Previa | Real Betis - Sevilla: Juego de tronos

Rubén Castro vs Correa | FOTO-MONTAJE: VAVEL

El fútbol todo lo puede. En ocasiones, permite hasta parar una ciudad por completo. Eso ocurrirá este sábado en Sevilla, donde el Real Betis recibirá a su eterno rival en busca de una alegría. Los de Nervión se desplazan con el objetivo primordial de seguir marcando diferencias con el vecino y, de paso, dormir como co-líder durante el sábado. Palabras mayores.

Los de Víctor Sánchez, firmes cuando actúan en casa, son conscientes de que la palabra fallar no cabe más en su diccionario. Lo de Granada fue un manchón importante en el crecimiento verdiblanco por lo que no puede repetirse jamás. Competir es una obligación. El Sevilla de Sampaoli, mientras tanto, no cae en relajaciones ni en LaLiga Santander ni en Europa. Jugar el miércoles ante el Leicester no será excusa. Menos aún para una plantilla con suficiente fondo de 'armario'.

Por una alegría

Rubén Pardo, en Granada | FOTO: LaLiga

No va nada bien la temporada por la casa verdiblanca. Una campaña más. El objetivo del 10º puesto, a estas alturas, está relativamente lejos tras una mala dinámica de resultados que engloba tres empates con dos derrotas. Entre ellos, un 1-1 ante el Barça que invitaba al optimismo. La cruz llegaría en feudo nazarí con una goleada recibida ante el penúltimo. Ya no sirve otra cosa que no sea ganar. Y qué mejor que empezar haciéndolo en casa este sábado ante el eterno rival.

Y es que los verdiblancos suman 24 puntos hasta la fecha. Cierto es que tienen un encuentro pendiente en Galicia pero en la mente estaba sumar más unidades a finales de febrero. El margen respecto al descenso es considerable, tanto como la distancia que hay respecto a la mitad de la clasificación. Ser 15º empieza a preocupar en la hinchada bética. El Real Betis, en lo puramente estadístico, ha metido 22 goles. Solo Leganés y Granada han hecho menos. En contra, han encajado 35.

No se esperan demasiadas novedades en el cuadro local. Víctor Sánchez ha llamado a 20 futbolistas en total por lo que tendrá que hacer dos descartes. La lista la forman: Adán, Dani Giménez; Piccini, Bruno, Mandi, Pezzella, Tosca, Álex Martínez, Durmisi; Cejudo, Rubén Pardo, Brasanac, Jonas Martin, Donk, Petros, Dani Ceballos, Felipe Gutiérrez; Rubén Castro, Álex Alegría, Sanabria. Se quedan fuera por diferentes motivos Manu Herrera, Rafa Navarro, José Carlos, Nahuel -sancionado-, Joaquín y Zozulya. Cabe recordar que Piccini, en caso de ver tarjeta amarilla, se perderá el tercer derbi andaluz consecutivo del Día de Andalucía ante el Málaga.

El sueño de nunca acabar

Vitolo, en la última victoria en casa | FOTO: LaLiga

El Sevilla está metido en una burbuja desde hace prácticamente una década. Un tiempo de éxito tras éxito que parece no tener fin. Todo lo contrario. Un equipo que se supera cada campaña, que ficha por poco y vende por mucho, que sigue ganando a pesar de sus cambios notables tanto de entrenadores como de jugadores. Soñar es una rutina en Nervión, que lo hace siempre despierto y nunca dormido. Y los rojiblancos llegan fuerte a Heliópolis, con tres triunfos y una igualada en sus últimos compromisos entre LaLiga Santander y Champions League. Fiabilidad al 100%.

Tercero en estos momentos con 49 puntos, un puesto que da derecho a disputar la Fase de Grupos de la Champions League el próximo año. El Barcelona está a dos y el Real Madrid, líder con un partido menos, a tres. Como para no soñar con el título. El balance entre GF y GC es de +18, siendo el tercer equipo que más goles ha hecho en la competición tras los 'gigantes'. El arte de saber reinventarse.

Sampaoli se lleva lo mejor para este sábado. La convocatoria la conforman: Sergio Rico, David Soria; Mariano, Mercado, Rami, Carriço, Nico Pareja, Escudero; Sarabia, Kranevitter, N'Zonzi, Iborra, Nasri, Franco Vázquez, Correa, Vitolo; Jovetic, Ben Yedder. Por su parte, se quedan fuera: Lenglet, Trémoulinas, Montoya, Krohn-Dehli, Ganso y Vietto. Tendrán que andarse con un ojo de ver tarjeta amarilla: Rami, Nico Pareja, Escudero, N'Zonzi, Nasri y Vitolo. El 'once' sevillista parece claro pero puede haber dudas en defensa entre Mercado o Nico Pareja para ser el acompañante de Rami. Y arriba donde Jovetic o Ben Yedder cuentan con opciones para ser la referencia ofensiva nervionense.

Posibles alineaciones