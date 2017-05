Ángel Haro, sobre Serra Ferrer: "Puede aportar mucho"

El presidente del Real Betis | FOTO: VAVEL

Serra Ferrer no ha sido el único protagonista en la rueda de prensa que ha tenido lugar este mediodía. Y es que al balear le ha acompañado el presidente de la entidad verdiblanca: Ángel Haro. El mismo ha querido opinar sobre la llegada de una leyenda viva del beticismo que ha conseguido como entrenador dar al Real Betis sus máximos éxitos deportivos.

"No es algo que se haya pensado de una forma acelerada, viene en la línea de cambios que vamos a ejecutar para hacer al Real Betis crecer y que podamos encontrarnos haciendo felices a los béticos. Lorenzo Serra Ferrer viene como vicepresidente deportivo porque veíamos que el Consejo estaba carente o necesitaba más conocimiento futbolístico. Nadie mejor que él para esto".

"Se creará una comisión deportiva integrada por el director deportivo Miguel Torrecilla, por el vicepresidente José Miguel López Catalán y por mí que será el máximo órgano de gestión del club en materia deportiva. Gracias por ponerte a disposición del Real Betis de una forma decidida y por volver a la casa de la que nunca te tenías que haber marchado", decía.

Hace un año, la opción Serra Ferrer no era contemplada. Ahora sí. ¿Qué ha cambiado?: "Que hemos aprendido. En aquella pregunta relacionada con la búsqueda de entrenadores para ver cuál era posible que llegara se habló de forma genérica. No tengo dudas de lo que puede aportar Serra Ferrer, que es mucho y bueno". Llega un mes antes de la Junta de Accionistas. ¿Casualidad?: "En absoluto es algo electoral o que se haya pensado sobre la marcha. Veníamos hablándolo hace algún tiempo. No le sabría decir si muchos meses, pero sí quizás un par de ellos. En los últimos días se ha podido materializar, pero repito que no es una contratación ni mucho menos electoralista".

No muy tarde, habrá una Junta de Accionistas: "He manifestado que no era el momento. Estamos en plena planificación y no vamos a cambiar la hoja de ruta. La vamos a ejecutar. Si viniera alguna opción y cree que hemos hecho algo punible y tiene que acudir al juzgado, no vamos a variar nuestra hoja de ruta. Entendemos que no es positivo tener cuatro juntas en menos de dos años. Es algo histórico en el fútbol español. Rafael Salas está en su derecho y podía hacerlo, será antes de que termine el mes de junio". Por último, cuestionado por el descenso del Real Betis Energía Plus, no quiso opinar mucho: "La temporada ha sido decepcionante. Se dio un paso importante al Real Betis, hay baloncesto en Sevilla y poco más hay que añadir al respecto".

