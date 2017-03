Víctor Sánchez del Amo: "Queremos tener continuidad en el resultado"

Google Plus

Víctor Sánchez del Amo se sentaba a los micros de la sala de prensa del Real Betis para ofrecer la rueda de prensa previa al partido de este viernes frente a la Real Sociedad. El madrileño respondía a las siguientes preguntas lanzadas por los medios de comunicación.

¿Cómo ha trabajado el equipo después de la victoria conseguida en Málaga?: “Estamos focalizados en el partido de la Real Sociedad. Como hacemos siempre, una vez que termina el encuentro empezamos el trabajo de análisis para extraer todo el aprendizaje que podamos y enfocamos ya en el siguiente. Obviamente, con la satisfacción del resultado logrado, que siempre revitaliza las energías y genera más confianza. Renovamos esa ilusión que teníamos por sumar la primera victoria fuera de casa, por la ilusión por conseguir los dos triunfos consecutivos, que es la oportunidad que tenemos ahora contra la Real Sociedad”.

¿Cuánto peso se quitó de encima con el triunfo en Málaga?: “Ninguno. Lo comenté en la rueda de prensa posterior. Desde la parcela profesional, la manera de encarar el trabajo que tiene este cuerpo técnico es la de estar aislados de cualquier debate externo que no obedece al ámbito profesional, donde manejamos toda la información de estados de jugadores y del día a día. Con toda esa información tomamos nuestras decisiones de la manera más responsable. Entendemos perfectamente y respetamos esos debates mediáticos que forman parte de este mundo, pero para nada nos dejamos influenciar”.

¿Continuarán las rotaciones en el encuentro de mañana?: “Ya sabéis que no anticipamos información que pueda dar pistas al rival sobre nuestra alineación. Ya hay un precedente esta semana, lo mismo que dijimos antes de jugar con el Málaga, esa concatenación de partidos, cinco en dos semanas, es un elemento a tener en cuenta desde la preparación profesional de los partidos. El rendimiento de los jugadores depende también de la recuperación de los esfuerzos, ya que el agotamiento aumenta el riesgo de lesión. Estos factores hay que tenerlos en cuenta, además del nivel de los compañeros que no están teniendo minutos pero que nos lo están demostrando en los entrenamientos. Para eso contamos con una plantilla de estas características, para poder utilizar a todos los jugadores y no tener dependencia de ninguno de ellos”.

¿Ha hablado con Rubén Castro?: “He tenido el mismo trato que con todos los compañeros. Tenemos comunicación constante de manera colectiva e individual con todos. Como personas que son, cada uno atraviesa momentos emocionales diferentes y tratamos de ayudarles para que esa situación emocional sea lo más equilibrada posible porque favorece el mejor rendimiento deportivo. Ya he comentado en muchas ocasiones la importancia que tiene para nosotros Rubén Castro porque su categoría futbolística es indiscutible, pero no queremos tener dependencia de ningún jugador y trabajaremos para potenciar el colectivo”.

El partido de Málaga: “No estoy de acuerdo con el análisis de que jugamos una mala primera parte. Una vez analizado, tuvimos unos primeros 25 minutos muy buenos dominando a un rival muy necesitado y teniendo llegadas a su portería. Hubo una segunda fase en esa primera mitad en la que tuvo más dominio el Málaga y creó sensación de peligro, sobre todo, por aspectos del juego que son más difíciles de contrarrestar cuando tienes enfrente a un jugador que saca de banda 40 metros. En ese momento el equipo dio un nivel defensivo muy alto. Trabajamos para tratar de ser eficaces en todos los momentos que se dan.

Hay momentos para todo, para dominar y estar en campo rival, aunque también en los que el rival tiene capacidad para someterte y tenerte cerca tu portería. En esa faceta también dimos un alto rendimiento. Sí que penalizamos no ser capaces de tener más continuidad cuando recuperábamos el balón. En líneas generales, el partido fue muy completo. Los rivales también cuentan. En esa primera parte también hubo un detalle que marcó el resultado, una acción desafortunada que demostró el carácter del colectivo e individual de un jugador como Tosca que acaba de llegar y que, a pesar de tener ese error, se sobrepuso, demostró personalidad e hizo una segunda parte sensacional.

