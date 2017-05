Alexis: "Trataremos de lograr un buen resultado"

Alexis, en una sesión | FOTO: VAVEL

El Real Betis acaba mañana por la tarde en Gijón la temporada. Lo hará ante un equipo asturiano ya descendido en un partido donde solo el honor estará en juego. Alexis Trujillo, técnico de la entidad andaluza, ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para analizar este último envite además de otros asuntos de interés.

LaLiga Santander se termina: "Sabemos que es el último partido de esta temporada. Tenemos la posibilidad, si sacamos el partido adelante, de escalar puestos en la tabla clasificatoria. Vamos a intentar hacer un buen partido, conseguir un buen resultado y que sea la última alegría de esta campaña", apuntaba.

Víctor Sánchez, segundo técnico que ha tenido el Real Betis este año, empleaba cinco zagueros atrás. Alexis, ante el 'Atleti', cambiaba la formación: "Estoy bastante contento de como respondió el equipo contra el Atlético de Madrid. La forma de jugar fue diferente y que a mí me gusta mucho. En principio, puede haber posibilidades de que repitamos sistema".

Tres ausencias

Para Gijón, habrá tres bajas confirmadas: Álex Martínez, Rubén Pardo y Sanabria: "Ninguno de los tres han tenido la posibilidad de estar a mi disposición para incluirlos en la convocatoria. Los tres siguen con sus respectivos problemas y no he tenido posibilidad de incluir a ninguno de ellos. Vamos 18 justos".

Sobre el rival, opinaba: "El rival, desgraciadamente, ha perdió la categoría pero estoy convencido de que en este último ellos van a querer darle una última alegría en esta categoría a su afición. Seguramente, los jugadores que salgan al campo nos pondrán las cosas complicadas y difíciles". El otro día dio un recital. Dani Ceballos, en la lista con España Sub-21: "Estoy muy contento y alegre. Dani es un chico que está creciendo muchísimo y madurando de manera muy importante. La verdad es que ha hecho muchos méritos para estar en la lista de convocados. Sinceramente, le doy mis mayores felicitaciones. Estaba convencido de que tenía muchas posibilidades de ir. Al final, se ha complicado conseguir un objetivo de un buen trabajo a lo largo del año".

Se ha comentado mucho ya pero Durmisi ha sido el mejor fichaje de Miguel Torrecilla: "Creo que ha tenido un año, dentro de la irregularidad que hemos tenido, para mí ha sido de los jugadores que ha estado en una regularidad más alta. Se ha adaptado bien al equipo y a la ciudad. Creo que es uno de los chicos que ha hecho un campeonato bastante digno".

El nombre de la semana es Serra Ferrer: "He tenido la posibilidad de saludarlo hoy. No he podido hablar con él porque estaba en la distancia. Ya hemos tenido toma de contacto en el club. Lo conozco perfectamente. Viene con las pilas muy cargadas. Nos aportará toda su sapiencia y toda su experiencia para aportar su granito de arena, intentar hacer las cosas mejor y que el año que viene podamos darle alegrías a nuestra afición".

Por último, de Quique Setién también quiso hablar: "Es uno de los candidatos que estamos barajando en el área deportiva. Ya se ha tenido alguna reunión con él. Pienso que es un entrenador que tiene una metodología de juego muy buena. Es un entrenador que le da mucha importancia al balón, muy buen trato. Es un entrenador que cada año intenta superarse y lo muestra el buen fútbol que han jugado mis paisanos en estas campañas. Está muy bien cualificado y por eso es uno de los nombres que tenemos en cartera", concluía el canario.