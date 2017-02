Google Plus

Previa | Málaga CF - Real Betis: En busca de la felicidad. Fotomontaje: VAVEL

En esta semana especial, donde hay jornada entre semana, se disputarán uno de los partidos con más solera en Primera División. Un "derbi andaluz" que ha ido creciendo en rivalidad e historia en la última década y tanto malaguistas como béticos se volverán a ver las caras en un duelo que los tres puntos se convierten en una necesidad.

Los pupilos del "Gato Romero" quieren confirmar su mejoría como local tras vencer a Las Palmas la semana pasada y conseguir un triunfo que le aleje del descenso considerablemente. Por otro lado, el Betis de Víctor Sánchez del Amo buscará sumar sus primeros puntos lejos del Villamarín y, de igual manera, no asomarse a los puestos bajos de la tabla. Ya que el mundo cinematográfico es novedad en estos días con los Óscars, en este encuentro se podría realizar un auténtico símil con la película protagonizada por Will Smith, donde ambos equipos tendrán que luchar hasta el final e ir "En busca de la felicidad", para afrontar los próximos partidos en una situación más privilegiada.

Hacer de La Rosaleda un fortín

A día de hoy, el conjunto boquerón se sitúa décimocuarto clasificado con 26 puntos, a nueve de los puestos de descenso. Tras la salida de Juande Ramos y con la llegada de Marcelo Romero, el conjunto malagueño no termina de carburar. De los ocho enfrentamientos ligueros bajo la dirección del técnico uruguayo, el Málaga tan solo ha logrado una victoria. Ese triunfo se produjo hace dos jornadas en La Rosaleda en un partido muy completo ante un Las Palmas en crisis. Tras conseguir esos importantes tres puntos, en la jornada del sábado, el cuadro blanquiazul visitaba Ipurúa con el objetivo de sumar en uno de los estadios más complicados de la temporada. Sin embargo, el final iba a ser bien distinto y los andaluces iban a salir goleados (3-0), en un envite que acabaron con diez por la expulsión del lateral venezolano Rosales.

Rosales será baja por sanción

Pese a que el descenso parece lejos, no por la diferencia de puntos, sino por la calidad de equipos que le preceden; la afición malaguista no está tranquila y por ello, va a exigir ganar el partido ante el Real Betis como sea. Una victoria supondría rozar esos 30 puntos que dan cierta tranquilidad a estas alturas y poder respirar más aliviados, y con un rival directo a tres puntos más de diferencia. Por otro lado, llevarse este ansiado botín, también serviría para obtener mayor confianza en casa y con su público. El equipo presidido por Al Thani, busca encadenar dos victorias consecutivas como local y asentarse en La Rosaleda, objetivo clave para no pasar apuros hasta final de temporada.

A falta de la convocatoria oficial por "El Gato" Romero, el cuadro local contará con las bajas seguras de Koné, Kuzmanovic, Weligton, Recio, Sandro, Ricca y Luis Muñoz por lesión. Además de Rosales, por sanción.

El Málaga sucumbió en Ipurúa. Foto: La Liga

Toca demostrar el "solo hechos"

Como visitante llega el Real Betis Balompié, que no suma ningún punto fuera de casa desde la llegada de Víctor hace algo más de tres meses. Además, el equipo de heliopolitano lleva seis jornadas consecutivas sin saborear la sensación de un triunfo. De todos estos últimos envites, se ha visto a un Betis con varias caras: desde un equipo intenso y con las ideas claras, como contra el Barcelona o la primera parte ante el Sevilla, hasta rozar el rídiculo en Granada, en su último desplazamiento lejos de Sevilla. Toda una incógnita saber como llegará el equipo bético y con qué intenciones sale, ya que aún se palpa a un conjunto inmaduro y con muchas dudas. Por ello, ahora toca demostrar y aplicarse el lema de la campaña de abonados, cuyo título es "No hay palabras, solo hechos".

No gana como visitante desde finales de octubre

Los verdiblancos llegan heridos tras perder el derbi ante el Sevilla FC. Pese a realizar una primera mitad espectacular, donde quizá el resultado al descanso se quedó corto (1-0), se vio superado por los nervionenses en la segunda parte y los béticos se fueron de vacío. Aunque quede mucha liga, este encuentro tiene tintes de final para los sevillanos, ya que una derrota puede dejarles muy tocados y acercarse a los puestos de peligro. Los del Villamarín se sitúan en el decimoquinto puesto con 24 puntos y a siete del descenso. Bien es cierto que el equipo de la capital andaluza tiene un partido aplazado ante el Deportivo de La Coruña. Sin embargo, eso no tranquiliza a la parroquia verdiblanca y espera que se sume tres puntos en Málaga con el fin de darse un respiro y una alegría, que lleva ya un mes y medio sin producirse. Desde finales de octubre no consiguen los tres puntos como visitante, números muy deficientes para un equipo que goza de la afición en todos los campos a donde va. Pese a ser entre semana, esta salida no será diferente y unos 600 béticos irán a alentar a su equipo.

Como novedad, el Real Betis lucirá una camiseta especial conmemorando al día de Andalucía, que es el mismo día del partido. Esta indumentaria será al más puro estilo Celtic de Glasgow, se respetan los colores verdiblancos pero en lugar de ser en vertical, se encontrarán en horizontal. Por otro lado, los sevillanos no podrán contar con José Carlos ni Joaquín por lesión y Piccini por acumulación de tarjetas amarillas. No obstante, habrá que estar a la espera a la lista definitiva de Víctor.

Durmisi anotó el gol bético en el derbi. Foto: Juan Ignacio Lechuga | VAVEL

