Alin Tosca: "Lo daré todo por este equipo"

El Real Betis Balompié ha seguido buscando en el mercado, después de conseguir la cesión de Rubén Pardo, y en la mañana de este miércoles ha presentado a Alin Tosca en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín. El presidente bético, Ángel Haro, y el director deportivo, Miguel Torrecilla, acompañaron al defensa rumano, que mostró su agradecimiento a ambos dirigentes y al club : “En primer lugar, quiero agradecer las palabras que me han dirigido Ángel Haro y Miguel Torrecilla. Estoy muy feliz de llegar a un club muy grande de Primera División, con mucha tradición. Creo que he escogido lo mejor que podía. Lo daré todo por este equipo, intentaré superarme cada día y creo que lo voy a conseguir”.

Tosca admitió conocer al Real Betis, ya que en Rumanía se sigue mucho la competición liguera española al ser una de las más potentes: “Sí que conocía al Real Betis, porque en Rumania se sigue mucho LaLiga española, ya que es una de las más fuertes. También he seguido los partidos del Betis desde Rumania”.

El defensa reconoció estar preparado para la visita del Barça. Y es que, Alin viene de hacer la pretemporada con el Steaua de Bucarest, por lo que se encuentra con las pilas totalmente cargadas: “Vengo de estar de pretemporada con el Steaua de Bucarest. Para el domingo quedan algunos días y me estoy preparando. Dependerá todo de lo que diga el entrenador, pero yo me siento preparado”.

Sobre si había hablado con algún futbolista amigo suyo para que le hablara del Real Betis y de la liga española, el defensor rumano declaró que había hablado con Marica y con varios jugadores más: “Hablé con jugadores que han jugado en LaLiga. Me han dicho que Sevilla es una ciudad muy bonita, pero que tienes que trabajar muchísimo porque LaLiga es muy dura. Hablé con Ciprian Marica, que me aconsejó que viniera aquí y que diese todo lo que tengo para poder lograrlo. Hablé también con amigos que juegan en Segunda División y me dijeron que me iba a cambiar la vida en España”.

Tosca fue presentado tras el entrenamiento matutino de los sevillanos, por lo que fue preguntado por como le había parecido la sesión: “Me ha gustado mucho, estoy encantado. Lo voy a dar todo en cada sesión de entrenamiento”.

Por último, el futbolista bético volvió a comentar el partido del domingo, declarando que el Barcelona es un equipo muy fuerte y será un partido importante: “El del domingo es un partido muy importante. Sé que el Barcelona es muy fuerte pero mi equipo favorito es el Betis”.