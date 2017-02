El análisis del rival: Málaga CF

Google Plus

El "Gato" Romero celebra con un euforia un tanto con Pablo Fornals| Fuente: Málaga CF

Mañana, el Betis vuelve a disputar un nuevo encuentro tras la dolorosa derrota en el derbi (21:30, Estadio de La Rosaleda). Y lo hace ante un rival muy parejo si nos referimos a resultados. Mientras que el Betis, con un partido menos (ante el Deportivo, el cual se disputará el 8 de marzo) ha conseguido 6 victorias, 6 empates y 11 derrotas, el cuadro boquerón ha cosechado 6 victorias, 8 empates y 10 derrotas. Solo un puesto y dos puntos separan a ambos equipos, con el Málaga por delante con 26 puntos y el decimocuarto puesto y el Betis con 24 puntos en decimoquinto lugar. La temporada de ambos equipos ha estado marcada por la irregularidad. Los dos tienen en común también el hecho de haber cambiado de entrenador: el Málaga, tras la dimisión de Juande Ramos, decidió poner en el cargo al "Gato" Romero; y el Betis, que incorporó a Víctor Sánchez del Amo por el uruguayo Gustavo Poyet.

El Málaga llega al encuentro tras una decepcionante derrota ante el Eibar en Ipurúa. Decepcionante porque, en la jornada anterior a visitar al conjunto armero y tras 11 partidos sin lograr una victoria, volvieron a la senda del triunfo tras vencer a Las Palmas por 2-1 y venían cargados de confianza, aunque también cabe mencionar que los malagueños tenían sensibles bajas para este choque (Camacho, Recio, Juanpi o Sandro).

Juego eléctrico y directo, así como brusco

Charles, un seguro de vida en el ataque| Fuente: LaLiga

Contra los vascos, el equipo malagueño partió con un 4-5-1. Bajo palos formó con el indiscutible y querido Kameni; en la zaga, el ex bético Juankar y Rosales (que acabó expulsado y, si no tienen éxito las alegaciones del Málaga, no podrá jugar ante el Betis) en los costados con Miguel Torres y Luis Hernández como centrales; en el centro del campo, presentó un doble pivote formado por Pablo Fornals y Diego Llorente con Jony y Keko en las bandas y Duda en la mediapunta; y, por último, Michael Santos, que fue colocado solo en la punta del ataque.

El juego del cuadro blaquiazul se caracteriza por los ataques por banda apoyados en sus extremos, sobre todo, del "Chory" Castro (que vuelve al equipo ante el Betis) y Keko, los cuales tienen un gran desborde y "uno contra uno", así como un magnífico golpeo del balón, lo que les permite poner excelentes balones al punta, que suele ser Charles. Estos dos extremos permiten realizar eléctricos contraataques que pueden coger desprevenida a la defensa rival, todo esto con Charles esperando un centro que pueda cazar tanto con el pie como con un remate aéreo, algo en lo que el brasileño destaca de sobremanera. Con respecto a los laterales defensivos, Roberto Rosales suele intercambiar posiciones con el extremo derecho mientras que por la izquierda, Juan Carlos también suele acompañar al ataque, aunque con menos frecuencia. Cuando el juego se desarrolla por las bandas, suelen apoyar la posesión y el ataque.

Ignacio Camacho, clave en la medular del "Gato" | Fuente: Málaga CF

En el centro del campo, vuelve tras sanción Ignacio Camacho, pilar fundamental del equipo, capaz de proporcionar fiabilidad defensiva sin retrasar demasiado su posesión. Destacamos también de él su gran juego aéreo y sus coberturas a los laterales. El otro pivote en las alineaciones de la escuadra costasoleña suele ser el joven Pablo Fornals, que, a pesar de su corta edad, ya es prácticamente indiscutible en el doble pivote junto a Camacho. Con una desbordante personalidad para su poca experiencia en el fútbol profesional, tiene como gran virtud su incorporación al ataque, en ocasiones actuando de "falso 9" e incluso situándose en la banda.

Sus debilidades más notables se encuentran en la salida del balón, las espaldas del doble pivote y el juego brusco que realiza. Se denota también que el equipo blanquiazul sufre mucho en los ataques laterales del contrario.

Su juego, en general, no se caracteriza por la presión alta ni se basa en el dominio y la posesión del balón. Es un equipo rocoso que, como hemos visto, frecuenta el uso de los contragolpes. En el día de mañana veremos si la fragilidad defensiva mostrada en las últimas fechas por el cuadro bético resiste a las embestidas del Málaga y si es capaz de solucionar la poca eficacia hacia la portería contraria aprovechando los puntos más débiles de los malacitanos.