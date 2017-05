Víctor: "No hemos estado a la altura de las exigencias del partido"

Google Plus

Foto tomada del Real Betis Balompie

El técnico del Real Betis Víctor Sánchez del Amo se mostraba muy disgustado con la actuación de su equipo en el campo en el partido de hoy.

El entrenador verdiblanco decía lo siguiente: "Los dos primeros goles han sido muy seguidos, han sido muestra de la indolencia que hemos tenido, de la falta de agresividad, de contundencia y nos ha penalizado. Habíamos hablado de que iba a ser un partido de esas características, de juego directo, con muchas segundas jugadas y que íbamos a necesitar y hemos podido tener más contundencia. Esas jugadas acaban en penalti y el segundo gol en contra, todo fue rapidísimo. Y a partir de ahí el Leganés se ha estado replegando y esperando sus opciones al contraataque. Nos ha faltado la contundencia en ataque, porque no hemos sido capaces hacer un buen centro y tener algún remate peligroso. Y hasta que nos volvemos a equivocar y con dos ocasiones claras el Leganés lo ha aprovechado”.

El exentrenador del Deportivo de la Coruña no ha querido hacer declaraciones sobre su futuro, apelando a que ahora están muy cabreados por el partido de hoy. También ha dicho que los dos primeros goles han salido de jugadas de rebotes, y los otros dos goles han sido por pérdidas de balón que no se pueden tener en esa parte del campo.

Al final de la rueda de prensa Víctor dijo que: “Veremos el partido otra vez y después podremos decir si ha faltado actitud o no. A bote pronto creo que el equipo después del 1-0 ha intentado el empate pero viene rápidamente el segundo. Tuvimos la posesión y situaciones de acercamiento, pero no de peligro en la portería rival porque ha faltado la contundencia tanto para defender dos goles como para generar ocasiones. No es llegar a centrar, sino la contundencia para finalizar. La necesidad, por puntos y situación, también te lleva a tener un grado de tensión más alto o bajo”.