Dani Ceballos, deslumbrando en Polonia

Foto: Juan Ignacio Lechuga-VAVEL

La Rojita ha causado furor este último mes, haciendo disfrutar a todo un país. A mediados de junio, los internacionales ponían todas sus ganas en el Europeo, debutando en la fase de grupos ante Macedonia. La cosa empezaba demasiado bien para el combinado nacional, siendo una de las favoritas para este campeonato, ya que además los números eran muy favorables para España. Sin embargo, el último duelo no fue como se esperaba.

Toda esta trayectoria ha estado marcada por grandes jugadores que forman parte de la sub21, cuyos nombres no han dejado de sonar, Saúl, Asensio, etc., pero hay que destacar a un jugador de la plantilla bética que ha generado tanto expectación como ilusión, y ese es Daniel Ceballos.

La suplencia no desmotiva

Los de Albert Celades comenzaban su andadura ante Macedonia, primer rival del grupo. Dani Ceballos no aparecía en el once inicial en esta ocasión, algo que no desmotivaba al sevillano, pues contó con algunos minutos tras salir al campo en el minuto 63 por Deulofeu. El combinado nacional, además, se impuso con “una manita”.

Más suerte hubo en el encuentro ante Portugal, en el que salió al terreno de juego desde el primer minuto y tuvo la oportunidad de disputar todo el encuentro. El centrocampista demostró la magia que lleva en sus pies para ganarse un puesto en la Rojita y convencer al técnico de que merecía ser titular, ya que el jugador participaba tanto en defensa como en ataque. Además, los españoles lograban su billete a semifinales tras vencer al conjunto luso por tres goles a uno.

La fase de grupos llegaba a su fin con el objetivo ya cumplido. El último choque era contra Serbia, por lo que Celades decidió darles minutos a los suplentes, que también lograron sacar una victoria y colocar a la Selección española sub21 como líder de su grupo.

Espectáculo ante Italia

Un nuevo paso para los españoles, que les tocaba plantar cara a Italia si querían ganarse su puesto para disputar la final tan esperada. Ceballos volvía a aparecer en el once titular y, como no podía ser de otra forma, no desaprovechó la oportunidad para demostrar su calidad.

El utrerano fue uno de los más destacados del encuentro, que fue dejando perlitas durante sus minutos en el césped. Hay que priorizar un jugadón que se marcó, con caño incluido, con el que intentaba asistir a su compañero Sandro, y que estuvo cerca de ser un golazo para España.

Ceballos fue sustituido en el minuto 89 de juego por Mikel Oyarzabal, quedando en evidencia que fue una de las piezas claves en el triunfo cuando todo el estadio se levantó para despedirlo. Los españoles pasaban a la final con hat trick de Saúl.

Foto: UEFA.com

Un final poco esperado

La sub21 llegaba con una gran motivación a esta final, a pesar de que Alemania era una de las rivales más fuertes y una de las favoritas también para el título. Sin embargo, un partido un tanto flojo de los españoles ponía a los alemanes por encima en el minuto 40 de juego.

El jugador bético tuvo una oportunidad de empatar en el minuto 72 de juego, en el que la esperanza del combinado nacional se vino arriba, pero poco había ya que hacer. Alemania se hacía con el título, dejando a la Rojita rozando su quinto triunfo europeo.

Lo positivo de todo esto es la gran proyección de demuestran estos jóvenes y la buena trayectoria que han conseguido durante el Campeonato de Europa. Además, el buen juego de Dani Ceballos fue reconocido, otorgándole el MVP, que recogió con lágrimas en los ojos tras la dura caída. El sevillano, que ha levantado pasiones en algunos de los grandes clubes de fútbol, es el quinto jugador español que se hace con este galardón.