Primera sesión de la semana con las bajas de Zozulia y Brasanac

Rafa Navarro y Álvaro Cejudo en la sesión del lunes | Foto: Real Betis

Tras el resultado de ayer en el Benito Villamarín, la plantilla se quedó muy insatisfecha. Aunque seguro que no tanto como la afición, que pitaron a los jugadores verdiblancos al final del encuentro. Los aficionados quieren más de este equipo. Quieren que su equipo esté donde se merece, más arriba en la tabla clasificatoria.

Para intentar convertir los pitos en aplausos, los hombre de Víctor Sánchez del Amo han vuelto esta mañana de lunes al trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Los malos momentos se superan se superan con trabajo. Eso le debe haber dicho el técnico madrileño.

Los que ayer fueron titulares han seguido una rutina de ejercicios de recuperación El grupo de futbolistas se ha dividido en dos. Los que ayer fueron titulares han seguido una rutina de ejercicios de recuperación. Primero en el césped de la Luis de Sol, y luego en el interior del gimnasio. El resto se ha ejercitado bajo las órdenes de Víctor en el verde.

Para la sesión de hoy se han unido varios jugadores del Betis B; Nacho, Redru, Juanjo y Sergio Navarro. con ellos no han estado ni Joaquín Sánchez de Tonny Sanabria. Ambos jugadores se encuentran aún con trabajo de recuperación de sus respectivas lesiones.

Además del portuense y del paraguayo, tampoco han podido ejercitarse hoy Roman Zozulia, que sufrió un golpe en el partido ante el equipo de los guajes y sufre una contusión medial externa de la rodilla izquierda y ha estado recibiendo tratamiento de de fisioterapia. Se espera que el jugador ucraniano evolucione en los próximos días.

Por su parte, Darko Brasanac sufrió ayer una luxación completa anterior del hombro izquierdo. Se le inmovilizará su brazo durante 10 o 15 días, según su evolución. Además del ucraniano y del serbio, tampoco ha estado Mandi, que sigue disputando la Copa de África con la selección de Argelia.

Felipe Gutiérez no tiene dañado el ligamento

Hoy llegó una buena noticia a la dirección técnica del Real Betis Balompié. Y es que el centrocampista chileno Felipe Gutiérrez no tiene dañado el ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha. Eso lo ha demostrado una resonancia de control que se le ha realizado al jugador bético. No obstante, aún no está OK para Víctor. Sufre un edema el platillo tibial. Esta semana comenzará un nuevo tratamiento de recuperación.