Queremos tener continuidad en el rendimiento y para eso trabajamos. Los equipos que se encuentran en construcción están en un ámbito de rendimiento irregular. En esas características de equipos está el Real Betis y queremos avanzar lo más rápido posible para ir consolidando un trabajo que permita tener rendimiento de una manera más regular. Estamos convencidos de que eso llegará, sin duda”.

Joaquín: “Está en proceso de reincorporarse al grupo. Ya ha empezado a entrenar con el grupo esta semana, llevaba mucho tiempo fuera. Aún no está para disputar los 90 minutos. Cuanto esté en disposición de darnos competición los minutos que sean, lo veremos en el campo. En cuanto alcance ese punto de forma empezaremos a verle”.

Real Sociedad: “Nos enfrentamos al equipo que mejor fútbol está haciendo, sobre todo desde diciembre. Tienen muy claro los conceptos y, con tiempo de trabajo con Eusebio, han generado automatismos claros y definidos que le están permitiendo desarrollar un fútbol muy bueno tanto en ataque como en defensa. De ahí su posición en la clasificación, que no es casualidad. Será complicado, independientemente de las bajas que puedan tener. La fuerza de la Real Sociedad son esos automatismos que tienen como equipo, producen mucho en el aspecto ofensivo y tienen grandísimas individualidades capaces de decidir en momentos puntuales”.

¿Le trastoca mucho los planes no poder contar con Rubén Pardo?: “No buscamos excusas con lesiones, sanciones o incidencias arbitrales. Buscamos soluciones para afrontar cualquier tipo de circunstancia. Rubén Pardo no puede participar por contrato, pero contamos con jugadores de sobra para tener un once competitivo”.

Declaraciones del presidente Ángel Haro en los medios del Club: “No estoy muy pendiente del entorno mediático porque estamos absolutamente centrados en lo deportivo. Es lógico, normal como gran bético que es nuestro presidente. Es el sentir común de todos nuestros aficionados porque somos muy exigentes, queremos mucho más y seguro que llegará. Es cuestión de tiempo que podamos ir consolidando trabajo, el ejemplo es el rival al que nos enfrentamos. Para llegar a este momento dulce de juego, la Real Sociedad ha pasado por un periodo largo hasta que ha conseguido esa estabilidad. En un club, además, en el que creo que no hay circunstancias afectando a la institución. Ese clima de estabilidad permite que el trabajo se consolide y llegue un rendimiento más alto. Eso deseamos y seguro que llegará”.

Ante el tema de la renovación de Ceballos, Víctor aseguró que: “Son temas de gestiones personales y de plantilla. Como entrenador del Real Betis te puedo decir que estoy encantado con el rendimiento de Dani Ceballos y estaría encantado de poder contar con él todo el tiempo, cuanto más mejor. Es un jugador de un nivel extraordinario y con una capacidad de crecimiento altísima. Contar con él es un lujo. Además, es un líder en el vestuario. Es un tema que compete a las partes. Espero que lleguen a un punto de encuentro y poder contar con él cuando más tiempo mejor por todo lo que está demostrando”.

¿Dani Ceballos puede ser el jugador del futuro del Real Betis?: “Lo que nos importa es el presente. Tiene un futuro tremendo y ese futuro pasará por estar centrado en el presente. Ese trabajo de presente que hacemos es para intentar ayudar a los jugadores a crecer. La plantilla es muy joven y las características de la juventud son energía, hambre y ganas de crecer, pero tenemos que recorrer un camino importante para alcanzar el punto de madurez. Tenemos muchos jugadores con un potencial altísimo para llegar a ese punto y que den su máximo rendimiento. Eso solo se consigue con trabajo y teniendo la cabeza centrada en el presente”.

Ante la pregunta sobre el tema de su renovación, Víctor respondió lo siguiente: “Estamos en contacto con todo y eso también compete a la planificación de la siguiente temporada. Lo que ocurre es que son temas que aún queda tiempo para abordar”.