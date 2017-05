Así llega el Sporting de Gijón: cómo morir en la orilla

El año que viene no se verán las caras | FOTO: VAVEL

El Sporting de Gijón se despedirá de la máxima categoría del fútbol español este sábado por la tarde. Lo hará recibiendo al Real Betis, un equipo que lleva varias semanas contando los días para que se acabe la campaña. No ha sido un buen año para ninguna. Dos aficiones 'hermanadas' que no se volverán a ver, al menos, hasta dentro de dos años y que lo han pasado francamente mal por un motivo u otro este curso. Los asturianos remaron hasta donde llegaron las fuerzas, hasta ese penúltimo episodio del campeonato que confirmaba el descenso a Segunda División. Los sevillanos, con tres entrenadores este año, han sido francamente irregulares. El objetivo de quedar entre los 10 primeros se ha quedado más lejos que nunca. Decepciones por doquier para dos hinchadas que dan mucho más de lo que reciben.

Con la miel en los labios

Rubi observa en una sesión | FOTO: VAVEL

El conjunto de Rubi ya sabe que el año que viene tiene que ser el de la vuelta a LaLiga Santander. También, es consciente que el 18º puesto no se lo podrá quitar nadie. El problema es que subir un escalón más, por motivos de gol-average particular con el Deportivo La Coruña, no es posible. Por abajo, Osasuna está lejos de alcanzarle. Es la posición que más rabia da porque demuestra que se ha quedado a las puertas de la permanencia. Una salvación, que hace meses, parecía impensable. El poco bagaje de los asturianos ha hecho que el descenso sea una realidad. Siete triunfos, nueve empates más 21 derrotas lo ejemplifican. 30 puntos no son suficientes. 40 goles a favor para 70 en contra (-30) tampoco ayudan a soñar.

No ha sido un año nada fácil en Gijón. Más allá de los problemas internos, suele ser fundamental hacerse fuerte en casa. Y el cuadro rojiblanco no lo ha sido para nada. Solo Granada y Osasuna han sacado menos puntos en sus feudos. Y, evidentemente, también acompañarán en el 'infierno' a los asturianos. Cinco triunfos, tres empates para 10 derrotas en el Estadio El Molinón. 18 puntos en total sacados. El balance entre goles logrados y goles encajados es de 24-36 (-12). Los números hablan por sí solos.

Fuera, la verdad, es que tampoco ha dado excesivas alegrías. Un par de triunfos, seis empates con 11 partidos perdidos. 16 tantos ha logrado pero ha encajado hasta 34 (-18). Demasiado lastre para un visitante. Eso sí, son 12 puntos que valdrían para salvarse si LaLiga Santander solo contabilizara los choques como foráneo. Como esa opción no existe, los asturianos han descendido.

Un equipo que ha perdido mucho tanto en casa como fuera. 10 derrotas en Gijón frente a 11 cuando se montaba en el avión. Así, el objetivo marcado en verano por la entidad -conseguir la permanencia- se antoja realmente complicado. Muchos años jugando con 'fuego' le han hecho quemarse en el 'infierno' o ahogarse en el 'pozo'.

Mañana, a las 17:00 horas, recibirá al Real Betis en la despedida de la Primera División. Rubi, en principio, no tiene ninguna baja para afrontar este choque aunque sí cuenta con dos dudas. Y es que tanto Castellano como Viguera sufren una lesión en el tobillo por lo que su presencia este sábado está en entredicho. Aún así, los que jueguen deberán demostrar el orgullo por la camiseta rojiblanca además de decirle 'Hasta pronto' a la máxima categoría con una alegría. En dos años, quién sabe, podría saborearla de nuevo.