El Real Betis, favorito en el Benito Villamarín

Real Betis-Sevilla FC/Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

El derbi es un encuentro marcado en la temporada para béticos y sevillistas, señalado como uno de los mejores derbis del mundo.

Sí es verdad que los dos equipos llegan en un momento muy diferente y con aspiraciones distintas. Aunque las estadísticas, en general, apuntan al equipo de Jorge Sampaoli como claro favorito, hay que recordar que se tata de un derbi, y que todo puede pasar.

Romper con la racha

En total, se han disputado 125 partidos entre el Real Betis y el Sevilla en competiciones oficiales, de los que 37 han ganado los béticos y 58 los de Nervión.

En Primera División se han jugado 93 partidos en total, con un balance de 43 triunfos para el Sevilla, 22 empates y 28 victorias béticas. Con ello, el Real Betis suma 108 goles anotados y el Sevilla FC 145. Así mismo, la mayor victoria para el Real Betis es de cuatro goles a cero y para los de Nervión cinco goles a cero.

En Segunda División, el Real Betis ha vencido 4 veces, ha empatado 4 y ha caído derrotado en 6 ocasiones ante el Sevilla FC. Además, en Copa del Rey, 4 partidos suma el Betis como vencedor ante los rojiblancos, 5 empates y 9 derrotas. Por último, en Europa Legue, solo 1 partido ha ganado y 1 partido ha perdido.

El derbi en el Villamarín

En el Benito Villamarín, las estadísticas apuntan al Real Betis Balompié como favorito. De 46 partidos disputados en Heliópolis, 17 han vencido los verdiblancos (uno de ellos en Segunda División), 15 veces han empatado y en 14 ocasiones han caído derrotados.

En los últimos tres enfrentamientos entre ambos conjuntos en el feudo bético, el Betis suma dos empates (0-0), (0-2), (3-3). Para mencionar un triunfo del Real Betis en un derbi hay que mirar atrás, el 13 de marzo de 2014. En el partido, correspondiente a la ida de los octavos de la Europa League, el Real Betis ganó 0-2 en el Sánchez Pizjuán.

Mirando al pasado, la mayor racha de partidos ganados para el Real Betis es de 3. Además, añade otra racha de 5 partidos seguidos sin perder.

La última victoria del Betis en el Benito Villamarín ante el Sevilla en Liga, fue el 2 de abril de 2006 (2-1). En ese encuentro, los de Lorenzo Serra Ferrer derrotaron al conjunto sevillista de Juande Ramos. Los goleadores de ese encuentro fueron Fernando Varela y Robert De Pinjo. Los protagonistas de aquel derbi fueron Contreras; Varela, Rivas, Juanito, Melli, Óscar López; Assunçao, Arzu; Edú, Robert, Joaquín. Desde el banquillo Rivera, Miguel Ángel y Dani.

El Betis no ha ganado ninguno de sus últimos siete derbis en casa. Por lo que acumula, 2 derrotas y 5 empates en Liga. También hay que añadir que, el equipo bético no le ha marcado un gol al Sevilla FC en los útimos siete encuentros. Frente a lo nombrado anteriormente, es necesario destacar que el Real Betis, desde la llegada de Víctor Sánchez del Amo, no ha perdido ninguno de los últimos siete partidos en el feudo bético (en Liga).

El Betis, en el derbi del próximo sábado buscará romper con los números en contra. Para ello, contará con Rubén Castro, en los últimos años, el peligro del Real Betis pasa por sus botas.