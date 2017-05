Alexis Trujillo: "Queremos que la afición se sienta orgullosa de su equipo"

Google Plus

Foto: Vavel

El nuevo míster del Real Betis se sentaba esta mañana ante los medios para aclarar y responder algunas cuestiones tras su nombramiento como entrenador del cuadro heliopolitano tras la destitución de Víctor Sánchez del Amo.

Su primera vez como primer entrenador

"Desde que llegué al Real Betis mi idea siempre ha sido la de intentar aportar mi granito de arena para lo que se precisara". Así empezaba hablando el canario que como continuó diciendo, ya ha desempeñado otras funciones en el club y su intención es la de hacer que el equipo acabe de la mejor manera el campeonato.

Cuestionado sobre si esperaba esta situación, Alexis Trujillo se sinceró al decir que no contemplaba la opción de ser primer entrenador: "El fútbol es así, ahora se da esta situación y siempre que hay una sustitución es un momento desagradable. No es un momento bueno, pero en el fútbol hay que afrontar estas situaciones y el club ha creído oportuno que yo coja al equipo estos dos partidos para terminar el campeonato".

Alexis enfatizó en la idea de acabar el campeonato "de la mejor forma posible" y el "dar una buena imagen".

Objetivos para los dos partidos que restan

El Real Betis aún tiene dos enfrentamientos antes de acabar la temporada. Por un lado, se enfrentará al Atlético de Madrid en casa y, por otro, al Sporting de Gijón como visitante.

"Queremos darle a la afición la mayor cantidad posible de alegrías y quedar lo más arriba que podamos"

"Nos han llegado ahora dos derrotas consecutivas bastante dolorosas y por eso entiendo que se haya podido tomar esta decisión. Tenemos que intentar cortar esa racha de resultados y ver si somos capaces de sumar en los dos partidos que restan el mayor número de puntos" decía el nuevo míster bético, que además volvió a entonar esa frase que repitió una y otra vez en rueda de prensa, la de dar la mejor imagen posible ante la afición que permita transmitir algo de tranquilidad. Queremos darle a la afición la mayor cantidad posible de alegrías y quedar lo más arriba que podamos".

La destitución de Víctor

Antes de entrar en una de las preguntas clave de la batería de cuestiones a las que se enfrentaba esta mañana Alexis Trujillo, también fue momento para recordar las múltiples funciones que ha llevado a cabo el canario dentro de la disciplina del club.

Recordó que cuando llegó a Heliópolis lo hizo en un mal momento para la entidad de las Trece Barras, con una situación muy tensa y con un equipo recién descendido. Avisó de que volver a bajar a Segunda sería un grave problema, pues como dijo esta mañana ante los medios, "hay equipos que llevan muchos años que les está costando volver a recuperar la categoría, alguno incluso con riesgo de perder esa plaza en Segunda División".

"Me gusta afrontar los problemas cuando llegan"

Y sin más dilación, sobre la destitución del entrenador madrileño, mostró su sorpresa, tanto por la decisión de prescindir del que hasta ahora era técnico del primer equipo como la de que recayese en él la responsabilidad de tomar las riendas de la plantilla: "me gusta afrontar los problemas cuando llegan. Dije a la primera que no había ningún problema, que me hacía cargo del equipo para hacer un buen trabajo en la semana y que salga bien".

Equipo de trabajo y su once titular

El míster canario también quiso aprovechar la ocasión para presentar a los que serán sus ayudantes en esta aventura profesional a cargo del primer equipo verdiblanco. Así, presentó a Tino Luis y Javi López, dos trabajadores del área deportiva con sendas trayectorias en el mundo del fútbol y habiendo entrenado durante varios años.

También dedicó algunas palabras que iban dirigidas para los que ya son sus jugadores: "Lo que les voy a decir a los futbolistas es que tengo plena confianza en ellos. Han demostrado en muchos partidos que son capaces de dar un buen nivel. No podemos permitirnos que en otros partidos el nivel sea el de los últimos dos. Vamos a ver si somos capaces de tocarles la fibra, llegarles dentro sacarles el máximo rendimiento".

Respecto al once titular que alineará frente al Atlético en el Benito Villamarín, se mostró reservado y no dio grandes pistas. Quiso dejar tiempo para verlos entrenar y dijo buscar el equilibrio entre los que tengan más carácter y los que muestren más talento.

Últimas derrotas y la necesidad de mejorar

Como ya adelantaba en las cuestiones previas, Alexis Trujillo dejó claro que su intención es que el equipo "dé una buena imagen y tenga un espíritu máximo de entrega en el campo dentro de sus posibilidades".

Mostró su total respeto al rival, quien es posiblemente uno de los más complicados de LaLiga, pero no buscó en ello posible excusa.

Por las derrotas ante el Alavés y el Leganés, Alexis comentó que "Es difícil intentar buscar lo que ha sucedido, no es fácil de analizar porque seguro que hay muchas situaciones. Lo que sí está claro es que los resultados han sido muy adversos y negativos. La reacción de los jugadores después de los partidos ha sido de que no estaban contentos con el rendimiento que se ha dado".

Sin embargo, se mostró con ánimo de recuperar los ánimos de los futbolistas para que éstos den la mejor versión de sí mismos.

Sobre Dani Ceballos tuvo sus palabras aparte, del que dijo que "Está realizando unos años magníficos. Está a un nivel impresionante, espero y deseo que el beticismo disfrute mucho de su juego. Las comparaciones en el fútbol no me gustan y más cuando son de diferentes épocas. Le auguro a Dani una tremenda carrera".

Futuro del banquillo verdiblanco

Para finalizar la comparecencia ante los medios, Alexis tuvo que contestar a su visión sobre cuál será el futuro del banquillo del conjunto bético, aunque, sin embargo, no dejó ver más allá de estos dos partidos que le vienen al club para finalizar la temporada: "Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en estas dos jornadas y a partir de ahí ya se verá lo que sucede. Quiero en estos dos partidos intentar darle a la afición dos alegrías. Vamos a ver si somos capaces de hacer que los béticos en estos dos partidos estén orgullosos de su equipo".