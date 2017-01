Adán: "Es fundamental terminar con 24 puntos la primera vuelta"

Adán, en un partido | FOTO: VAVEL

Este miércoles, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, Adán ha sido el protagonista. El meta del Real Betis ha repasado varios temas de actualidad, siempre con la mente en el choque del domingo por la tarde ante el Sporting de Gijón. Ganar ese partido haría que los verdiblancos terminaran la primera vuelta con 24 puntos, una cifra bastante positiva que serviría para "seguir mirando hacia arriba".

"Joaquín está haciendo un año fantástico"

Adán, este mediodía | FOTO: Real Betis

En primer lugar, cuestionado por la lesión de Joaquín, el '13' opinaba: "Falta conocer el resultado de la prueba que le hacen esta tarde. No parece tan grave. Esperemos sobre todo que no se dilate en el tiempo y que esté cuanto antes con nosotros. Ojalá salga todo bien y el alcance de su lesión no sea mucho". Y es que el '17' es fundamental: "Estamos viendo la línea que trae a lo largo del año. Joaquín está haciendo un año fantástico y siendo un jugador que viene haciendo lo que se le presuponía y lo que ha demostrado durante toda su carrera, ser un futbolista importante allá donde ha estado. Estaba aportando muchísimo. Esperemos que esté cuanto antes para seguir ayudando".

El domingo llega a Sevilla el Sporting de Gijón, ya sin Abelardo. Rubi es el elegido: "Siempre que hay un cambio cuando la dinámica no es buena la gente se enchufa más. Ese cambio hace que todo el mundo apriete más para ganarse un puesto ante ese nuevo entrenador y cambiar la dinámica. Eso dificulta más el partido del domingo. Para nosotros es muy importante. Supondría acabar con 24 puntos la primera vuelta. Queremos ganar. Sería la segunda temporada en los últimos 10 años en la que más puntos se ha alcanzado al final de la primera vuelta. Dejaríamos al Sporting de Gijón a 12 puntos, por lo que es un partido muy importante para nosotros".

En casa, con Víctor Sánchez, el Real Betis se está mostrando firme. Lejos, el panorama es bien distinto aunque la notable imagen ofrecida ante el Atlético de Madrid da visos para la esperanza: "El otro día demostramos que fuimos muy competitivos. Fuimos capaces de dominar en un campo donde pocos lo hacen. Ante un rival como el Atlético de Madrid, el equipo dio otra cara, lo que ocurre es que no tuvimos la suerte de meter las ocasiones. Tenemos que quedarnos con lo positivo. Hemos cambiado una dinámica muy mala ya que en los últimos años no se ganaban partidos en casa. Para que el equipo mire para arriba es fundamental sacar los puntos de casa".

Ya en lo personal, Adán era preguntado por su posible renovación: "El presidente ya lo explicó cuando acabó la Junta de Accionistas y dijo que no había ninguna novedad". Por lo tanto, el cancerbero está tranquilo: "Estoy muy centrado en el partido del domingo que es importantísimo. La voz autorizada del club, que fue el presidente el otro día, dijo que no había novedad. Entonces, a seguir trabajando, a seguir mostrando un nivel regular como estoy haciendo y ayudando al equipo. Estoy muy centrado en el partido del domingo, que es muy importante para nosotros".

El mercado de invierno está abierto: "Obviamente, este mercado es mucho más complicado. Tiene menos opciones que el de verano. Estoy seguro de que el club está haciendo un trabajo fantástico. Si va reforzarse el equipo lo hará bien. Seguro que quien venga, si debe venir alguien, será para ayudar al equipo a conseguir el objetivo deseado, que es lo que todos queremos".

Un nombre propio es Marc Muniesa: "Hablemos de jugadores que están. Hablemos de José Carlos, por ejemplo, que ha pasado de jugar en Tercera División a jugar con nosotros y a cumplir de una manera tremenda. Se ha ganado un sitio en el equipo y eso es lo realmente importante para nosotros. Los que estamos aquí, los que estamos ayudando a sacar poco a poco esta situación hacia adelante somos los que tenemos un partido el domingo donde tenemos la opción de sacar 24 puntos en la primera vuelta. Eso es lo realmente importante".

Sobre la opción de alcanzar esa cifra, Adán lo dejaba claro: "Hay que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo últimamente. Estamos muy comprometidos ahí dentro y sacando puntos muy importantes ante rivales directos. A partir de ahí, tenemos que mirar cuanto más arriba mejor. Nos equivocaríamos si tirásemos las campanas al vuelo por conseguir 24 puntos el domingo. Sí que significaría que estamos haciendo algo positivo. Hay que seguir en la misma línea de trabajo, que estamos trabajando francamente bien, y seguir sumando para mirar arriba".

El Real Betis trata de crecer y el 'vecino' no para de hacerlo. El otro día, el Sevilla ganaba por 2-1 a todo un Real Madrid: "No me preocupa lo que pueda hacer el Sevilla. En todo caso, me preocupa que el Real Madrid no pierda esa primera posición, que me alegraría como madridista. Y, sobre todo, que el Real Betis consiga su objetivo".

Por último, Adán nuevamente fue cuestionado por su situación personal: "Ya he dicho lo que tenía que decir sobre mi tema personal. No deberíamos darle más vueltas. Sería equivocarnos y quitar la atención del partido del domingo. Creo que cada vez que me he puesto delante de vosotros he hablado sobre esto pero ya es suficiente. Sería egoísta por mi parte decir que estoy mal sobre todo de cara a mis compañeros. Hay muchos que no juegan tanto como yo y sería una falta de respeto decir que yo no estoy bien", concluía.