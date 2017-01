Previa Real Betis - Sporting de Gijón: seguir defendiendo el fortín

Imagen de Iñaki Fernández (VAVEL)

Este domingo hay un partido en el Benito Villamarín que enfrenta a dos equipos con dos caras muy distintas. Enfrenta a un equipo en una racha negativa que ha acabado con Abelardo fuera del banquillo de los rojiblancos y a un equipo que, tras la contratación de un nuevo entrenador, Víctor Sánchez, lleva una notable mejoría, en juego y en consecución de puntos. Ese partido enfrentará a Real Betis Balompié y a Sporting de Gijón.

Desde que Víctor Sánchez del Amo llegó a Sevilla para hacerse cargo de la dirección técnica del Real Betis no ha podido ser derrotado en Heliópolis todavía. En el Benito Villamarín han vencido a Las Palmas, Deportivo de la Coruña (Copa del Rey), Athletic de Bilbao y Leganés y empató ante el Celte de Vigo en un partido de altísimo nivel.

Nuevo entrenador, nuevo Sporting

El pasado diecisiete de enero, el Sporting de Gijón anunciaba que el Pitu Abelardo había dejado de ser el entrenador del club de El Molinón. Tras varios años de trabajo en el conjunto, luchando contra vientos y mareas fue capaz de ascender al equipo a la primera división del fútbol español con jugadores de la casa. No había presupuesto para fichaje y tocó darle oportunidades a los jóvenes del 'B'. Se consiguió el objetivo y Abelardo se ganó el cariño y el respeto, no solo de los aficionados del Real Sporting de Gijón, sino de gran parte del mundo del fútbol. Todo y todos tenemos un límite. El Pitu Abelardo pareció llegar al suyo particular. En esta campaña no había sido capaz de que el equipo ganase más de tres partidos ( 2-1 ante el Athletic de Bilbao, mismo resultado ante el Leganés y 3-1 ante Osasuna).

El sustituto de Abelardo es Joan Francesc Ferrer Sicilia, más conocido como Rubi. El exentrenador del Levante Unión Deportiva firmó un contrato con la entidad asturiana que los une hasta el final de la presente campaña y además añade otra temporada, pero esto de fomra opcional. Debido a este cambio de líder, Víctor Sánchez del Amo ha reconocido tenerlo complicado para averiguar cómo se organizará y cómo jugará este nuevo Sporting de Rubi.

El técnico catalán ha declarado que quiere un Sporting que domine todas las facetas del juego. Que atrás sea compacto y ordenado, que permita pocas ocasiones a los rivales. Quiere construir un muro delante de la portería de Pichu Cuéllar. Además, en ataque, quiere que los jugadores sean 'descarados'. Es decir, valientes, atrevidos, rápidos, efectivos y, por supuesto, trabajadores. A priori es una muy buena idea la que plantea Rubi. Pero para llevarlo a cabo y que sus nuevos jugadores asimilen la forma de juego que quiere el técnico se necesita tiempo. Eso es de lo que han carecido esta semana. Pocos entrenamientos llevan Cuéllar, Duje Cop y compañía con el recién llegado.

Los verdiblancos, a lo suyo

Como hemos dicho antes, el Real Betis Balompié está haciendo de su estadio un fortín. Los resultados antes mencionados lo prueban. Ningún equipo ha conseguido llevarse los tres puntos desde que Víctor Sánchez del Amo lidera el bando verdiblanco. Esto no es, para nada, fácil. Todos los técnicos desean conseguirlo con sus equipos.

Tras ser derrotados en el Vicente Calderón, donde se jugó bien y se plantó cara a un Atlético de Madrid, como dicen en horas bajas, el Real Betis vuelve al Villamarín para jugar el primero de los dos partidos que tendrá de forma consecutiva en su estadio (Sporting de Gijón y Fútbol Club Barcelona). Recibirán al Sporting de Gijón con algunas baja importantes, como la de Joaquín Sánchez. Durante esta semana que acaba, el club heliopolitano confirmaba que el jugador portuense sufre un esguince de rodilla y estará entres tres y cuatro semanas retirado de la práctica del fútbol. Esta baja se suma a la de Tonny Sanabria, que se lesionó ante el Leganés, a la del chileno Felipe Gutiérrez, que ayer comenzó con los tratamientos de fisioterapia para recuperarse de su lesión, y la de Aïssa Mandi, que se encuentra con su selección disputando la Copa de África.

