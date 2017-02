El informe: Steven N´Zonzi

N´Zonzi (izquierda) disputa un balón con Casemiro | Fuente: LaLiga

El sábado vuelve al Villamarín el derbi sevillano con dos equipos en situaciones totalmente opuestas. El Real Betis llega al encuentro en una dinámica negativa, con 5 semanas seguidas sin conseguir la victoria y tras recibir una dolorosa goleada por 4-1 ante el penúltimo clasificado, el Granada CF, en un encuentro donde los heliopolitanos mostraron una paupérrima imagen.

En cambio, los nervionenses llegan en plena forma al partido en el que buscan cosechar su tercera victoria seguida en Liga y, al menos, mantenerse en la tercera posición de la tabla. El Sevilla se encuentra con un colchón de cuatro puntos sobre el cuarto clasificado, el Atlético de Madrid; a dos puntos del FC Barcelona, segundo clasificado; y a tres puntos del liderato que posee el Madrid (aunque los merengues han disputado dos partidos menos). Vienen de vencer al Eibar por 2-0 en un partido igualado ante uno de los equipos revelación de LaLiga y en el que los sevillistas hicieron gala de su efectividad ofensiva. Con respecto al descanso para el partido, el Sevilla parte con desventaja, ya que en el día de mañana disputa la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Leicester.

Corpulencia combinada con calidad

Steven N´Kemboanza Mike N´Zonzi es el nombre completo del futbolista franco-congolés, el cual se desempeña como centrocampista defensivo. Comenzó jugando en el humilde Racing Club de France Football para posteriormente recalar en la cantera del PSG, donde comenzó a jugar de delantero y mediapunta debido a su envergadura (1.96 m.). Más tarde recala en el Amiens SC, el Blackburn Rovers, el Stoke City y, por último, en el Sevilla FC.

En relación a su trayectoria en selecciones nacionales, debutó en una convocatoria internacional en 2009 con la selección de Francia sub-21. Ha sido convocado en diversas ocasiones por la selección absoluta del Congo, pero las ha rechazado, aunque no ha cerrado nunca la puerta de manera definitiva a jugar con la selección del país africano. La Selección de Inglaterra intentó contar con él el año pasado, ya que el jugador había residido en Inglaterra durante 5 años, pero la FIFA lo vetó porque el jugador había jugado ya con la selección sub-21 de Francia, además de que no contaba con 5 años de escolarización antes de los 18 años. Extradeportivamente, el jugador fue denunciado por su ex esposa por violencia de género cuando todavía estaba en las filas del Stoke City, pero posteriormente fue absuelto al no encontrarse pruebas concluyentes.

Su juego se caracteriza por la tranquilidad tanto con como sin balón. Su corpulencia le proporciona superioridad en muchas disputas y choques de los encuentros. A pesar de esto, el centrocampista tiene una gran calidad, (que se denota sobretodo en sus magníficos pases) no característica de jugadores de similar constitución física. Sabe desenvolverse bien en pequeños espacios y es un jugador capaz de cubrir grandes distancias en los partidos. Destaca en crear líneas de pase, lo que ayuda en gran medida al desarrollo del juego sevillista. También suele involucrarse en la salida de balón, incluso por la banda, donde, aunque con menor solvencia, también sabe defenderse y contribuir a la creación de la jugada.

Estamos hablando de un jugador polivalente, que incluso, usualmente, se atreve con los golpeos desde fuera del área. Su estilo de juego se ha asimilado al de su compatriota Patrick Vieira. En el comienzo de su andadura en la ciudad hispalense, N´Zonzi sufrió el intenso calor típico de la zona y la falta de adaptación a un estilo de juego basado en la posesión del balón y la habilidad técnica. Estos problemas fueron solventados y el jugador contribuyó a la victoria de la Europa League por parte del conjunto nervionense. Esta temporada ha acaparado un mayor protagonismo en el equipo y es uno de los jugadores que más tienen que tener en cuenta los jugadores béticos.