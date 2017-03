Mandi y Brasanac explican el problema del Real Betis. Foto: Real Betis

El conjunto verdiblanco regresaba al Villamarín en busca de tres nuevos puntos y dar ese definitivo golpe en la mesa, tras ganar el pasado martes en La Rosaleda. Sin embargo, el final fue bien diferente y los pupilos de Víctor cayeron por 2-3 ante la Real Sociedad. Bien es cierto que los béticos no hicieron un desastroso encuentro e incluso crearon ocasiones para llevarse la victoria, pero la fragilidad defensiva fue el motivo por lo que los locales se fueron de vacío. Cosas del fútbol, en tan solo cinco días, los heliopolitanos tienen la oportunidad de resarcirse ante un rival directo, el Deportivo de La Coruña de Pepe Mel. Una semana más, tanto el club y la afición tendrán que estar pendiente a los duelos de los equipos de la zona baja para mantener ese colchón de puntos con los rivales de abajo.

Después del duro varapalo de ayer, el serbio Darko Brasanac y el argelino Aïssa Mandi (uno de los goleadores de la noche), compadecieron en zona mixta para dar sus impresiones ante los medios de comunicación. El primero en explicar lo sucedido en el envite ante el cuadro Donostierra fue el zaguero Mandi. El central internacional con su país, se lamentó del resultado: “Ha sido una pena porque teníamos que ganar para continuar el trabajo que hicimos en Málaga. Hicimos un buen encuentro contra el Málaga y hoy también, pero no se puede ganar cuando el rival marca tres goles”, confesó Aïssa. Por otro lado, a nivel personal se mostraba satisfecho pero no se debe estar contento: “Estoy contento por haber marcado un golazo como ese pero no ha servido para nada porque no hemos ganado”, cerró el central verdiblanco.

Minutos después, apareció en zona mixta el centrocampista Brasanac para dejar su impronta del choque. Al igual que Mandi, el serbio hizo hincapié en la fragilidad defensiva: “Hemos hecho un buen partido. Tocamos bien contra un rival muy difícil. La Real Sociedad es muy buen equipo y es muy difícil jugar contra ellos. Hemos tenido muchas ocasiones y metimos dos tantos, pero encajar tres goles en casa son demasiados”, destacó el medio bético. A estas declaraciones, añadió: “Por eso es increíble. El miércoles tenemos el siguiente partido. Contra el Málaga hicimos un buen encuentro y creo que esta noche también. Nos hace falta conseguir dos victorias seguidas. Como decía, el miércoles es el próximo partido y creo que podemos ganar en La Coruña”, explicó Darko. Por último, fue cuestionado por su partido individualmente: “Estoy contento. Después de la lesión me encuentro en buen momento y como dije antes, solo necesito minutos, como otros jugadores. Esta es mi primera temporada y para nosotros es difícil. Nueva liga, nueva lengua y nuevo país. Con más partidos y más entrenamientos, el Real Betis irá para arriba porque tenemos mucha calidad. Necesitamos tiempo y ganar dos o tres partidos. Estamos tristes, muy tristes porque estábamos muy bien contra un rival muy difícil”, finalizó el exjugador del Partizán.