Noches para no dormir: Málaga CF 5-0 Real Betis, goleada en la temporada 2005/2006

Foto: Vavel

La pasada jornada dejó la primera derrota en el Villamarín de los pupilos de Víctor Sánchez desde la llegada de este al banquillo verdiblanco. Tras esta derrota por 1-2 frente al eterno rival, el Sevilla FC, el equipo debe afrontar el próximo partido de Liga, que se disputará el próximo martes frente al Málaga CF en el Estadio La Rosaleda a las 21:30. El Real Betis espera no repetir el abultado resultado del encuentro que se disputó en la jornada ocho de la temporada 2005/2006, partido en el que el Málaga le marcó cinco tantos a los verdiblancos, que no pudieron responder a los ataques de los malagueños en un día en el que los malagueños pudieron endosar más tantos de no ser por el acierto del guardameta bético por entonces, Doblas. En aquella temporada el Real Betis competía en Liga de Campeones, algo que pasó factura físicamente a los jugadores verdiblancos en aquel partido.

Desde los primeros minutos se pudo ver la superioridad del Málaga, con un equipo motivado que contó con las primeras ocasiones del partido, como una oportunidad de Edgar, pero falló en el uno contra uno delante de Doblas rematando mal. En cambio el Real Betis se dedicó a esperar a la contra, por lo que solo se acercó con una acción de Olivera que sacó Arnau. Este domino de los andaluces se tradujo en un gol de Salva Ballesta a los siete minutos, uno de los futbolistas que más brilló aquel día, que marcó también el segundo tanto de cabeza tras un centro de Gerardo al segundo palo a los 30 minutos. Finalizaba la primera parte con un 2-0 para los malagueños.

La segundad parte fue una continuación de la primera mitad, con el Málaga como claro dominador y un Betis rezagado en su campo. El tercer gol del conjunto andaluz llegó por parte de Fernando Sanz en el minuto 51, un tanto de cabeza que Doblas fue incapaz de rechazar. Pero el portero salvó a los béticos de acabar con un resultado todavía más abultado en los minutos 54 y 55, rechazando los tiros de Edgar y Salva. En el minuto 63 llegó el cuarto de la tarde a manos de Pablo Couñago, que tras su paso por Inglaterra marcó su primer gol en la Liga, tras aprovechar un despiste en la cobertura verdiblanca. El gallego fue el que cerró el marcador del encuentro poniendo el 5-0 en el 74 mediante un gol de cabeza, cerrando así un partido para olvidar del Real Betis.

Al final de esta temporada, el Real Betis acabó luchando por no descender, quedando en decimocuarto puesto con 42 puntos. En Europa empezó bien, logrando la tercera plaza en su grupo de Champions, tras Liverpool y Chelsea, pero cayó en octavos de la UEFA con una goleada en casa (0-3) ante el Steaua de Bucarest. El Málaga no consiguió salvarse del descenso, ya que acabó último con sólo 24 puntos y cinco victorias.