Así llega el Real Madrid: la recuperación de la Realeza

Un homenaje en Heliópolis | FOTO: VAVEL

No es sorprendente que el mejor equipo de Europa se encuentre en buena forma. Lo raro sería lo contrario. Así se encuentra el Real Madrid, inmerso en una racha positiva de resultados que le ha permitido clasificarse para los Cuartos de Final de la Champions League -su competición favorita-, más colocarse a un punto del liderato en LaLiga Santander -con un partido menos-. La eliminación copera ya queda perdonada que no olvidada, porque ha sido el pequeño 'manchón' en lo que va de campaña para los blancos. Ahora, llega el momento de la verdad.

La dinámica, por el momento, es óptima. El cuadro de Zinedine Zidane tiene un balance de tres triunfos, un empate más una derrota en los últimos cinco partidos. Ese choque perdido en Valencia por la mínima ha sido el único de los últimos 11 partidos entre LaLiga Santander y Champions League para el Real Madrid. Con mejor o peor juego, los blancos están logrando una regularidad imprescindible para aspirar a todo esta temporada. Es ley de vida en los 'gigantes'.

Todo bajo control

Un 'gato' en la portería | FOTO: VAVEL

Una remontada en Villarreal de carácter al mismo tiempo que de orgullo cuando los de 'Zizou' perdían por 2-0, un 'pinchazo' ante Las Palmas en síntomas de empate en un encuentro donde los blancos caían por 1-3 jugando con un hombre menos, una goleada al Eibar fuera de casa más ese gran 1-3 cosechado en Nápoles que ha hecho que el Real Madrid continúe firme en su camino por la 'Duodécima'. Está claro que la derrota en Valencia ha quedado olvidada y, por supuesto, ha servido como lección en la entidad madridista. Tropiezos, los justos.

En busca del liderato

Modric vs Busquets | FOTO: VAVEL

El Real Madrid, comentado queda, se encuentra en la segunda posición en estos momentos en la competición doméstica. Suma 59 puntos en su haber con un partido pendiente todavía que por no tener no tiene ni fecha aún. Son 67 tantos a favor para 26 en contra. Solo el Barça, el otro 'gigante', ha conseguido perforar más porterías. Los culés están a un punto pero los blancos deben mirar por el retrovisor porque el Sevilla se ha sumado a la pelea y quiere soñar con lo que en verano parecía una quimera.

Como local, en lo que a LaLiga Santander se refiere, el Real Madrid lleva una eternidad sin conocer la derrota. La última vez que lo hizo fue en Copa del Rey, en ese grave traspiés ante el Celta de Vigo en la derrota por 1-2. Son cuatro triunfos más un empate en los cinco últimos compromisos ligueros. La exigencia de un club con ADN ganador.

Los blancos siguen confiando en su 'estrella'. Esa que suele aparecer cuando más lo necesitas. Se llama Cristiano. Se apellida Ronaldo. Pero, se le puede decir 'CR7'. El astro portugués es el máximo artillero del Real Madrid en lo que va de campaña con 18 goles aunque todavía se espera su mejor versión. Los grandes jugadores tienen la obligación de cumplir siempre. Así funciona este 'mundillo'.

Sin la 'BBC'

Zidane, en sala de prensa | FOTO: VAVEL

Zinedine Zidane no podrá contar este domingo con dos hombres: Bale y Varane. El galés está sancionado tras esa expulsión que vio ante Las Palmas por roja directa, mientras que el zaguero francés sigue aquejado de molestias musculares que le impedirán estar presente ante el Real Betis. De todas formas, el fondo de 'armario' es notable en una confección de grandes futbolistas obligados a aspirar a todo. Si no hay Triplete, la exigencia es el Doblete. Esto ya no hay quien lo pare.