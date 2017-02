Víctor Sánchez: "Hay que hablar menos y actuar más"

Google Plus

Víctor Sánchez, en rueda de prensa | Foto: Real Betis

Víctor Sánchez del Amo atendía este viernes a los medios de comunicación para hablar del encuentro frente al Deportivo de la Coruña este viernes a las 20:45 en el Estadio de Riazor.

El técnico empezaba hablando sobre el tema del delantero ucraniano Roman Zozulia, de lo que ha dicho: "Mi opinión es la misma de lo que se ha leído en los dos comunicados, yo estoy incluido en esos comunicados. Mostramos nuestro apoyo a nuestro compañero. Ha habido un comunicado del club. Hay un comunicado de todos los que formamos parte del vestuario en apoyo a nuestro compañero Roman”.

El entrenador de la entidad de las trece barras fue preguntado por cambios en el once debido a las bajas con las que cuentas; "No damos información sobre alineaciones que puedan dar información al rival de cara a la preparación. En cuanto once inicial o forma de jugar, nos guardamos esa posibilidad de poder usar el factor sorpresa”.

Además, mandaba un mensaje a la afición de Heliópolis:" Pienso que, por mi forma de encarar las cosas en la vida, hay que hablar menos y actuar más. Sobran muchos comentarios y palabras. Hay exceso de opiniones sobre los demás, y yo soy más de actuar. A la afición no hay que darle ningún discurso, sino hechos como los del pasado domingo. Eso es lo que queremos y eso es en lo que nos enfocamos para hacer buenos partidos y que nuestra afición disfrute. El discurso tiene que estar en el campo, y en eso es en lo que nos enfocamos. Estamos a mitad de campeonato y, con la cantidad de puntos que hay en juego, tenemos muchas posibilidades, si seguimos manteniendo la línea ascendente y de crecimiento del equipo, de escalar posiciones. Eso es lo que queremos, escalar posiciones para acabar lo más alto posible”.

También hablaba del rival, de su ex equipo, el Deportivo de la Coruña: "Un equipo que aunque haya habido algunos movimientos en el mercado invernal, sigue manteniendo la misma línea de juego que tenía cuando nos enfrentamos a ellos en Copa. Tienen establecidos una serie de automatismos y esperamos que sigan en esa línea. Puede haber alguna variación en cuanto a los nombres que han llegado en este mercado, pero hemos preparado el partido para cualquiera de las situaciones que se pueden dar”.

Le preguntaban a Víctor Sánchez sobre la posibilidad de revancha, a lo que contestaba: "La única revancha en la Copa que existe es poder ganarla. Hemos competido con la máxima ilusión y nos hemos quedado fuera. Ya no hay Copa. Estamos en LaLiga y el objetivo en LaLiga es sumar de tres en tres cada jornada y a eso nos enfocamos. Con la idea de escalar posiciones”.