Última visita del Sporting al Villamarín

Último partido entre Real Betis y Sporting | Foto: Juan Ign. Lechuga (VAVEL)

La útima vez que el Sporting de Gijón jugó en el Benito Villamarín consiguieron llevarse un punto. Ese partido se disputó el pasado veinte de febrero de 2016. El Real Betis tenía entonces como técnico a Juan Merino, quien dispuso para este partido el siguiente once: Adán; Montoya, Pezzella, Bruno, Juan Vargas; Charly Musonda, Petros, Alfred N´Diaye, Foued Kadir; Ricky van Wolfswinkel y Rubén Castro. Por su parte, el Sporting de Abelardo salió con: Cuéllar; Vranjes, Luis Hernández, Jorge Meré, Isma López; Rachid, Sergio Álvarez, Halilovic, Carmona, Menendez; Carlos Castro.

Los asturianos se adelantaron primero en el marcador con un gol de Carlos Castro en el minuto 66. Pero poco duró la alegría porque, el segundo máximo goleador verdiblanco de la pasada campaña, Germán Pezzella, anotó el empate tan solo un minuto después.

Declaraciones

Ambos técnicos han hablado sobre el partido que se disputará este domingo en el Benito Villamarín. Víctor Sánchez del Amo lo hacía en el día de ayer tras el entrenamiento. Habló de cómo ha trabajado el equipo esta semana, de los lesionados y del nuevo Sporting y de su nuevo entrenador.

"Ganar el domingo nos colocaría en situación de mirar más hacia arriba"

Al técnico madrileño si el partido frente al Real Sporting de Gijón suponía un partido visagra. A lo que el técnico contestó que que si se consiguiesen los tres puntos cambiaría la situación del equipo a mejor. Y es cierto. De ganar el domingo, el Real Betis doblaría en puntos al Sporting, equipo que actualmente marca la zona de descenso. Eso colocaría a los verdiblancos más cerca de las posiciones de acceso a Europa que de las de acceso a la Liga 1,2,3.

Rubi en la rueda de prensa | Foto: Real Sporting

Por su parte, Rubi también daba una rueda de prensa de forma previa al pertido en la sala de prensa de El Molinón.

“Sabe a lo que juega y cuenta con jugadores determinantes” Rubi aseguraba que el equipo de Heliópolis "sabe a lo que juega", que destaca su colectividad y la gran capacidad en el juego aéreo. También hablaba de su posible alineación, de la cual dice tener decidida "al noventa por ciento". Además, era preguntado sobre la posibilidad de hacer alguna incorporación en este mercado invernal. El técnico catalán asumía estar conociendo aún a los jugadores y valorando sus capaciadades.

Arbitra Undiano Mallenco

El colegiado navarro será el encargado de arbitrar el partido entre andaluces y asturianos. Undiano Mallenco es un árbitro con el que al Real Betis no le ha ido del todo bien. Con él como árbitro, el club heliopolitano ha disputado 27 partidos. Entre ellos se encuentran nueve victorias y doce derrotas.

La última vez que el Real Betis sumó tres puntos con Undiano Mallenco presente fue en la campaña 2013/2014, cuando los verdiblancos derrotaron al Getafe por dos goles a cero.

Posibles alineaciones

La alineación que pondrá Víctor Sánchez del Amo es previsible. Quizá haya algún cambio en la defensa, por las molestias que ha sufrido esta semana el canterano José Carlos. Según Víctor Sánchez, "no hay que forzarlo". No se prevé ninguna variación más. En cambio, es difícil averiguar cuál será el once que sacará Rubi. Será su primer once en este equipo.