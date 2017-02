Granada CF - Real Betis: puntuaciones del Real Betis, vigesimotercera jornada de Primera

Google Plus

Rubén Castro ante el Granada en la primera vuelta | Foto: Juan Ignacio (VAVEL)

El Real Betis Balompié no terminó de aterrizar en el verde. Los jugadores dirigidos por Víctor Sánchez del Amo completaron, sin duda alguna, el peor partido de la temporada.

Cuando apenas habían pasado 33 minutos de la primera parte, el equipo local ya se aventajaba en tres goles sobre los verdibancos. En el minuto 64 llegaría el cuarto tanto del Granada nacido en las botas de Adrián Ramos.

El partido terminaría cuatro a uno, gracias al gol que consiguió anotar Petros en el minuto 75 para maquillar un poco el ridículo al que habían sido sometidos los jugadores verdiblancos por parte de los granadinos.

Estas son las puntuaciones de los jugadores de las trece barras:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Entrenador: Víctor Sánchez

4 | Los cambios que introdujo el técnico verdiblanco no sirvieron para revertir la situación inicial. El entrenador y los jugadores del plantel bético aguantaron el chaparrón de los hinchas desplazados cuando acabó el partido.

Adán

4 | Desde el minuto uno, el guardameta estuvo vendido por la defensa. No pudo brillar como en otros choques, además, se pudo apreciar más que nunca la falta de precisión en su juego con los pies.

Mandi, Donk y Tosca

2 | Las imprecisiones se apoderaron de la defensa bética. Completaron uno de los peores partidos de la temporada. Errores gravísimos, que no son propio de jugadores de Primera División.

Piccini

3 | Ambos laterales fueron lo "menos malo" de la defensa de las trece barras. Por las bandas nacieron las intentonas del equipo verdiblanco aunque no pudieron ser transformadas. No obstante, en el terreno defensivo tampoco completaron una buena actuación.

Durmisi

4|Sin duda el mejor de la defensa del Real Betis Balompié, a pesar de que no estuvo a la altura de otros choques con la elástica verdiblanca, por ello, tampoco merece el aprobado.

Petros y Rubén Pardo

5 | No estuvieron como en otras ocasiones, pero fueron los futbolistas más destacados. Aportaron, pero no consiguieron tirar del equipo como en otras ocasiones, echaron en falta a Dani Ceballos. El brasileño, en cuanto a rendimiento, estuvo un poco por encima de Pardo.

Jonas Martin

2 | A pesar de que en la temporada prometía, el jugador no termina de encajar en el equipo de Víctor Sánchez del Amo.

Rubén Castro y Alegría

2| La punta de ataque tampoco funcionó en la noche de ayer. Rubén Castro no pasa por su mejor momento, el canario esta atravesando una racha negativa, contó con alguna ocasión pero que no pudo transformar. Alegría fue el culpable de primer gol en contra del Real Betis Balompié.

Los suplentes:



Sanabria, Nahuel y Cejudo

1 | Los elegidos por Del Amo para intentar revertir la situación no aportaron nada positivo al equipo. El banquillo bético no pasa por un buen momento debido a los sancionados y a los lesionados, por lo que para este partido, el club verdiblanco no contaba con un buen fondo de armario. Tras un enfrentamiento con Andreas Pereira, Nahuel fue expulsado con una roja directa cuando solo había disputado cinco minutos.

Árbitro: Oncón Arráiz

7 | El colegiado no tuvo que enfrentarse a jugadas dudosas.