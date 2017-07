Jorge Molina: "Me hará mucha ilusión volver a la que considero mi casa"

Google Plus

Molina ha anotado 22 goles este curso con el Getafe | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

El que fuera jugador del Real Betis durante seis temporadas se ha entrevistado para los medios oficiales del club verdiblanco. Molina juega actualmente en el Getafe, equipo que ha ascendido en la recién concluida campaña de la LaLiga 123 a Primera División como tercer clasificado. Los 22 tantos anotados por el ariete alcoyano, máximo goleador del equipo y cuarto de la categoría (sin contar los dos goles que marcó en los encuentros para el play-off de ascenso), lo han convertido en el jugador bandera del conjunto azulón.

Un bético más

Finalizó contrato con el Betis y se le homenajeó sobre el césped en su despedida. Un acto propio de un jugador que lo dio todo por la camiseta de las trece barras. Molina mantiene una relación especial con este club tras las muchas temporadas que residió en Sevilla, por tanto la lejanía de la capital no le ha impedido seguir al conjunto de la Palmera. Jorge ha "seguido al Betis durante toda la temporada" e incluso ha tenido la posibilidad de "acercarme a verlo también. Lo he hecho para disfrutar del Betis y de los amigos que siguen allí".

Un jugador especial

Al mismo tiempo el delantero azulón se muestra ilusionado por volver a disputar un encuentro en la máxima categoría del fútbol español. Gran parte de la que fuera su afición ha hecho ver a Molina que todavía se le guarda un cariño especial en la capital andaluza, felicitándolo por la consecución del ascenso a Primera con el Getafe. "A lo largo de todo el año y con el ascenso, muchos béticos me han felicitado y me han dicho que se alegraban por mí". Un reconocimiento al trabajo bien hecho el cual Jorge quiere "agradecer de corazón a todo el mundo. Cuando no estás allí es de agradecer que se sigan acordando de ti y alegrando de que las cosas te vayan bien".

Vuelta a casa

El veterano ex-delantero bético se emociona al pensar en su regreso a Sevilla; "me hará mucha ilusión volver a la que considero mi casa". A pesar de los grandes estadios que hay en Primera División, este afirma que cuando le "preguntaron el otro día qué campo me hacía más ilusión volver a visitar en Primera División y dije el Villamarín". Durante la temporada 2017/2018, Molina tendrá la ocasión de volver a disputar un encuentro en el Benito Villamarín, aunque en esta ocasión lo hará como visitante. "Cuando vuelva va a ser diferente a la última vez que pisé el Villamarín", dijo el jugador para Radio Betis. Además el jugador azulón apunta que "ver el campo terminado va a ser una pasada", tras la construcción del nuevo Gol Sur y el nuevo diseño interior del estadio.

El dúo de los 224 goles

Antes de terminar la entrevista, Jorge no pudo olvidar citar el nombre de uno de los futbolistas con los que más vivencias compartió durante sus seis largos años vistiendo la camiseta del Betis. El delantero de Alcoy se deshizo en elogios hacia su ex-compañero y amigo Rubén Castro. Sobre el máximo goleador en la historia del Betis añadió que "va a marcar goles hasta que él quiera. Tiene el gol en la sangre".