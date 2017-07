Google Plus

Álex Martínez, nuevo jugador del Granada | Granada Club de Fútbol

Álex Martínez, lateral zurdo que jugó su última temporada en las filas del Real Betis, ficha por el Granada tras acabar contrato y no alcanzar un acuerdo para su renovación. El defensor nacido en Sevilla pasa a ser la tercera incorporación del cuadro nazarí, tras los fichajes de Javi Varas y Joselu, para su proyecto de ascenso a LaLiga Santander.

Lesiones y cesiones

A sus 26 años, Álex ya ha militado hasta en tres equipos diferentes. Desde muy joven despuntó en las categorías inferiores del Real Betis y pronto se hizo con un sitio en el primer equipo. En la temporada 2011/2012 el lateral zurdo debutaría en Primera División, jugando hasta un total de tres encuentros. La siguiente campaña pasaría a formar parte de la plantilla del primer equipo y se afianzaría en el once titular. Sin embargo, una inoportuna lesión de rodilla frenaría de golpe su progresión. Una vez recuperado, y con el objetivo de que Álex volviera a recuperar su mejor nivel, durante la temporada 2013/2014 jugaría en calidad de cedido en el Real Murcia. Dueño y señor del lateral zurdo, el canterano bético destacó por sus buenas actuaciones, en las que anotó hasta tres goles. Este hecho le sirvió para regresar de nuevo a la disciplina verdiblanca, aunque ese año volvería a jugar en la categoría de plata del fútbol español al haber descendido el Betis. En Sevilla coincidió con el que también fue su entrenador en el Murcia, Julio Velázquez. Por desgracia, el zaguero sevillano volvería a lesionarse a principios de temporada, cuando estaba siendo titular. Otro año en el dique seco que llevarían a Álex a ser nuevamente cedido en busca de minutos, en este caso al Elche. Como ya hizo en su anterior etapa como jugador murciano, el futbolista sevillano rindió a buen nivel en la disciplina ilicitana y se hizo con el puesto de titular. Finalmente, para la campaña recientemente concluida, el Betis optó por recuperar a Álex para formar la pareja de laterales con el danés Riza Durmisi.

De virtud a defecto

El buen rendimiento del que sería el mejor fichaje de la era Torrecilla en el Betis, sumado a las deficientes actuaciones del canterano bético cuando Durmisi no estuvo disponible, que relegaron al banquillo. El sevillano no destacó por su labor defensiva ni por sus incorporaciones al ataque. Se mostraba como un lateral fácil de superar y cometía numerosos errores en la salida de balón. Por lo que siempre había destacado Álex desde que dio el salto procedente del Betis B era su golpeo a balón parado. Tanto en el Murcia como en el Elche, este era el jugador encargado de ejecutar faltas y saques de esquina. Sin embargo, en el Betis esta virtud acabó convirtiéndose en su mayor defecto; la mayoría de sus golpeos de falta iban a parar al limbo. Álex no supo aprovechar las pocas, pero suficientes, oportunidades que tanto Gustavo Poyet como Víctor Sánchez del Amo le brindaron.

Jugador de Segunda

Álex Martínez llega al Granada con la intención de disputar los minutos de los que no pudo disponer en el Betis. El lateral zurdo se marcha nuevamente a Segunda División, la categoría que más se ajusta a su juego y en la cual ha ofrecido su mejor nivel. El conjunto nazarí tratará de lograr su regreso a LaLiga Santander tan solo un año después de consumarse su descenso a la división de plata, tras una temporada para olvidar. Con el fichaje del canterano bético, el Granada se asegura un futbolista joven, con experiencia en Primera y Segunda División, y con cierta polivalencia, ya que en sus últimas temporadas ha jugado en ambos laterales y como carrilero zurdo.