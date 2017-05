Se cierran las renovaciones para esta temporada

El Gol Sur será una realidad | FOTO: VAVEL

Dentro de dos días, concretamente el próximo miércoles, 17 de mayo de 2017 a las 00:00 horas se va a cerrar el plazo para aquellas renovaciones de los abonos pertenecientes a la temporada actual, la campaña 2016/2017. El club verdiblanco lo ha hecho oficial en una nota informativa publicada este mismo lunes en su página web.

Esta publicación no es más que para informar a los socios del Real Betis que no tengan actualizado su carnet o bien no dispongan del abono al corriente de pago que podrían perder su antigüedad si no lo renuevan hasta la fecha indicada anteriormente como plazo límite. Por lo tanto, aquellos abonados tendrán un par de días para tomar o no la decisión de la renovación con la idea de mantener su número de socio correspondiente.

El objetivo no se ha cumplido

Una afición que nunca falla | FOTO: Real Betis

La afición, una vez más, ha sido un pilar fundamental para el Real Betis esta temporada para conseguir al menos la permanencia a pesar de que no era el objetivo inicial propuesto el pasado verano -10º puesto-. El Estadio Benito Villamarín ha registrado grandes entradas, especialmente en partidos como el derbi sevillano o los ya clásicos ante Barcelona o Real Madrid pero siempre ha acudido a Heliópolis en masa para ver las actuaciones de su equipo sin encontrarse la respuesta esperada en la mayoría de ellas.

La temporada que viene, conviene recordarlo, el feudo verdiblanco dispondrá de un mayor aforo puesto que las obras de Gol Sur llevadas a cabo durante esta campaña han impedido que esa zona del recinto fuera ocupada por aficionados. Una medida que trajo mucha ilusión en su momento puesto que por fin se podrá ver el Estadio Benito Villamarín cerrado, a la altura de una afición como la del Real Betis que siempre responde a las expectativas marcadas y que desea que el año que viene sea recompensada en lo deportivo.