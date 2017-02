José Juan Romero: "Tenemos que recapacitar para dar más en este tipo de partidos".

Google Plus

José Juan Romero, técnico del Betis B | Foto: VAVEL

El técnico sevillano del filial verdiblanco comparecía ante los medios de comunicación tras la derrota en el Ciudad de Lepe ante el San Roque por un gol a cero. Esta derrota y el empate del Arcos en casa del Atlético Espeleño le arrebatan la primera plaza de la clasificación del grupo décimo de la Tercera División.

José Juan Romero hacía esta valoración del encuentr: "En el primer tiempo hemos llevado el control sin sufrir, pero no en cuanto a verticalidad y a aspectos del juego que queremos. Era un encuentro que podía tener estas connotaciones ante un rival fuerte y que quería esperar nuestro error. En las pocas aperturas de ellos hemos generado un par de acciones claras en las que no hemos decidido bien el último pase. La segunda parte empezó igual, llevábamos el control sin crear ocasiones. Su gol ha llegado en una única aproximación por medio de Fran Ávila. El único delantero que andaba por ahí ha rematado su centro en una situación de superioridad nuestra que no debe ocurrir".

Además también hablaba de la ocasión del atacante bético Loren que sacaba bajo palos la defensa del San Roque: "Si se ponen perdiendo y tienen que dar un paso adelante hubiéramos tenido más opciones. Es un equipo veterano y con argumentos defensivos muy buenos. Mientras están replegados es complicado que sufran, pero sí en el caso de que hubiesen tenido que dar un paso al frente. Eso no ha ocurrido. Han sido ellos los que se han puesto por delante en su única llegada y es algo que no puede ocurrir. Veníamos de una muy buena línea.

Los periodistas no han pasado el encuentro que se le aproxima al filial verdiblanco. La próxima semana se enfrentarán al Sevilla C. Sobre esto decía: " El domingo, además de ser un partido de liga, es un partido del año para el bético y para nosotros, que aún tenemos el dolor de la primera vuelta y a eso también nos hemos referido ya. Ya después de analizar lo de hoy, hay que olvidar y a partir de mañana pensar en el partido del domingo”.