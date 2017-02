"Le hemos estropeado el fin de semana a la afición"

Google Plus

Víctor Sánchez durante un partido | Foto: Real Betis

El entrenador verdiblanco fue muy claro ante los micrófonos: “Nuestra primera reacción es la que hemos hecho, ir a pedirles disculpas a la afición por el disgusto que les hemos dado, por no haber estado a la altura de las expectativas”. La plantilla quiso disculparse por el ridículo hecho en Los Cármenes. El conjunto verdiblanco no estuvo a la altura de las circunstancias y recibió un doloroso 4-1.

Para Víctor, el partido fue previsible. Un Granada enchufado que metió el gol temprano. Sin embargo, para el técnico el Betis estuvo bien plantado hasta ese momento, en el que los verdiblancos llegaron hasta contar con ocasiones. “Creo que el resultado no viene de un dominio del rival en el juego y una superioridad. Viene de tres regalos nuestros, de tres pases en situaciones de espaldas, complicadas, pérdidas”, dijo Víctor.

El técnico del conjunto de las “trece barras” no se fija en los resultados, si no en el juego del equipo. Para Víctor, el equipo juega bien y trabaja mejor, incluso siendo superior a sus rivales en muchos momentos. “El resto del partidos, en todos, hemos estado más cerca de puntuar o de ganar que de la derrota, señaló el madrileño, que indicó que hoy es el único partido en el que no han merecido ganar.

El Real Betis mantiene un balance negativo fuera de casa

Incidió en el que el Real Betis ha plantado cara a sus rivales fuera de casa, por lo que no le preocupa los resultados fuera de casa. Insiste en que trabajando el club saldrá adelante y conseguirá alcanzar sus objetivos. “Pero ya te digo que en el resto de partidos fuera de casa el equipo ha competido, ha tenido capacidad para dominar, como nos ha pasado en los primeros 16 minutos hoy”.

En cuanto al derbi, Víctor Sánchez del Amo dijo que cambiaba el plan de trabajo y que se van a ejercitar en la ciudad deportiva este fin de semana, como “castigo” por la derrota. La plantilla buscará compensar a la afición con una victoria ante el máximo rival. Entre las asignaturas pendientes, la defensa, ya que el equipo está regalando muchos goles debido a la falta de intensidad atrás.