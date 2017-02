Resumen semanal de la cantera: resultados

Google Plus

Foto: www.realbetisbalompie.es

El Real Betis no solo es la primera plantilla que disputa la Primera División española. Tras el equipo dirigido por Víctor Sánchez del Amo, hay diversos equipos que disputan en categorías inferiores, ya sea por la edad de los jugadores que los forman, o por la situación que vive cada conjunto. Pero todos ellos tienen una función, alimentar al primer equipo de nuevos futbolistas que pretenderán pasar de promesa a realidad, sostener al Betis como entidad, y pelear por dejar el escudo que defienden en la mejor posición dentro de sus respectivas categorías.

Jueves: victoria cómoda del Alevín A

Así, si repasamos cronológicamente lo que han hecho los equipos de fútbol base del conjunto verdiblanco, comenzamos nombrando al Real Betis Alevín, que logró una cómoda victoria en casa el pasado jueves, ganando por tres a cero al AD San José en la Segunda Andaluza Alevín.

Viernes: el Alevín C pierde ante el Sevilla mientras que el Alevín D y Benjamín C y D, ganan cómodamente por goleada

El viernes 17 de febrero, fue el turno de los alevines y benjamines C y D. El Alevín C perdió tres a dos en su particular derbi frente al Sevilla FC jugando como visitante, y el Alevín D venció con uno de esos resultados que solo se dan en estas categorías: quince a dos le endosó al UD Mairena del Aljarafe.

Por su parte, los conjuntos benjamines C y D vencieron por goleada en sus respectivos encuentros; siete a uno y uno a seis finalizaron los marcadores favorables a los verdiblancos.

Sábado: cinco partidos de seis acabaron con victoria de los equipos de la cantera

El sábado 18 de febrero se disputaron la gran mayoría de encuentros que convocaban a los diferentes equipos de la cantera verdiblanca. De los seis partidos disputados, cinco acabarían con victoria bética y el restante finalizó en empate.

En la Segunda Andaluza Infantil, el Real Betis Infantil B sí venció su derbi particular con el Sevilla por dos goles a cero, mientras que el Real Betis Juvenil vencía muy cómodamente al Dos Hermanas CF por diez goles a uno en el Grupo IV de la División de Honor Juvenil.

En la Segunda Andaluza Benjamín y Prebenjamín, vencieron los canteranos verdiblancos también con resultados muy amplios: El Real Betis Benjamín B consiguió un resultado de cuatro goles a uno frente al Camas CF, el Real Betis Prebenjamín venció por doce goles a tres al CD La Negrilla y el Real Betis Benjamín A ganó seis a uno su enfrentamiento frente al Alcosa Polideportivo.

Para acabar la jornada, el Real Betis Cadete A empató a uno frente al Granada CF en la categoría de División de Honor Cadete.

Domingo: derrota del Juvenil B y del Betis B, victoria del Cadete A y del Infantil A

Y para finalizar, el pasado domingo 19 de febrero se disputaron los últimos cuatro encuentros del fin de semana para los equipos de la cantera heliopolitana.

En la Primera División Andaluza Infantil, el Real Betis Infantil A venció dos a cero a Los Caminantes. Por su parte, el Real Betis Cadete B también hizo los deberes al vencer por tres goles a cero a su rival, el Deportivo Córdoba.

Sin embargo, otra suerte tuvo el Real Betis Juvenil B, que perdió frente al Córdoba tres a cero en su encuentro disputado para la Liga Nacional Juvenil (Grupo XIV).

Y por último, el filial bético más próximo a la primera plantilla, el Real Betis B, empató sin goles frente al CD Gerena en su partido disputado para la Tercera División (Grupo X). Sin embargo, destaca este empate cosechado por los hombres de José Juan Romero ya que permite al Betis B colocarse de nuevo en lo más alto de la tabla clasificatoria, aprovechándose de la derrota del Arcos en Los Barrios.