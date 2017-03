El duelo: Sanabria vs Benzema

Google Plus

Foto vía: Raúl Pajares - VAVEL

El Real Betis, se enfrentará este domingo al Real Madrid a las 20:45 en el Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada del campeonato nacional de Liga, y que se podrá seguir en Movistar Partidazo, y en directo en la web de VAVEL.

Enfrentamiento entre dos clubes con objetivos muy diferentes, está marcado por el duelo en la las líneas atacantes, entre Karim Benzema y Sanabria, dos delanteros con diferentes virtudes, muy diferentes, pero que al salir al campo tienen el mismo objetivo: marcar goles.

Karim Benzema

Por un lado, encontramos al delantero del Real Madrid, que no es seguro que vaya a ser de la partida. Y es que, el ariete galo jugó en Ipurúa frente al Éibar y este miércoles en Nápoles, por lo que probablemente Zidane rote y sea Morata el delantero titular.

En los últimos tiempos, Karim está teniendo un rendimiento irregular. Si bien, disputó grandes encuentros en Ipurúa y en el Santiago Bernabéu ante el Nápoles, en el resto de partidos ha sido uno de los jugadores más señalados. El delantero francés acumula hasta el momento siete goles en Liga, dos de ellos en la última jornada.

Foto vía: Daniel Nieto - VAVEL

Karim es la pieza clave del engranaje blanco en ataque. El complemento perfecto para acompañar a Cristiano Ronaldo. Benzema es un delatero atípico, ya que piensa antes en el compañero que en el gol. En este contexto, el galo es muy asociativo en ataque, bajando incluso a recibir el balón al centro del campo, dejando a otros la función de perforar las redes rivales. Además, es un jugador con una técnica exquisita, capaz de sorprender con un pase de tacón, una pared de espuela o una asistencia espectacular.

Antonio Sanabria

El delantero paraguayo, que llegó este verano a la disciplina del Real Betis procedente del Real Sporting de Gijón, está empezando a encontrar su sitio en la dinámica bética, alternando titularidad y banquillo, al igual que la gran estrella de los de la palmera, Rubén Castro.

Sanabria ha encontrado el camino al gol después de una primera vuelta irregular, perjudicada por la lesión que sufrió. Sin embargo, en las últimas dos jornadas, si obviamos el partido aplazado, el delantero del Real Betis lleva dos tantos, uno de ellos para sumar los tres puntos al casillero verdiblanco.

Foto vía: Raúl Pajares - VAVEL

El parguayo es un jugador totalmente opuesto a Benzema, no en cuanto a calidad, ya que Sanabria también tiene un gran toque de balón, pero sí en cuanto a objetivos. El bético sale al campo con el gol entre ceja y ceja, y no deja de intentarlo en todo el encuentro. Cierto es, que Benzema también quiere marcar, como cualquier delantero, pero no le importa estar varios partidos sin marcar, si eso beneficia al equipo creando goles para los compañeros. Sin embargo, Sanabria es un ariete que necesita goles. Además, el paraguayo es un jugador muy explosivo, que en los primeros metros de carrera, puede hacer mucho daño en las defensas rivales.