Un modelo inimitable

El Real Betis recibe este domingo por el mediodía al Barcelona, un 'gigante' que tratará de romper la firmeza del cuadro de Víctor Sánchez en casa. Nadie ha ganado todavía en el Estadio Benito Villamarín con el míster madrileño a los mandos. Querrá hacerlo el cuadro de Luis Enrique, tercer clasificado, para meter presión a Sevilla y, por ende, Real Madrid. Ellos están por encima de los culés tras la primera vuelta. La segunda arranca con la obligación de no perder comba con el liderato porque este Barça, como siempre, aspira a todo. Liderado por un pequeño pero a la vez un grande: Messi. El tridente lo completan Luis Suárez y Neymar, otros que saben cómo se juega a esto. Con todo lo puesto llega a la capital andaluza el cuadro blaugrana.

Un estilo imitado por muchos pero inalcanzable para la gran mayoría. El Barça es ese equipo que disfruta con la pelota en sus pies, que no la rifa en ningún momento porque el esférico es el mejor amigo. Si tú lo tienes, no puedes perder. Siempre sacado desde atrás porque el portero es el primer jugador de campo. Laterales con vocación ofensiva, centrales con síntomas de mediocentros. Centrocampistas con llegada. Y la 'MSN' para que todo esté bajo control. Tercero en LaLiga. En Semifinales de Copa del Rey. Y en Octavos de Final de la Champions League, donde a Luis Enrique le espera una 'joyita' como el PSG. Así llega el Barcelona a Heliópolis.

Orden como solución

El Barça es un equipo que, con el balón en los pies, hace daño a cualquiera. No importa cómo te llames ni lo bueno que seas. Cualquier defensa sufre para detener las acometidas blaugranas. Es una de las claves para detener el vendaval azulgrana, que puede llegar por las bandas o por el centro. Mantenerse firme atrás será imprescindible para el Real Betis de Víctor Sánchez, sólido especialmente en casa. Si sigue con ese nivel mostrado defensivamente, sus opciones de puntuar aumentarán aunque sean remotas.

Barcelona - Villarreal. Los culés vasculan su juego desde el costado izquierdo, acción que los amarillos tratan de solventar de la mejor forma posible. El conjunto visitante se repliega totalmente en su campo, formando un esquema de 4-4-2. Todos los jugadores están atentos al balón, hasta los más lejanos. Hay que destacar también el minuto. El choque acababa de comenzar y el Barça ya empezaba a encerrar a su adversario. No hay tiempo que perder.

Decisiones rápidas

No importa que la imagen no sea de esta temporada. Y es que el Barcelona lleva mucho tiempo manteniendo en líneas generales su estilo de juego, siempre basado en el toque de balón rápido para sorprender al contrario. Los laterales ofensivos se convierten prácticamente en extremos, con una capacidad de llegada abrumadora. Un equipo que no se cansa de atacar, de generar constantemente peligro. Cerrar espacios parece la solución más sencilla de aplicar aunque aguantar así mucho tiempo es una tarea realmente complicada.

En la fotografía, el cuero lo posee Dani Alves, ahora jugador de la Juventus. El lateral brasileño ve la posición de Xavi, fijado por varios rivales. Cesc aparece tambien en la escena como una opción de pase. La combinación será efectiva por la rapidez de la misma. El Barça busca el toque más cómodo posible pero lo hace a una velocidad sorprendente. La verticalidad es una garantía más. Por si fuera poco, existe una nueva alternativa en la banda derecha. Se llama Alexis, que se abre lo máximo posible para elaborar la jugada desde el costado si no saliera la primera idea. Amplitud.

La pelota no es vital

Todos conocen a la perfección a ese Barcelona que triangula, que combina, que se se asocia y que da gusto verle jugar. No tantos se detienen en analizar cómo se coloca este Barça cuando no tiene la posesión del balón. Es el trabajo 'sucio', el que menos se valora pero, posiblemente, el que tenga más importancia en un equipo. Es tan relevante tener la pelota como tratar de recuperarla lo antes posible. Los culés lo saben.

Barcelona - Real Madrid. Archivo, nada más y nada menos, que de un 'Clásico'. Organización defensiva del Barcelona que conforma un bloque, desde atrás hacia delante. Alves, Piqué, Mathieu y Jordi Alba completan la defensa. Rakitic, Mascherano e Iniesta se adecúan en el centro del campo. Y arriba: Suárez, Messi y Neymar. Ellos son los primeros que defienden. Y viceversa. Un esquema de 4-3-3 perfectamente definido, donde se cierran espacios. A partir de ahí, salir al contragolpe o empezar una jugada a través del esférico. Múltiples alternativas.