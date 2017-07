Opinión: Siempre serás "uno di noi". Foto: Raúl Pajares (VAVEL)

Hace dos temporadas, sin tener clara la demarcación del futbolista para la afición bética, llegó un tal Petros dos Santos Araújo, de la mano de Eduardo Macià. Un jugador que desde que pisó Sevilla, se veía diferente a lo que predomina en este deporte. Un futbolista con unos estudios administrativos, con una empresa y muy centrado en su vida, muy común y familiar, por cierto. Fue entonces cuando Petros empezó a calar en la afición verdiblanca, ya que aprendió el idioma y la idiosincrasia del club en tiempo récord. Mostrándose eternamente entregado al mayor patrimonio del club, los aficionados, donde siempre ha mantenido un contacto cercano y amigable con el público de La Palmera.

Entrando en su rendimiento deportivo, que al fin y al cabo es lo importante, Petros ha sido un jugador que no destacaba por su calidad ni clase, pero su entrega y lucha hacía que saliera ovacionado cada domingo del Villamarín, independientemente del resultado. Se vaciaba en cada duelo y se convirtió en uno de los jugadores con mayores recuperaciones de la Liga Santander. En continuas declaraciones del brasileño era realista y destacaba lo siguiente: "Sé que no soy el mejor jugador, pero nadie corre como Petros, me debo a la gente", manifestaba con orgullo al hablar de su compromiso con el Real Betis. Una vez que su salida era prácticamente oficial, el futbolista se despidió de la afición y sobre todo de Dani Ceballos, con un emotivo mensaje a través de las redes sociales: "Siempre serás mi hermano", confesaba Petros. No obstante, lo que nadie esperaba era un mensaje de Petros al propio Dani, pidiéndole que renueve, ya que el Betis le necesita. Un mensaje que terminó de "enamorar" a todo el beticismo, ya que son conscientes de la importancia de retener al mejor jugador de su equipo.

Foto: Petros

Sin lugar a dudas, el Villamarín prima la calidad, pero no es lo único que valora y el pivote brasileño es un claro ejemplo. Como colofón a su despedida, Petros transmitía en redes sociales que ​ya está esperando su abono del Betis para la próxima temporada. De esta forma, en estás dos temporadas, se puede anunciar que el Real Betis despide a un bético más. En definitiva, Petros entre en el olimpo de jugadores brasileños que marcaron en el feudo verdiblanco, junto a mitos como Assunçao, Oliveira o Edú. Pese a que estos destacaron más por la calidad, respecto a Petros, el compromiso es totalmente equiparable a estos. Por ello, viene muy oportuno utilizar un término muy de moda en el mundo del fútbol y es que Petros siempre será "uno di noi" (uno de los nuestros).