Víctor Sánchez del Amo: "Tenemosque regalarles una victoria a nuestra gente contra el eterno rival”

Víctor Sánchez del Amo | Foto: Real Betis Balompié

Víctor Sánchez del Amo ha comparecido ante los medios de comunicación cuando sólo restan unas horas para que ruede el esférico sobre el verde del Benito Villamarín. Una vez más, la afición de la palmera abarrotará el graderío para dar el aliento necesario a los suyos.

El míster cuenta con Ceballos para el partido

El técnico bético ha comenzado hablando sobre el canterano, Dani Ceballos, y ha transmitido tranquilidad e incluso ha asegurado que el de Utrera estará disponible para el choque ante el eterno rival: "Está en la convocatoria y se ha entrenado hoy con normalidad, así que contamos con él para el partido de mañana. El proceso de evolución del golpe está siendo muy positivo y como digo le ha permitido entrenarse hoy con el resto de compañeros".

Analizando los datos de ambos equipo hasta el momento, Sánchez del Amo ha admitido que eso provoca en ellos más motivación si cabe, aunque, sin mirar las estadísticas y por mera rivalidad histórica, el partido ya es lo suficientemente motivador: "Esos datos lo que hacen es motivarnos. Encima por el rival que es ya tenemos motivación independientemente de cómo estés en la clasificación. Este partido en sí es una motivación, es la exaltación de los sentimientos dentro del fútbol. Las dos mantienen una rivalidad histórica, no necesitamos mirar a los datos para encontrar motivación. Es una oportunidad fantástica para revertir esta situación, queremos conseguir una victoria en nuestro estadio después de muchos años sin hacerlo”.

"Es una oportunidad para darle la alegría que nuestra afición lleva mucho tiempo sin disfrutar en nuestro campo"

Recordando la rueda de prensa previa al partido ante el FC Barcelona, el técnico verdiblanco ha reconocido que saldrán con las mismas ganas que ante el equipo azulgrana: “Decíamos lo mismo que hoy, que era una oportunidad única. Esta es incluso mayor, la del Barça era enfrentarse a uno de los grandes y ya se vio que salimos a por el partido. La intención fue buscar la victoria y la merecimos. Mañana lo haremos más todavía porque tenemos enfrente a nuestro máximo rival. Es una oportunidad para darle la alegría que nuestra afición lleva mucho tiempo sin disfrutar en nuestro campo".

Tras el desastre mayúsculo en Granada, el madrileño ha sido preguntado por si temían a la grada. Víctor, que no cree que haya que temerle a la afición, ha aprovechado la pregunta para agradecer el apoyo incondicional a la hinchada verdiblanca. “La afición nos ha ayudado siempre a estar cerca de la victoria y a lograrlas. Para nada tenemos temor. Lo que sí tenemos es agradecimiento máximo, siempre están ahí”, declaró.

Aficionados del Real Betis | Foto: Real Betis Balompié

Las rachas negativas pasan

Rubén Castro ha sido otro de los temas centrales de la comparecencia del entrenador, ya que el referente en la punta del ataque bético está pasando por unos malos momentos debido a su falta de acierto. Víctor no quiere hablar de “rubendependencia”: “En el caso de los delanteros hablamos con todos, no queremos que haya una dependencia de Rubén. Es un referente y desdramatizamos esa situación de falta de acierto. Lo más importantes es que estamos generando muchas ocasiones. Con la calidad de los delanteros que tenemos el gol llegará, estas rachas pasan y nos afectan a todos”.

"Tenemos que regalarles una victoria a nuestra gente"

A pesar de que para los seguidores del club de las trece barras no es un partido más, Sánchez del Amo ha reconocido que es un partido muy importante, pero que quedan muchos puntos en juego y que no sabe si este choque marcará o no la temporada: “No hay que darle otra lectura de lo que es, un derbi. Tiene la máxima importancia, pero quedan muchas jornadas para el objetivo que tenemos de adelantar posiciones en la tabla. Aún quedan muchos puntos en juego […] Puede marcar o no la temporada. Es que no lo sabemos, son hipótesis. La importancia para nuestros aficionados es la de disfrutar, nosotros tenemos que regalarles una victoria a nuestra gente contra el eterno rival”.

“Ceballos es para nosotros un jugador fundamental”

Para concluir la rueda de prensa, Víctor ha vuelto a hablar sobre Ceballos. Al técnico le han preguntado sobre qué puede aportar diferente el utrerano, este destaca aspectos como su capacidad o su implicación. Además lo ha calificado como un jugador fundamental. “Sobra que dé explicaciones sobre el rendimiento de Dani, su capacidad, su implicación, su carácter y su mentalidad ganadora. Lo sabemos todos, pero no porque lo hablemos sino porque lo está demostrando en el campo. Todos esos argumentos hacen que sea para nosotros un jugador fundamental”.