrás. Lo del mediocentro bético está siendo brutal. Desde la llegada de Víctor Sánchez del Amo está teniendo una fantástica progresión como jugador. Pero, como se apuntaba anteriormente, fue todo el equipo. El Betis era capaz de sacar la pelota jugándola, y llegar hasta la frontal del área de Moyá. Pero le faltó lo que le faltó. Y eso que por intentos de Rubén Castro no quedó. El canario tuvo varios lanzamientos a puerta pero no fue capaz de superar al guardameta colchonero.

En definitiva, el Real Betis Balompié mostró ayer que sabe cuál es el camino para dejar de luchar solo por la permanencia. Si le plantas cara a todo un Atlético de Madrid, pocos equipos más serán capaces de hacer frente a este Betis. Eso sí, de aquí para más. Nada de darse por satisfechos.

Los cambios bajaron el nivel

Un partido no se gana con once jugadores. Eso está claro. Ayer mientras jugaban los once titulares el Real Betis mostró un nivel futbolístco bastante alto. Pero todo cambió con los cambios. Víctor Sánchez hizo los tres cambios. Primero retiró del césped a Darko Brasanac, que realizó un buen trabajo de contención, para dar entrada al portuense Joaquín. Cambio ofensivo. Se intuía el cambio, y a la vez se intuía que Víctor quería más. Víctor quería ganar. Esto quedó claro cuando retiró a José Carlos, que cada vez está más asentado en la línea de atrás, para meter en el verde a Nahuel Leiva. Cambio ofensivo. Central por extremo. Y por último hizo un cambio de hombre por hombre. Zozulia por Álex Alegría. El delantero extremeño realizó un buen trabajo, sobre todo ayudando al equipo con su especialidad, el juego aéreo. Tuvo grandes luchas con Godín.

A partir de aquí, todo se desvaneció. Todo el nivel mostrado se quedó atrás y la posibilidad de empatar cada vez se veía a más distancia. El los últimos minutos del partido el balón estuvo en terreno bético. Los cambios no solo no fueron de ayuda sino que restaron nivel al equipo. Quizás Joaquín fue el que menos restó. Pero Nahuel y Zozulia, que no acumulan apenas minutos, les tocó un difícil papel: demostrar a Víctor Sánchez del Amo que merecen una oportunidad ante el Atlético de Madrid. Ahora, en pleno período de fichajes, es tiempo de arreglar la poca competencia que hay en el banquillo del Betis.