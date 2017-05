Google Plus

Previa Real Betis - Deportivo Alavés: nueva sesión de maquillaje. Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

El Real Betis regresa al Benito Villamarín, con el objetivo de sumar tres importantes puntos para acercarse a la ansiada décima plaza, que se marcó a principios de temporada. Además, tendrá que someterse a una nueva prueba ante el respetable verdiblanco, que pese a mejorar en juego y resultados, no olvidan la desastrosa temporada bética. Para ello, tendrán que superar a un gran Alavés. El recién ascendido a la Liga Santander se sitúa décimo (objetivo del Betis) y ha conseguido llegar a la final de la flamante Copa del Rey. Los vascos sueñan con estrenar su vitrina de títulos esta temporada.

Sumar tres puntos y aspirar a la décima plaza

Los pupilos de Víctor tienen una nueva oportunidad de demostrar la mejoría del equipo de las tres últimas jornadas. Tras conseguir victorias de peso como ante el Éibar o en Vigo, siendo superiores a sendos rivales, en Bilbao frenó su racha de triunfos. Pese a caer derrotado en San Mamés y con una alineación plagada de suplentes, los verdiblancos cuajaron un buen partido y mostraron síntomas de madurez, algo que carecía por su ausencia durante toda la campaña. A priori, los "titulares" regresaran al once inicial este domingo, ya que disfrutaron de descanso en el duelo intersemanal ante el Athletic de Bilbao. Se espera la vuelta de jugadores indiscutibles, como Tosca, Durmisi, Rafa Navarro, Pardo o Joaquín, parecen regresos claros.

Jonás Martin en San Mamés. Foto: Real Betis

Aunque los béticos no corran peligro de descenso, salvados matemáticamente desde la pasada jornada, y como máximo, solo aspiran al décimo puesto, se juegan mucho aún. Si cosechan la victoria ante el Alavés, pueden avanzar hasta tres posiciones en la tabla, situándose a cinco puntos de la décima posición, marcada por los vitorianos. Numerosos jugadores como cuerpo técnico, tienen su continuidad en el aire, en el cuadro hispalense. Por otro lado, toda la plantilla tiene firmada con el club unas primas, que si quedan entre los diez primeros, recibirán una compensación económica. Es una posición, donde todas las partes saldrían beneficiadas, ya que una mejor posición en la tabla, el Real Betis obtendría un mayor beneficio económico por las televisiones. En definitiva, el conjunto sevillano se juega mucho en las cuatro jornadas que restan y la afición no querrá volverse frustrada a casa un partido más. Los béticos tienen la ocasión de seguir maquillando la desastrosa temporada.

Soñando a base de trabajo

El Alavés visita el feudo verdiblanco con la intención de dar un golpe en la mesa, sumar tres puntos que les afiancen entre los diez primeros y seguir cogiendo confianza de cara a esa histórica final de Copa del Rey ante el FC Barcelona. El cuadro de Mauricio Pellegrino sigue demostrando su fortaleza colectiva, ya que suma tres jornadas consecutivas sin conocer la derrota. La meritoria victoria en Mendizorroza ante el Villarreal y los empates ante Las Palmas y Éibar, respectivamente, indican lo difícil que es batir al conjunto vasco. Esperanzados en las manos de Pacheco, la explosión de Theo Hernández, la seguridad de Marcos Llorente y los goles de Deyverson. Una columna vertebral que ha hecho soñar a la afición del Glorioso y disfrutar de auténticos partidazos del equipo albiazul.

Alavés 0-0 Éibar. Foto: Ángel Ezkurra

Sin embargo, no todo van a ser buenas noticias y es que el cuadro vitoriano no gana lejos de Mendizorroza desde el mes de marzo. Hasta tres son las jornadas que lleva sin celebrar un triunfo como visitante, lejos queda aquel 1-2 en Málaga con un gol de Edgar Méndez en el último minuto. Por ello, en tierras andaluzas quieren volver a saborear la sensación del triunfo más allá de Vitoria. El técnico albiazul, ya ha dado a conocer la convocatoria del partido de mañana y la lista de 18 jugadores, es la siguiente: Pacheco, Ortolá, Ely, Raúl C., Alexis, Theo, Vigaray, Feddal, Camarasa, Diego Torres, Edgar, Manu García, Krsticic, Rubén Sobrino, Santos, Romero, Ibai, Deyverson y Katai. Por contra, Laguardia, Femenía, Llorente y Toquero son las bajas sensibles para Pellegrino.

Posibles onces iniciales: