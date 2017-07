Camarasa firma hasta 2022

Imagen: Real Betis

El Real Betis ya tiene a su segundo refuerzo del mercado estival. Se trata de Víctor Camarasa. El joven centrocampista del Levante UD se convirtió en el día de ayer en nuevo jugador de la entidad verdiblanca. El Real Betis habría pagado unos ocho millones de euros por el 80% de sus derechos.

Según Alexis Trujillo, el Real Betis llevaba varios años siguiendo al jugador de Meliana, y en el día de ayer por fin se pudo oficializar su llegada tras una exitosa negociación con la directiva del Levante UD, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol español.

Víctor Camarasa empezó su formación en la cantera del Valencia, donde entró con apenas siete años. Con diez años se marchó a la cantera del Levante Unión Deportiva. Allí fue subiendo de categorías hasta debutar con el primer equipo en 2013, en un partido de Copa del Rey frente al Recreativo de Huelva.

Dos temporadas jugó en el Levante UD, hasta que el equipo descendió a Segunda División. Entonces, se marchó cedido al Deportivo Alavés, de la Primera División, donde ha cuajado una gran temporada que le ha valido el interés de muchos clubes, entre ellos, el Real Betis.

"Estoy aquí para llevar al Betis al lugar que se merece"

El jugador fue presentado en el día de ayer, 29 de junio, a las 14:45 en el Benito Villamarín, primero en la sala de prensa y luego para la prensa gráfica.

"Estoy muy contento de estar aquí. Es una oportunidad que no voy a desaprovechar, la confianza que han depositado en mí la voy a devolver. Tengo ganas de empezar a entrenar y conocer a mis compañeros. Solo puedo decir que lo voy a dar todo. Estoy aquí para ser feliz y para llevar al Betis al lugar que se merece”, apuntaba el valenciano.

Era preguntado por la posición en la que él se siente mejor, a lo que respondía: “Este año en el Alavés he jugado un poco más adelantado, muy cerca del punta. Estoy cómodo en cualquier posición del centro del campo. Sí es verdad que años atrás he jugado un poco más retrasado. Me gusta defender, llegar al área y ser partícipe de la salida de balón. Creo que puedo jugar en cualquier posición. No sé qué espera o quiere el míster de mí, he hablado con él y está contento. Donde me toque jugar intentaré hacerlo lo mejor posible”.

No podía faltar hablar del nombre y el hombre de moda, Daniel Ceballos: “Conozco a Dani, aunque no he tenido la oportunidad de hablar con él. Es un gran jugador. He coincidido con él en la Selección y nos llevamos muy bien. Como ha dicho el presidente, su continuidad es una cosa que tienen que tratar ellos. Yo he venido aquí y estoy muy contento. Si puedo jugar con Dani, mucho mejor”.